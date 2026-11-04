Résultat des midterms 2026 : désastre pour Trump, l'élection américaine vire au cauchemar

Un sacré choc pour les républicains : les résultats des élections de midterms 2026 s'affinent aux Etats-Unis, les démocrates l'emportent au Sénat et à la Chambre des représentants. Donald Trump est très affaibli.

L'essentiel

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10:03 - Le premier sénateur ouvertement gay élu dans le New Hampshire Les électeurs du New Hampshire ont maintenu un élu démocrate au Sénat en élisant Chris Pappas face à l'ancien sénateur républicain en fonction de 2003 à 2009, John Sununu. Ce faisant, ils ont aussi élu le premier sénateur ouvertement homosexuel de l'histoire des Etats-Unis. Chris Pappas a été élu a plus de 56 % pour succéder à la démocrate la sénatrice Jeanne Shaheen, après avoir été choisi sans difficulté lors de la primaire démocrate. Cet élu modéré s'est notamment distingué en défendant l'Equality Act, le grand projet de loi démocrate visant à inscrire dans le droit fédéral des protections contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre.

09:55 - Les démocrates vont pouvoir "demander des comptes à Trump" après leur victoire au Congrès Le sénateur démocrate du Vermont, qui ne remettait pas son siège en jeu, Bernie Sanders salue "excellente nouvelle" après la victoire de son camp au Sénat et à la Chambre des représentants. Cette nouvelle majorité bleue va permettre selon lui de "demander des comptes à Trump". "À une époque marquée par d'énormes inégalités de revenus et de richesse, nous devons aller plus loin. Nous devons nous battre sans relâche pour les familles de travailleurs. Finies les excuses", écrit Bernie Sanders sur X.

09:46 - Encore deux sièges de sénateurs sont disputés Les élections sénatoriales ont rendu les résultats dans 33 élections sur 35 ce jeudi. Seuls le Mississippi et l'Alaska attendent encore d'être fixés sur leur sort. Pour l'heure, le résultat est des plus serrés dans le Mississippi où 96 % des suffrages ont été dépouillés : le démocrate Scott Colom est en tête mais de seulement 0,01 %, soit une cinquantaine de voix selon les données d'AP. En Alaska, c'est le républicain Dan Sullivan qui est en tête avec 2 000 voix d'avance sur 68 % des suffrages comptabilisés.

09:45 - Le speaker Mike Johnson reconnaît une "nuit difficile" pour le GOP Le président républicain sortant de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a pris la parole après les résultats des Midterms depuis son bureau pour acter la perte de sa courte majorité de 218 sièges. Reconnaissant "une nuit électorale très difficile pour le pays et pour notre parti", l'élu de Louisiane a pointé du doigt les divisions intestines permanentes qui ont paralysé selon lui l'action législative républicaine tout au long de la législature. Johnson a assuré qu'il veillerait à une passation des pouvoirs ordonnée et fluide avec l'équipe démocrate d'Hakeem Jeffries d'ici l'ouverture de la session parlementaire de janvier, tout en restant évasif sur son propre avenir à la tête du groupe républicain minoritaire.

09:45 - Bilan électoral des Midterms : l'une des pires défaites de mi-mandat depuis l'après-guerre Avec la perte simultanée de la Chambre des représentants et du Sénat, Donald Trump rejoint le cercle très restreint des présidents ayant vu leur parti balayé des deux chambres lors d'un premier ou second mandat de mi-mandat, un désaveu qui n'avait plus été observé depuis George W. Bush en 2006 et Bill Clinton en 1994. Entre l'effondrement de bastions jadis inviolables comme le Texas, le Kansas et l'Iowa, et la vague de défaites essuyées par des barons conservateurs au niveau des gouvernorats d'État, cette nuit du 3 au 4 novembre 2026 redessine en profondeur l'équilibre institutionnel et préfigure une fin de règne sous haute tension politique.

09:36 - Chuck Schumer salue un mandat clair pour protéger les institutions après les résultats des Midterms S'exprimant depuis New York devant la presse au petit matin, le leader de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, s'est félicité de la conservation et de l'élargissement de son groupe parlementaire à au moins 51 sièges. "Le peuple américain a dressé une digue démocratique infranchissable contre les dérives autoritaires et les nominations judiciaires partisanes", a martelé le sénateur. Schumer a réaffirmé que le Sénat utiliserait pleinement son pouvoir constitutionnel de confirmation pour bloquer tout candidat aux tribunaux fédéraux ou aux agences de régulation qui refuserait de s'engager sur l'indépendance de la justice et la protection des droits civiques.

09:33 - Capitole : Hakeem Jeffries lance officiellement sa campagne pour le perchoir Fort de la majorité parlementaire confortée par plus de 225 sièges déjà certifiés, le chef de file démocrate Hakeem Jeffries a formellement adressé une lettre à ses collègues pour briguer la présidence de la Chambre des représentants. Dans ce courrier solennel, l'élu de Brooklyn s'engage à rétablir "un fonctionnement institutionnel ordonné et transparent", rompant avec deux années de blocages budgétaires sous la houlette de Mike Johnson. Sauf contestation interne improbable, son élection au perchoir fera de lui la première personnalité noire à accéder à la tête de la Chambre basse, plaçant un opposant frontal à la présidence.

09:32 - La démocrate Keisha Lance Bottoms devient la première femme noire élue gouverneure aux Etats-Unis Les midterms 2026 se soldent par un raz-de-marée démocrate au Congrès, mais la victoire du parti cache aussi des premières historiques pour certains candidats comme pour la démocrate Keisha Lance Bottoms qui a été élue gouverneure de Géorgie. L'élue devient ainsi la première femme noire a accédé à un tel poste dans l'histoire des Etats-Unis. La démocrate a été maire d'Atlanta entre 2018 et 2022, puis a travaillé à la Maison Blanche sous la présidence de Joe Biden. Celle qui sur son site de campagne se présente comme une descendante d'une famille d'esclaves d'une plantation en Géorgie avait aussi reçu le soutien de Barack Obama la semaine dernière.

09:31 - Donald Trump admet la victoire démocrate aux Midterms 2026 et fustige les candidats républicains Changement de ton remarqué à la Maison-Blanche au réveil. Lors d'un échange avec les journalistes accrédités, Donald Trump a reconnu l'efficacité de la campagne adverse : "Les démocrates ont fait du bon travail, il faut le reconnaître", a concédé le chef de l'État, avant de reporter l'entière responsabilité du désastre électoral sur les profils des candidats républicains défaits. Selon le président, plusieurs figures investies par le Grand Old Party étaient "de très mauvais candidats qui n'ont pas su défendre le bilan économique". En s'exonérant personnellement de tout échec, Trump ouvre la voie à un règlement de comptes interne sans précédent au sein du parti.

09:15 - Résultat des midterms : un tandem new-yorkais historique s'installe à la tête du pouvoir législatif La double victoire du Parti démocrate consacre un basculement institutionnel total au Congrès américain. Avec la conquête de la Chambre des représentants par Hakeem Jeffries (pressenti pour devenir Speaker) et le maintien de la majorité absolue au Sénat sous la direction de Chuck Schumer, le pouvoir législatif fédéral sera intégralement dirigé par deux élus de Brooklyn, une configuration géographique inédite dans l'histoire des États-Unis. Ce tandem a déjà fait savoir que ses premières priorités porteraient sur le gel des barrières tarifaires touchant la consommation des ménages et l'ouverture immédiate d'auditions parlementaires de contrôle.

09:15 - Résultat des midterms : un tandem new-yorkais historique s'installe à la tête du pouvoir législatif La double victoire du Parti démocrate consacre un basculement institutionnel total au Congrès américain. Avec la conquête de la Chambre des représentants par Hakeem Jeffries (pressenti pour devenir Speaker) et le maintien de la majorité absolue au Sénat sous la direction de Chuck Schumer, le pouvoir législatif fédéral sera intégralement dirigé par deux élus de Brooklyn, une configuration géographique inédite dans l'histoire des États-Unis. Ce tandem a déjà fait savoir que ses premières priorités porteraient sur le gel des barrières tarifaires touchant la consommation des ménages et l'ouverture immédiate d'auditions parlementaires de contrôle.

09:01 - Colorado : Melat Kiros devient la première femme de la "Gen Z" au Congrès Une page historique de rajeunissement politique s'est écrite cette nuit à Denver. La démocrate Melat Kiros a remporté l'élection dans la 1re circonscription du Colorado, annonce CBS News, succédant à la représentante historique Diana DeGette. À tout juste 25 ans, Kiros entre dans l'histoire parlementaire américaine en devenant la toute première femme issue de la Génération Z à être élue à la Chambre des représentants des États-Unis. Militante pour la justice climatique et l'accès au logement abordable pour les jeunes actifs, son élection symbolise l'émergence d'une nouvelle vague générationnelle au sein de la nouvelle majorité démocrate.

08:58 - Arizona : la gouverneure démocrate Katie Hobbs réélue face à l'allié de Trump Andy Biggs Dans l'un des États frontaliers les plus scrutés de l'Union, la gouverneure démocrate sortante Katie Hobbs a été officiellement réélue pour un second mandat, projette CBS News. Elle s'impose face au représentant républicain Andy Biggs, figure emblématique de la droite dure et fervent allié de Donald Trump. Malgré les attaques répétées de Biggs sur la gestion de l'immigration et la sécurité aux frontières, Katie Hobbs a consolidé son avance dans le comté de Maricopa (Phoenix) grâce au vote modéré des indépendants. Cette victoire préserve un exécutif progressiste en Arizona et protège le droit à l'avortement inscrit dans la législation locale lors des précédents référendums.

08:55 - Iowa : vague bleue spectaculaire, trois circonscriptions républicaines basculent La débâcle conservatrice dans l'Iowa atteint une ampleur sans précédent à la Chambre des représentants. Selon les projections de CBS News, le camp démocrate a ravi trois des quatre districts de l'État : dans le 1er district, la républicaine Mariannette Miller-Meeks a été défaite par la démocrate Christina Bohannan lors de leur troisième revanche électorale consécutive. Dans le 2e district, Lindsay James s'impose face à Joe Mitchell pour le siège laissé par Ashley Hinson. Enfin, dans le 3e district, Zach Nunn a été battu par Sarah Trone Garriott. Ces trois bascules consécutives illustrent le rejet massif des taxes douanières fédérales par les électeurs ruraux et suburbains de l'Iowa.

08:55 - Iowa : vague bleue spectaculaire, trois circonscriptions républicaines basculent La débâcle conservatrice dans l'Iowa atteint une ampleur sans précédent à la Chambre des représentants. Selon les projections de CBS News, le camp démocrate a ravi trois des quatre districts de l'État : dans le 1er district, la républicaine Mariannette Miller-Meeks a été défaite par la démocrate Christina Bohannan lors de leur troisième revanche électorale consécutive. Dans le 2e district, Lindsay James s'impose face à Joe Mitchell pour le siège laissé par Ashley Hinson. Enfin, dans le 3e district, Zach Nunn a été battu par Sarah Trone Garriott. Ces trois bascules consécutives illustrent le rejet massif des taxes douanières fédérales par les électeurs ruraux et suburbains de l'Iowa.

08:50 - Donald Trump félicite les Démocrates mais réaffirme l'usage de son droit de veto S'adressant directement à Weijia Jiang, correspondante en chef de CBS News à la Maison-Blanche, Donald Trump a réagi avec pragmatisme à la perte simultanée des deux chambres du Congrès : "Mon message est d'adresser mes félicitations aux démocrates, et j'ai hâte de travailler avec vous pour le bien de notre pays", a déclaré le président américain. Néanmoins, l'exécutif a immédiatement posé ses conditions, prévenant qu'il userait de l'ensemble de ses pouvoirs constitutionnels, et tout particulièrement de son droit de veto présidentiel, pour faire barrage à toute loi visant à détricoter ses décrets sur les frontières ou sa politique fiscale, annonçant deux ans d'intense bras de fer.

08:47 - Texas : Greg Abbott a formellement concédé sa défaite face à Gina Hinojosa Le coup de tonnerre texan est désormais entériné par l'exécutif sortant. Selon deux sources de premier plan citées par CBS News, le gouverneur républicain Greg Abbott a personnellement téléphoné à la représentante démocrate Gina Hinojosa pour concéder les résultats de l'élection de Midterms 2026. Hinojosa devient la première personnalité démocrate à accéder au poste de gouverneur du Lone Star State depuis l'emblématique Ann Richards au début des années 1990. Après une décennie de domination sans partage d'Abbott, caractérisée par une militarisation de la frontière et des réformes ultraconservatrices, cette capitulation confirme la bascule historique de l'État, amplifiée par la victoire de James Talarico contre Ken Paxton au Sénat.

08:45 - Michigan : le démocrate Abdul El-Sayed élu au Sénat selon l'Associated Press Dénouement officiel dans l'un des États pivots les plus disputés du pays : le démocrate Abdul El-Sayed remporte l'élection sénatoriale dans le Michigan face au républicain Mike Rogers, annonce l'Associated Press (AP). Médecin et figure progressiste, El-Sayed entre dans l'histoire en devenant le premier sénateur musulman des États-Unis. Ce succès permet aux Démocrates de conserver le siège laissé vacant par Gary Peters et de consolider leur majorité à la chambre haute. Malgré la défection très médiatisée de l'élue centriste Haley Stevens au cours du week-end, la mobilisation massive des bastions ouvriers de Détroit et des campus d'Ann Arbor a permis de repousser l'assaut républicain.

08:29 - Texas : séisme politique absolu, la démocrate Gina Hinojosa évince Greg Abbott Coup de tonnerre au cœur du pouvoir républicain texan : la représentante démocrate d'Austin Gina Hinojosa remporte l'élection au poste de gouverneur du Texas en battant le sortant républicain Greg Abbott, selon les projections de l'Associated Press et de Fox News. Au pouvoir depuis 2015 et figure de proue du durcissement migratoire, Greg Abbott subit une défaite historique sous la poussée conjuguée des métropoles de Houston, Dallas, San Antonio et Austin. Cette victoire démocrate fracassante brise le « triplex » conservateur qui verrouillait l'exécutif texan depuis plusieurs décennies, consacrant un basculement spectaculaire du Lone Star State qui s'ajoute à la victoire de James Talarico au Sénat.