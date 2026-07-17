Midterms 2026 : la majorité de Donald Trump en péril, les tendances et les sondages

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, auront lieu en novembre. Les résultats des scrutins seront décisifs pour les dernières années de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le futur de la politique américaine va dépendre de ce moment : les élections de mi-mandat 2026, ou midterms en anglais. Deux ans après la seconde élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, les Américains vont retourner aux urnes le mardi 3 novembre pour renouveler une grande partie des élus du Congrès.

Si les deux assemblées du Congrès, le Sénat et la Chambre des représentants, sont dominées par les élus républicains, Donald Trump risque de perdre ces majorités au profit du camp démocrate adverse. Or, la couleur de la future majorité du Congrès sera déterminante pour les deux dernières années du mandat présidentiel du milliardaire : une majorité républicaine laisserait à Donald Trump le champ libre pour poursuivre ses politiques, tandis qu'une majorité démocrate pourrait empêcher certaines mesures du locataire de la Maison Blanche.

Quels élus les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 33 des 100 sénateurs, ceux élus en 2020 et parmi lesquels figurent 20 sénateurs républicains, et l'ensemble des représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 51 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux.

Les élections des membres du Congrès américain ne sont cependant pas les seuls scrutins organisés pendant les midterms. De nombreux Etats profitent du rendez-vous électoral pour faire renouveler d'autres élus, notamment des gouverneurs.

Le camp républicain en perte de vitesse avant les midterms ?

Depuis plusieurs décennies, les élections de mi-mandat sont des rendez-vous délicats pour les présidents des Etats-Unis au pouvoir : jamais le camp du locataire de la Maison Blanche n'a vu sa majorité reconduite lors des midterms depuis les élections de 2002. Et Donald Trump a des chances de suivre la même tendance en 2026 au regard de sa côte de popularité qui s'effondre auprès des Américains ces derniers mois.

Le président américain qui s'est, en partie, fait élire sur la promesse de réinstaurer la paix a finalement déclenché une nouvelle guerre avec l'Iran ce qui lui a fait perdre l'adhésion de nombreux électeurs, y compris chez les MAGA (Make America Great Again) qui représentent pourtant la tranche la plus droitière des républicains. "Une majorité d'Américains étaient très opposés [à la guerre en Iran], 50 % des républicains", a souligné Laurence Nardon, chercheuse spécialiste des Etats-Unis à l'Ifri auprès de Radio Classique. Les menaces de Donald Trump sur l'annexion du Groenland ou encore les opérations américaines au Venezuela n'ont pas trouvé beaucoup de soutiens auprès des Américains non plus selon l'experte : "Ces 50 % sont devenus 75 % sur le Groenland".

Donald Trump et les républicains ont également perdu certains soutiens sur les sujets liés à la politique intérieure, notamment l'inflation et l'immigration sur lesquelles le président américain avait promis d'agir. Si la situation économique n'a pas sensiblement évolué pour les classes moyennes, des mesures radicales ont été mises en place en matière d'immigration avec les interventions musclées de l'ICE. Lesquelles ont été applaudies par certains, mais sont loin de faire l'unanimité chez les électeurs de Donald Trump.

Les midterms 2026 plus favorables au camp démocrate ?

Les faiblesses de Donald Trump et du camp républicain sont autant de sujets à exploiter pour les élus démocrates qui ont été très discrets depuis leur défaite à la présidentielle. Le risque pour le camp démocrate est toutefois de pencher trop à gauche, encore une fois, et de perdre les électeurs déçus du président.

Le camp démocrate n'est pas au meilleur de sa forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.

Que disent les sondages sur la politique de Donald Trump avant les midterms ?

Les sondages réalisés ces derniers mois confirment la baisse de popularité de Donald Trump. Toutes les études "quelle que soit l'entreprise, la société qui les a réalisées, le nombre de personnes interrogées" expriment "une grande hostilité des personnes interrogées, y compris républicaines MAGA, sur les actions de Trump" notamment en matière de politique étrangère.

Le sondage Ipsos réalisé pour Reuters en juin 2026 démontre même un rejet plus général de la politique de Donald Trump et de ses actions en tant que président. 63 % des répondants disent désapprouver les politiques du milliardaire. Un pourcentage qui s'élève à 21 % parmi les électeurs républicains et 71 % parmi les électeurs ni démocrates, ni républicains. L'adhésion des électeurs aux différents volets de la politique américaine reste minoritaire dans tous les domaines selon le même sondage : seuls 39% des personnes interrogées approuvent la politique en matière d'immigration, ils sont 31 % à soutenir la politique étrangère et seulement 21 à 22 % à approuver les mesures concernant le coût de la vie et l'inflation. Un bilan qui ne permet pas à Donald Trump ou à son camp d'être optimiste avant les midterms 2026.