Midterms 2026 : ce que prédisent les résultats des sondages... Une défaite de Trump et une possible vague bleue
Avec les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les Américains renouvellent une grande partie des élus du Congrès ce mardi 3 novembre. La fin du mandat de Donald Trump dépend des résultats du scrutin.
Les midterms 2026 seront-elles synonymes de vagues bleue au Congrès américain ? Si les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont techniquement déjà commencé avec le vote anticipé, le scrutin est prévu ce mardi 3 novembre. Les Américains sont appelés à renouveler une grande partie des élus parlementaires, mais les midterms se présentent aussi comme un référendum pour ou contre Donald Trump. Les résultats seront d'ailleurs décisifs pour la fin du mandat présidentiel.
Les midterms ont lieu tous les quatre ans, à deux ans d'intervalle avec l'élection présidentielle américaine. Ces élections sont donc un cap crucial pour tous les présidents au pouvoir, car ces derniers risquent de perdre leur majorité. Les midterms 2026 sont particulièrement tendues pour Donald Trump et le camp républicain qui pourraient être privés de majorité dans les deux chambres du Congrès, la chambre des représentants et le Sénat. Sans la majorité qu'il détient depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump verra ses pouvoirs et sa marge de manoeuvre pour mettre à bien ses politiques limités pour le deux dernières années de son mandat.
Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?
Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 35 des 100 sénateurs - 33 élus en 2020 et arrivant au bout de leur mandat et 2 devant être élus en raison d'élections spéciales -, et l'ensemble des 435 représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux. A noter que deux sénateurs sont élus dans chaque Etat, mais que le nombre de représentants par Etat dépend de la population dans le territoire en question.
Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?
Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear. Mais si la tendance générale est favorable à une vague bleue, il convient de regarder séparément les projections pour la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 11 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue, et même large. Les élus démocrates sont crédités de 234 à 260 sièges, quand la majorité absolue est fixée à 218, selon les sept modèles mis en place pour les midterms 2026 et rapportés par ElectionScope dans Le Figaro.
Notre compilateur de sondage, ci-dessous, permet de prendre la mesure de l'avance des démocrates dans les intentions de vote, à l'échelle du pays.
Compilateur de sondages sur les midterms 2026 à la Chambre des représentants
Carte de projections des résultats des midtems 2026 à la Chambre des représentants
Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 35 sièges sont remis en jeu et parmi eux, 22 sont occupés par des sénateurs républicains et 13 par des démocrates. Il suffit aux démocrates de conserver le même nombre de sièges et d'en remporter 4 supplémentaires pour s'assurer la majorité au Sénat.
Si dans plusieurs Etats, l'orientation politique du sénateur élu a de bonnes chances de rester la même, d'autres territoires peuvent basculer du camp républicain au camp démocrate et inversement. Ces Etats clefs, appelés "Swing states", sont au nombre de 13 : la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire actuellement aux mains des démocrates et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas acquis aux républicains.
Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Une victoire démocrate au Texas, Etat ayant toujours eu des sénateurs républicains depuis les années 1980, serait un lourd désaveu pour le camp Trump. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.
Compilation des sondages dans les Swing States pour les midterms 2026 au Sénat
La carte de projection des résultats des midterms 2026 au Sénat
Si les sondages annoncent une vague bleue, ces prédictions sont à prendre avec du recul. Lors des précédents midterms, une vague rouge avait été annoncée et ne s'était pas concrétisée : les républicains avaient remporté la chambre des représentants, mais perdu le Sénat. Il faut aussi se méfier des biais des sondages et de l'abstention, car si tout le monde répond aux études d'intention de vote, la moitié des Américains sont susceptibles de ne pas aller voter. Les derniers midterms avaient mobilisé seulement 46,16 % des électeurs. Et les abstentionnistes sont nombreux chez les jeunes, les Afro-américains et les Latino-américains, des profils votant souvent démocrate. En face, les personnes de plus de 50 ans, de plus en plus gagnées par le vote républicain, affichent un taux de participation élevé.
Les résultats des midterms 2026 souvent plus favorable au camp adverse
Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.
Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.
18:30 - Les vote anticipé bondit dans les Etats clefs pour les midterms 2026
Si le scrutin des midterms est prévu le mardi 3 novembre aux Etats-Unis, les Américains peuvent en réalité déjà voter depuis le 20 octobre grâce au vote anticipé. Et pour les élections 2026, la part de vote anticipé dépasse "largement les niveaux observés lors des précédentes élections de mi-mandat", indique Associated Press. Les hausses de participation en anticipé sont "particulièrement marquées dans les États où se jouent des élections sénatoriales très disputées", notamment au Texas (50 % de plus qu'en 2022), dans le Maine, le Michigan, la Caroline du Nord et le Kansas (40 % de plus) ou encore en Caroline du Sud (80 % de plus). A l'échelle du pays, plus de 43 millions d'Américains ont déjà voté sur 250 millions d'électeurs, contre 10 millions en 2022.
17:43 - Les meetings de Trump annulés et finalement maintenus au Kansas et dans l'Iowa
La tournée de Donald Trump dans les différents Etats républicains ou les "Swing states" doit se poursuivre tout le week-end et jusqu'à lundi. Le président américain ira notamment au Kansas et dans l'Iowa ce week-end indiquent Associated Press, la chaîne CNN et le New York Times. Hier, le parti républicain avait pourtant annoncé l'annulation des deux meetings de Donald Trump au profit d'un "grand nombre de meetings virtuels". Le Kansas et l'Iowa sont généralement acquis au parti républicain, mais des batailles serrées sont annoncées dans ces Etats pour les midterms 2026.
A noter que les meetings virtuels de Donald Trump sont également maintenu. Politico annonce que le président organisera "une vingtaine de rassemblements à distance dans des Etats tels que le Texas, le Kansas, l’Iowa, New York, la Pennsylvanie et le Michigan, durant les derniers jours de la campagne".
17:00 - Donald Trump attendu pour un meeting en Floride, Etat convoité par les démocrates
Donald Trump poursuit sa tournée de meetings dans les Etats clefs à quelques jours des midterms. Après l'Ohio et la Caroline du Sud, il se rend en Floride ce vendredi. Cet Etat, dans lequel le président est domicilié, est plutôt classé du côté républicain, mais les démocrates l'ont récemment ajouté à la liste des Etats pouvant basculer de leur côté. Le locataire de la Maison Blanche se donne donc pour mission d'éviter un glissement de la Floride lors du scrutin.
16:29 - Le gouverneur républicain de l'Alaska évoque la non-certification des résultats en cas de victoire démocrate
En Alaska, le camp républicain pointe une "fraude électorale" orchestrée par le camp démocrate. La candidate bleue au Sénat est accusée d'avoir engager un homonyme de son rival républicain pour qu'il se présente afin de disperser les potentielles voix républicaines. Des informations révélées par le New York Times et démentie par la candidate qui déclare ne pas avoir été au courant de cette tactique attribuée à son équipe de campagne. Le gouverneur républicain de l'Alaska a ouvert une enquête à ce sujet et a laissé entendre que l'Etat pourrait refuser de certifier les résultats de l'élection pour le Sénat si la démocrate Mary Peltola l'emportait.
"On va enquêter, on va suivre la loi. Si l’on conclut que certaines choses qui n’auraient pas dû se produire, qui sont illégales, ont eu lieu, nous agirons. Et cela pourrait, en fait, avoir une incidence sur le fait qu’une personne siège ou non au Sénat américain", a indiqué le gouverneur à NewsNation. Et le même d'ajouter : "Nous allons faire en sorte de ne pas envoyer une arnaque à Washington".
16:02 - Les démocrates optimistes sur leurs chances de gagner des sièges au Texas et d'autres Etats républicains
A l'approche des midterms, le camp démocrate est de plus en plus confiant sur ses chances de remporter les élections de mi-mandat et même de faire basculer certains Etats historiquement républicains dans leur giron. Le média Axios rapporte que le principal comité d’action politique des démocrates consacré aux élections sénatoriales (Senate Majority PAC) a estimé que "le Texas représente leur meilleure chance de faire basculer un siège au Sénat solidement ancré à droite, suivi par l’Ohio, où la course reste serrée". Le comité envisage aussi des victoires dans l’Iowa et en Alaska. "Cela correspond à ce que nous disons publiquement et en privé depuis des semaines. Il existe des signes d’optimisme au Texas, mais l’issue demeure incertaine, tout comme dans l’Iowa, l’Ohio et l’Alaska", a confirmé Lauren French, porte-parole du comité, au site américain.