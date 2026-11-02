Midterms 2026 : les résultats des derniers sondages, Trump en mauvaise position face à une vague bleue

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, prévus de mardi 3 novembre permettent aux Américains de renouveler une grande partie des élus du Congrès actuellement aux mains des républicains. Les résultats de sondage sont très défavorables pour Donald Trump...

Une vague bleue va-t-elle déferler sur le Congrès américain pour les midterms 2026 ? C'est une possibilité à prendre en compte au regard des résultats des derniers sondages et de l'impopularité de Donald Trump. Si les midterms sont traditionnellement un scrutin défavorable au président en place, l'actuel locataire de la Maison Blanche part avec un handicap supplémentaire car jamais un chef de l'Etat n'a été si peu soutenu : d'après le New York, Donald Trump aborde ces midterms avec la côte de popularité la plus basse jamais enregistrée depuis le démocrate Harry Truman en 1946, lequel avait connu une défaite cuisante. En 2026, le président américain risque gros, car il peut perdre sa majorité dans les deux chambres du Congrès, la chambre des représentants et le Sénat. Les sondages peuvent cependant se tromper.

Les résultats des midterms 2026 sont attendues à l'issue du scrutin prévu ce mardi 3 novembre. Environ 250 millions d'Américains sont appelés aux urnes pour renouveler la totalité des députés de la chambre des représentants et plus d'un tiers des sénateurs, mais plus de 50 millions ont déjà participer au scrutin grâce au vote anticipé.

Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 35 des 100 sénateurs - 33 élus en 2020 et arrivant au bout de leur mandat et 2 devant être élus en raison d'élections spéciales -, et l'ensemble des 435 représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux. A noter que chaque Etats compte deux sénateurs jamais élus simultanément, cela signifie qu'un seul siège de sénateur est disputé dans les 35 Etats où des sénatoriales sont organisées. Concernant le nombre de représentants, il dépend de la population de l'Etat : la Californie en compte plus de 50 et d'autres Etats comme le Delaware ou le Wyoming seulement un. Les députés sont élus par district.

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear et le dernier sondage réalisé par le New York Times avec le Siena College à quelques jours des midterms confirme cette tendance. Ce sondage est pris au sérieux, car il est un de ceux qui avaient annoncé la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2024.

Une vague bleue au Congrès américain est donc annoncée, mais il convient de regarder séparément les projections pour la chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 11 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue d'au moins 218 sièges. En fonction de l'importance de la vague, cette majorité pourrait être large mais elle dépend de la vingtaine de sièges encore indécis.

Notre compilateur de sondage, ci-dessous, permet de prendre la mesure de l'avance des démocrates dans les intentions de vote, à l'échelle du pays.

Carte de projections des résultats des midtems 2026 à la Chambre des représentants

Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 34 sièges restent au moins des démocrates et 31 dans le giron républicains, mais 35 sont remis en jeu dont 22 occupés par des sénateurs conservateurs et 13 par des progressistes. Il suffit aux démocrates de conserver ces 13 sièges et d'en gagner quatre autres pour obtenir la majorité de 51 élus.

Si les chances du parti à l'âne d'atteindre cet objectif étaient presque nulles il y a quelques mois, elles sont sérieuses à l'approche des midterms. Le sondage du New York Times avec le Sienna College donne les démocrates en tête dans sept Etats où le sénateur sortant est un républicain, notamment dans des "Swing states" historiquement ancré à droite. Ces "Swing states" ou Etats clefs sont la clé des résultats des midterms pour le Sénat. Pour le scrutin de 2026, ils sont entre 9 et 13 et comprennent la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire (actuellement aux mains des démocrates) et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas (détenus par les républicains).

Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Une victoire démocrate au Texas, Etat ayant toujours eu des sénateurs républicains depuis les années 1980, serait un lourd désaveu pour le camp Trump. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.

La carte de projection des résultats des midterms 2026 au Sénat

Si les sondages annoncent une vague bleue, ces prédictions sont à prendre avec du recul. Lors des précédents midterms, une vague rouge avait été annoncée et ne s'était pas concrétisée : les républicains avaient remporté la chambre des représentants, mais perdu le Sénat. Il faut aussi se méfier des biais des sondages et de l'abstention, car si tout le monde répond aux études d'intention de vote, la moitié des Américains sont susceptibles de ne pas aller voter. Les derniers midterms avaient mobilisé seulement 46,16 % des électeurs. Et les abstentionnistes sont nombreux chez les jeunes, les Afro-américains et les Latino-américains, des profils votant souvent démocrate. En face, les personnes de plus de 50 ans, de plus en plus gagnées par le vote républicain, affichent un taux de participation élevé.

Les résultats des midterms 2026 souvent plus favorable au camp adverse

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.

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