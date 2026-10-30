Midterms 2026 : ce que prédisent les résultats des sondages... Une défaite de Trump et une possible vague bleue

Avec les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, les Américains renouvellent une grande partie des élus du Congrès ce mardi 3 novembre. La fin du mandat de Donald Trump dépend des résultats du scrutin.

Les midterms 2026 seront-elles synonymes de vagues bleue au Congrès américain ? Si les élections de mi-mandat aux Etats-Unis ont techniquement déjà commencé avec le vote anticipé, le scrutin est prévu ce mardi 3 novembre. Les Américains sont appelés à renouveler une grande partie des élus parlementaires, mais les midterms se présentent aussi comme un référendum pour ou contre Donald Trump. Les résultats seront d'ailleurs décisifs pour la fin du mandat présidentiel.

Les midterms ont lieu tous les quatre ans, à deux ans d'intervalle avec l'élection présidentielle américaine. Ces élections sont donc un cap crucial pour tous les présidents au pouvoir, car ces derniers risquent de perdre leur majorité. Les midterms 2026 sont particulièrement tendues pour Donald Trump et le camp républicain qui pourraient être privés de majorité dans les deux chambres du Congrès, la chambre des représentants et le Sénat. Sans la majorité qu'il détient depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump verra ses pouvoirs et sa marge de manoeuvre pour mettre à bien ses politiques limités pour le deux dernières années de son mandat.

Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 35 des 100 sénateurs - 33 élus en 2020 et arrivant au bout de leur mandat et 2 devant être élus en raison d'élections spéciales -, et l'ensemble des 435 représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux. A noter que deux sénateurs sont élus dans chaque Etat, mais que le nombre de représentants par Etat dépend de la population dans le territoire en question.

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear. Mais si la tendance générale est favorable à une vague bleue, il convient de regarder séparément les projections pour la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 11 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue, et même large. Les élus démocrates sont crédités de 234 à 260 sièges, quand la majorité absolue est fixée à 218, selon les sept modèles mis en place pour les midterms 2026 et rapportés par ElectionScope dans Le Figaro.

Notre compilateur de sondage, ci-dessous, permet de prendre la mesure de l'avance des démocrates dans les intentions de vote, à l'échelle du pays.

Carte de projections des résultats des midtems 2026 à la Chambre des représentants

Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 35 sièges sont remis en jeu et parmi eux, 22 sont occupés par des sénateurs républicains et 13 par des démocrates. Il suffit aux démocrates de conserver le même nombre de sièges et d'en remporter 4 supplémentaires pour s'assurer la majorité au Sénat.

Si dans plusieurs Etats, l'orientation politique du sénateur élu a de bonnes chances de rester la même, d'autres territoires peuvent basculer du camp républicain au camp démocrate et inversement. Ces Etats clefs, appelés "Swing states", sont au nombre de 13 : la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire actuellement aux mains des démocrates et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas acquis aux républicains.

Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Une victoire démocrate au Texas, Etat ayant toujours eu des sénateurs républicains depuis les années 1980, serait un lourd désaveu pour le camp Trump. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.

La carte de projection des résultats des midterms 2026 au Sénat

Si les sondages annoncent une vague bleue, ces prédictions sont à prendre avec du recul. Lors des précédents midterms, une vague rouge avait été annoncée et ne s'était pas concrétisée : les républicains avaient remporté la chambre des représentants, mais perdu le Sénat. Il faut aussi se méfier des biais des sondages et de l'abstention, car si tout le monde répond aux études d'intention de vote, la moitié des Américains sont susceptibles de ne pas aller voter. Les derniers midterms avaient mobilisé seulement 46,16 % des électeurs. Et les abstentionnistes sont nombreux chez les jeunes, les Afro-américains et les Latino-américains, des profils votant souvent démocrate. En face, les personnes de plus de 50 ans, de plus en plus gagnées par le vote républicain, affichent un taux de participation élevé.

Les résultats des midterms 2026 souvent plus favorable au camp adverse

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.

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