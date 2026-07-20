Andy Burnham : qui est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni ?

Andy Burnham a été nommé Premier ministre britannique ce lundi 20 juillet par le roi Charles III, deux mois après la démission de Keir Starmer. Qui est-il et quelles politiques va-t-il mener ?

Sa nomination était attendue, elle est désormais officielle. Andy Burnham a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni par Charles III ce lundi 20 juillet 2026, deux mois après la démission de son prédécesseur Keir Starmer. L'ancien locataire du 10 Downing Street avait annoncé renoncer à sa fonction gouvernementale ainsi qu'à la présidence du Parti travailliste, le Labour, face au rejet de son propre camp. Il avait alors suffi de quelques heures à Andy Burnham, principal rival de Keir Starmer au sein du Parti travailliste, pour se déclarer candidat à la succession et apparaître comme le prochain Premier ministre britannique.

Nommé président du Labour le 17 juillet, il a logiquement été choisi pour devenir le nouveau Premier ministre le 20 juillet. Andy Burnham avait promis "une transition" au départ de Keir Starmer, il doit désormais la concrétiser.

Qui est Andy Burnham ?

Né le 7 janvier 1970 à Liverpool, Andy Burnham s'engage au Parti travailliste dès ses 14 ans au moment de la grève des mineurs de 1984 alors réprimée par le gouvernement conservateur de Margaret Thatcher. Fils d'un technicien des télécommunications et d'une réceptionniste médicale, il fait des études d'anglais à Cambridge. Sa carrière politique débute en 2001 avec son élection en tant que député de Leigh, circonscription du Grand Manchester. Il intègre le gouvernement de Tony Blair en tant que sous-secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur en 2005. Il est ensuite nommé secrétaire en chef au Trésor sous Gordon Brown en 2007, puis ministre de la Culture en 2008 et ministre de la Santé de 2009 à 2010.

En 2017, Andy Burnham troque son siège de député pour devenir maire du Grand Manchester. Poste auquel il est réélu à deux reprises et qu'il quitte en juin 2026 pour redevenir député dans la circonscription de Markerfield. Un coup de force puisque l'élu a déjoué tous les sondages nationaux qui prédisaient une victoire du parti anti-immigration Reforme UK et s'est imposé dans les urnes.

Andy Burnham, nommé à la tête du Parti travailliste après trois échecs

L'ambition d'Andy Burnham de prendre la tête du Parti travailliste n'était un secret pour personne. Après deux tentatives infructueuses en 2010 et 2015, le troisième essai suite à la démission de Keir Starmer a été le bon. Le politique de 56 ans n'est d'ailleurs pas étranger à la chute de l'ancien Premier ministre britannique, il l'a au contraire accélérée en redevenant député après l'élection partielle de 2025.

Andy Burnham dispose de plusieurs avantages sur son prédécesseur, il a le soutien de la majorité de son parti et jouit d'une grande popularité au Royaume-Uni. Il est même la personnalité politique préférée des Britanniques selon les sondages avec 35 % d'opinions positives selon l'institut YouGov.

C'est en tant que maire du Grand Manchester qu'Andy Burnham s'est bâti une solide réputation et a gagné son surnom de "roi du Nord". Originaire d'une région au passé industriel comme Manchester, Andy Burnham a participé à l'essor économique de la ville de 2,8 millions d'habitants où la croissance économique est deux fois supérieure à la moyenne nationale depuis 2015. L'un de ses principaux fait d'armes à Manchester est l'amélioration des transports publics avec une déprivatisation du système de bus pour l'intégrer au réseau public avec trams et trains, à des tarifs abordables. Il s'est aussi investi dans un combat pour obtenir des fonds afin de soutenir les entreprises et employés de la région touchée par la crise durant la pandémie du Covid-19.

Quelle politique pour Andy Burnham ?

Résolument progressiste, Andy Burnham est devenu député puis dirigent du Parti travailliste et Premier ministre en faisant campagne sur "une nouvelle dynamique de réindustrialisation" qu'il souhaite insuffler dans le pays et une "économie qui profite à tout le monde". En janvier il citait "la dérégulation, la privatisation, l'austérité et le Brexit" comme étant les "quatre chevaliers de l'apocalypse britannique" rapporte BFMTV et plaidait pour une politique plus tournée vers la relance. Il s'était toutefois engagé à respecter les objectifs d'équilibre budgétaire fixés par la ministre des Finances Rachel Reeves.

Au regard du profil d'Andy Burnham, plusieurs politiques britanniques anticipent un virage à gauche. Andrew Fisher, ex-directeur de la politique du Labour marqué très à gauche, a évoqué une "légère inflexion à gauche". Mais le journal conservateur qu'est le Daily Telegraph craint une "probabilité effrayante de voir arriver une coalition de gauche radicale" au pouvoir.

L'idéologie progressiste d'Andy Burnham est aussi vue d'un mauvais œil par Donald Trump qui s'est montré critique vis-à-vis du Premier ministre avant même sa nomination. De quoi suggérer des relations tendues entre les deux dirigeants alors que le président américain met la pression sur le Royaume-Uni pour augmenter le forage de pétrole en mer du Nord rappelle le Huffington Post. Andy Burnham, lui, a promis d'être "très direct" dans ses échanges avec Donald Trump, mais a aussi rappelé vouloir faire de la politique intérieure une priorité. Il a cependant été prévenu par son prédécesseur sur la BBC sur le fait qu'à notre époque politiques intérieures et étrangères ne peuvent être dissociées.