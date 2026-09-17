Midterms 2026 : Donald Trump assuré de perdre sa majorité ? Des sondages sans appel

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, auront lieu au début du mois de novembre. Les résultats du scrutin s'annoncent décisifs pour la fin du mandat de Donald Trump.

Les Américains ont rendez-vous aves les urnes les 3 novembre prochain pour les élections de mi-mandat 2026, ou midterms. Deux ans après le retour de Donald Trump à la Maison Blanche et une victoire républicaine au Congrès, le président américain risque de perdre sa majorité dans les des chambres parlementaires : le Sénat et la Chambre des représentants. Or, l'orientation politique majoritaire du Congrès sera décisive pour les deux dernières années du mandat de Donald Trump. Une majorité républicaine laisserait à Donald Trump le champ libre pour poursuivre ses politiques, tandis qu'une majorité démocrate freinerait certaines mesures du locataire de la Maison Blanche.

Quels élus les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 33 des 100 sénateurs, ceux élus en 2020 et parmi lesquels figurent 20 sénateurs républicains, et l'ensemble des représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux.

Les élections des membres du Congrès américain ne sont cependant pas les seuls scrutins organisés pendant les midterms. De nombreux Etats profitent du rendez-vous électoral pour faire renouveler d'autres élus, notamment des gouverneurs.

Le camp républicain en perte de vitesse avant les midterms ?

Les élections de mi-mandat 2026 s'annoncent compliquées pour Donald Trump, car le président américain suscite beaucoup d'insatisfaction auprès des électeurs et voit sa côte de popularité chuter ces derniers mois, encore plus depuis le début de la guerre en Iran. Le milliardaire s'était fait élire sur la promesse d'augmenter le pouvoir d'achat des Américains et celle de réinstaurer la paix, mais deux après sa réélection 66 % des électeurs désapprouvent la politique économique de Donald Trump selon le sondage YouGov pour CBS News publié le 14 septembre. Et 73 % se plaignent de l'évolution de l'inflation. Quant à la guerre en Iran, "une majorité d'Américains y était très opposée" comme "50 % des républicains", a souligné Laurence Nardon, chercheuse spécialiste des Etats-Unis à l'Ifri auprès de Radio Classique.

Donald Trump a également perdu des points auprès des Américains sur d'autres sujets politiques. Les velléités expansionnistes du chef de l'Etat visant notamment sur le Groenland et les opérations militaires au Venezuela n'ont pas trouvé beaucoup de soutiens auprès des citoyens selon Laurence Nardon : les 50 % des républicains opposés à la guerre en Iran "sont devenus 75 % sur le Groenland".

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois, une même sur l'ensemble de l'année écoulée, donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear. Depuis le début du mois d'août, les sondages ont quasiment unanimement annoncé une victoire des démocrates avec 4 à 12 points d'avance sur le camp républicain. Un seul sondage a mise sur une victoire du camp de Donald Trump avec seulement 2 points d'avance.

"Quelle que soit l'entreprise, la société qui les a réalisées, le nombre de personnes interrogées", les sondages expriment "une grande hostilité des personnes interrogées, y compris des électeurs républicains MAGA, sur les actions de Trump", insiste Laurence Nardon sur Radio Classique.

Les midterms 2026 plus favorables au camp démocrate ?

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourrait sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les élections de mi-mandat ont, dans la plupart des cas, été remportées par le camp adverse à celui du président américain y compris ces dernières années. Les élus démocrates ont d'ailleurs des cartes à jouer sur tous les sujets où Donald Trump a déçu les Américains. Le seul risque est cependant de pencher trop à gauche.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.