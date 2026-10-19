Midterms 2026 : les résultats des sondages, vers une déroute pour Trump

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, vont renouveler une grande partie des élus du Congrès américain le 3 novembre. L'issue du scrutin s'annonce décisive pour le mandat de Donald Trump.

Les Américains ont rendez-vous avec les urnes à l'occasion des midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Si le vote est prévu le mardi 3 novembre, le vote anticipé a déjà commencé dans certains Etats. Le scrutin permet de renouveler une grande partie des élus du Congrès américain et s'annonce décisif pour la fin du mandat de Donald Trump.

Les midterms ont lieu tous les quatre et à deux ans d'intervalle avec l'élection présidentielle américaine. Ainsi, si Donald Trump l'a emporté et dispose d'une majorité aux deux chambres du Congrès - la Chambre des représentants et le Sénat - depuis son retour à la Maison Blanche, il risque de perdre cet avantage. Si le Congrès reste à majorité républicaine alors le président américain pourrait poursuivre sa politique sans entrave, mais si le camp démocrate reprend le pouvoir dans les chambres alors les actions de Donald Trump seront bridées.

Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 33 des 100 sénateurs, ceux élus en 2020 et parmi lesquels figurent 20 sénateurs républicains, et l'ensemble des représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux. A noter que deux sénateurs sont élus dans chaque Etat, mais que le nombre de représentants par Etat dépend de la population dans le territoire en question.

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear. Mais si la tendance générale est favorable à une vague bleue, il convient de regarder séparément les projections pour la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 12 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue et même large. Les élus démocrates sont crédités de 234 à 260 sièges, quand la majorité absolue est fixée à 218, selon les sept modèles mis en place pour les midterms 2026 et rapportés par ElectionScope dans Le Figaro.

Notre compilateur de sondage, ci-dessous, permet de prendre la mesure de l'avance des démocrates dans les intentions de vote, à l'échelle du pays.

Carte de projections des résultats des midtems 2026 à la Chambre des représentants

Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 35 sièges sont remis en jeu, les 33 devant être renouvelés et 2 en raison d'élections spéciales. Parmi eux, 22 sont occupés par des sénateurs républicains et 13 par des démocrates. Il suffit aux démocrates de conserve le même nombre de siège et d'en remporter 4 supplémentaires pour s'assurer la majorité au Sénat.

Si dans plusieurs Etats, l'orientation politique du sénateur élu a de bonnes chances de rester la même, d'autres territoires peuvent basculer du camp républicain au camp démocrate et inversement. Ces Etats clefs, appelés "Swing states", sont au nombre de 13 : la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire actuellement aux mains des démocrates et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas acquis aux républicains.

Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Un victoire démocrate au Texas serait qui a toujours eu des sénateurs républicains depuis les années 1980 serait un lourd désaveu pour le camp Trump. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.

La carte de projection des résultats des midterms 2026 au Sénat

Le camp républicain en perte de vitesse avant les midterms 2026

Les élections de mi-mandat 2026 s'annoncent compliquées pour Donald Trump, car le président américain suscite beaucoup d'insatisfaction auprès des électeurs et voit sa côte de popularité chuter mois après mois. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Reuters du 30 septembre au 5 octobre, 65 % des Américains désapprouvent la politique du président. Jamais l'impopularité de Donald Trump n'avait été aussi forte durant ses deux mandats.

Le locataire de la Maison Blanche qui s'est fait élire sur la promesse d'augmenter le pouvoir d'achat des Américains voit finalement sa politique économique critiquée par 65 % des électeurs selon un sondage YouGov pour The Economist publié début octobre et 69 % désapprouvent les actions du président en matière d'inflation. Or, le coût de la vie est la première préoccupation des Américains à l'approche de midterms 2026 (52 %), loin devant les valeurs démocratiques (20 %) ou l'immigration (10 %).

Donald Trump qui avait également promis de réinstaurer la paix ne se rattrape pas avec sa politique internationale. La guerre en Iran, dont il est à l'origine avec son allié israélien, suscite une vive opposition auprès des citoyens américains. Une "majorité y était très opposée", comme "50 % des républicains", a souligné Laurence Nardon, chercheuse spécialiste des Etats-Unis à l'Ifri auprès de Radio Classique.

Le camp démocrate tente toutefois de renverser la vapeur et de regagner l'adhésion des électeurs républicains en cette fin de campagne avec une stratégie de matraquage publicitaire au coût astronomique et avec une série de meetings de Donald Trump dans plusieurs Swing states.

Les résultats des midterms 2026 souvent plus au camp adverse

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.

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