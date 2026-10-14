Midterms 2026 : Trump promis à une défaite ? Des résultats de sondages clairs et des batailles encore serrées

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, doivent renouveler une grande partie des élus du Congrès américain et sont décisifs pour la fin du mandat de Donald Trump. Le président n'est cependant pas en bonne posture.

Dans quelques semaines, les Américains voteront aux élections de mi-mandat 2026, ou midterms. Ils ont rendez-vous avec les urnes le mardi 3 novembre pour renouveler une grande partie des élus du Congrès. Des résultats des midterms dépendent les deux dernières années du mandat de Donald Trump à la Maison Blanche : le président des Etats-Unis pourra poursuivre sa politique sans entrave s'il conserve sa majorité républicaine, mais ses projets seront bridés si le camp démocrate reprend l'avantage au Congrès.

Les résultats des midterms 2026 sont d'autant plus attendus qu'ils pourraient être serrés et réservés des surprises. Une tendance claire se dégage des sondages depuis le début de la campagne, mais l'élection présidentielle américaine de 2024 a prouvé que les projections pouvaient se tromper. Alors pour ce scrutin, dont l'issue peut se jouer à une poignée de sièges, le suspense peut durer jusqu'à la fin du dépouillement.

Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 33 des 100 sénateurs, ceux élus en 2020 et parmi lesquels figurent 20 sénateurs républicains, et l'ensemble des représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux.

Les élections des membres du Congrès américain ne sont cependant pas les seuls scrutins organisés pendant les midterms. De nombreux Etats profitent du rendez-vous électoral pour faire renouveler d'autres élus, notamment des gouverneurs.

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear. Mais si la tendance générale est favorable à une vague bleue, il convient de regarder séparément les projections pour la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 12 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue et même large. Les élus démocrates sont crédités de 234 à 260 sièges, quand la majorité absolue est fixée à 218, selon les sept modèles mis en place pour les midterms 2026 et rapportés par ElectionScope dans Le Figaro.

Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 35 sièges sont remis en jeu, les 33 devant être renouvelés et 2 en raison d'élections spéciales. Parmi eux, 22 sont occupés par des sénateurs républicains et 13 par des démocrates. Il suffit aux démocrates de remporter 5 sièges supplémentaires pour s'assurer la majorité au Sénat. Si dans certains Etats, l'orientation politique du sénateur élu a de bonnes chances de rester la même, d'autres territoires peuvent basculer du camp républicain au camp démocrate et inversement. Ces Etats clefs, appelés "Swing states", sont au nombre de 13 : la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire actuellement aux mains des démocrates et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas acquis aux républicains.

Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.

Le camp républicain en perte de vitesse avant les midterms 2026

Les élections de mi-mandat 2026 s'annoncent compliquées pour Donald Trump, car le président américain suscite beaucoup d'insatisfaction auprès des électeurs et voit sa côte de popularité chuter mois après mois. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Reuters du 30 septembre au 5 octobre, 65 % des Américains désapprouvent la politique du président. Jamais l'impopularité de Donald Trump n'avait été aussi forte durant ses deux mandats.

Le locataire de la Maison Blanche qui s'est fait élire sur la promesse d'augmenter le pouvoir d'achat des Américains voit finalement sa politique économique critiquée par 65 % des électeurs selon un sondage YouGov pour The Economist publié début octobre et 69 % désapprouvent les actions du président en matière d'inflation. Or, le coût de la vie est la première préoccupation des Américains à l'approche de midterms 2026 (52 %), loin devant les valeurs démocratiques (20 %) ou l'immigration (10 %).

Donald Trump qui avait également promis de réinstaurer la paix ne se rattrape pas avec sa politique internationale. La guerre en Iran, dont il est à l'origine avec son allié israélien, suscite une vive opposition auprès des citoyens américains. Une "majorité y était très opposée", comme "50 % des républicains", a souligné Laurence Nardon, chercheuse spécialiste des Etats-Unis à l'Ifri auprès de Radio Classique.

Le camp démocrate tente toutefois de renverser la vapeur et de regagner l'adhésion des électeurs républicains en cette fin de campagne avec une stratégie de matraquage publicitaire au coût astronomique et avec une série de meetings de Donald Trump dans plusieurs Swing states.

Les résultats des midterms 2026 souvent plus au camp adverse

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.