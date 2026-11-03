Résultat des midterms 2026, en direct : derniers sondages, accusations graves... Trump en difficulté

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat aux Etats-Unis, se tiennent ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis. Les Américains votent pour renouveler les élus du Congrès qui pourrait passer d'une majorité républicains à une majorité démocrate selon les résultats des sondages. Donald Trump est en mauvaise posture.

L'essentiel

Les midterms 2026, ou élections de mi-mandat, se tiennent ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis. Environ 250 millions d'Américains sont appelés à voter et ont jusqu'à ce soir, entre 19h et 23h heure locale, pour le faire. A noter que plus de 57 millions d'électeurs ont déjà participé au scrutin grâce au vote anticipé.

Les midterms servent à renouveler la grande majorité des élus du Congrès américain, l'équivalent du Parlement. Les 435 sièges de la Chambre des représentants sont remis en jeu ainsi que 35 des 100 sièges du Sénat.

Les résultats des midterms 2026 seront décisifs pour Donald Trump qui risque de perdre la majorité républicaine qu'il détient actuellement dans les deux chambres (219 députés sur 435 et 51 sénateurs sur 100). Les résultats des sondages annoncent une vague démocrate sur le Congrès. L'obtention d'une majorité large à la Chambre des représentants est jugée plus que probable, mais les démocrates pourraient aussi faire basculer plusieurs sièges et obtenir la majorité au Sénat.

Les résultats des midterms vont se jouer dans une poignée d'Etats, les Swing States, susceptibles de basculer d'un camp à l'autre. Pour le scrutin de 2026, sept à dix sont surveillés de près par les sondeurs car décisifs pour la future majorité au Sénat.

En France, les résultats des midterms 2026 sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi à compter de minuit. Ils tomberont au compte goutte à mesure que les Etats américains ferment les bureaux de vote jusqu'à 7 heures du matin. Si une idée de la composition du Congrès pourrait être disponible avant l'aube, les résultats définitifs pourraient mettre plusieurs jours à être certifiés.

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13:05 - Une majorité démocrate à la chambre des représentants après les midterms ? Plus de 220 sièges crédités L'actuelle chambre des représentants est composée d'une courte majorité de républicains avec 219 élus contre les 214 députés démocrates. Les midterms 2026 pourraient cependant renverser les cartes en décrochant la majorité. Les jeux semblent déjà faits selon les prévisions qui créditent déjà les démocrates de 220 sièges quand la majorité est fixé à 218. Mais les démocrates cherchent à avoir le plus d'avance possible et à ce sujet le compilateur RealClear estime que les démocrates pourraient remporter 227 sièges. 12:48 - Combien de sièges les démocrates peuvent-ils espérer gagner au Sénat lors des midterms ? Les démocrates conservent 34 sièges au Sénat, contre 31 pour les républicains. Sur les 35 sièges remis en jeu, 13 sont démocrates. Le parti à l'âne doit conserver ces 13 sièges et en remporter 4 autres pour avoir une majorité. Un objectif qui semble atteignable puisque sur les 11 Etats particulièrement scrutés pour la course au Sénat, 8 sont actuellement aux mains des républicains et 6 semblent en mesure de basculer vers le camp démocrate (la Caroline du Sud et la Caroline du Nord, le Kansas, le Maine, l'Ohio et le Texas). Le camp démocrate peut donc espérer atteindre un total de 53 sénateurs. 12:25 - Les intempéries attendues dans le centre des États-Unis auront-elles un poids sur le résultat des midterms ? Des orages sont prévus dans le centre des États-Unis, ce qui pourrait compliquer le déplacement des électeurs attendus aux urnes pour les midterms 2026. Parmi les territoires concernés, le Texas et le Kansas, où les élections s'annoncent particulièrement serrées. Au programme, des pluies, des rafales allant à plus de 120 km/h et potentiellement des tornades. Mais pas de quoi affecter autant les votes qu'avant. Et pour cause, nombreux sont les Américains à voter de manière anticipée et par correspondance. Selon les chiffres avancés par NBC News, 37% des électeurs voteraient le véritable jour des élections au niveau national. Lors des élections de 2024, au Texas, 20% des électeurs avaient fait le déplacement, contre 45% au Kansas. Lire aussi Elections américaines 2026 : ce que changerait une défaite des Républicains pour Trump, une destitution possible ?

Elections de mi-mandat pour Trump : Texas, Alaska, Michigan... Quels résultats dans les swing states ?

Trump peut-il contester les résultats des midterms ? Déjà des signes d'objection 12:02 - Les bureaux de vote ont ouvert aux Etats-Unis Les premiers bureaux de vote ont ouvert aux Etats-Unis pour permettre aux Américains de participer aux midterms. Les électeurs vont participer à plusieurs scrutins : l'élection des élus de la Chambre des représentants, celles des sénateurs dans 35 Etats et à celles des gouverneurs dans 36 Etats. Plusieurs autres scrutins locaux peuvent également avoir lieu. 11:40 - Les résultats des midterms pourraient ne pas être connus avant plusieurs jours Les Américains votent ce mardi aux différentes élections des midterm et les premiers résultats seront connus dans la soirée, dans la nuit ou demain matin en France. Il est possible que les résultats soient clairs et que l'orientation politique de la majorité dans les deux chambres du Congrès américain soient connue dès mercredi. Mais dans le cas de résultats trop serrés, il n'est pas impossible de devoir attendre plusieurs jours avant de connaître précisément le rapport de force dans la Chambre des représentants et au Sénat. En 2022, lors des midterms très serrés, il avait fallu attendre quatre jours pour connaître la composition définitive du Sénat et huit jours pour découvrir celle de la Chambre des représentants. 11:19 - Le dernier discours de Donald Trump dans la campagne des midterms Après un marathon de meetings et de rassemblements tenus organisé la semaine dernière et ce week-end, Donald Trump a prononcé un dernier discours lundi soir avant les midterms, mais la prise de parole n'avait rien d'un appel à la mobilisation. Devant le bassin du Reflecting Pool, en cours de rénovation à Washington, Donald Trump a longuement évoqué les différents travaux de rénovation qu'il a ordonné avant d'aborder les midterms pendant quelques minutes. Alors le président, dont le camp est donné perdant au midterms, a surtout attaqué les candidats du camp démocrate les jugeant "dangereux" et "extrémistes", non sans faire allusion au candidat démocrate pour le Sénat dans le Michigan, Abdul El-Sayed, que Donald Trump a déjà accusé d'islamiste. Il a brièvement défendu son bilan et son camp assurant avoir "tenu plus de promesses qu'[il n'en a] fait", mais a semblé s'avouer vaincu : "Le président en exercice ne gagne jamais les élections de mi-mandat. Mais nous avons vraiment tout donné". 11:02 - Le gouverneur démocrate de Californie accuse Donald Trump de "voler" les midterms 2026 A quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, le gouverneur démocrate de Californie a estimé dans un entretien diffusé sur France Inter que Donald Trump allait "tenter de voler" les élections de mi-mandat : "Donald Trump a tenté de voler l’élection il y a quelques années, il a mis la démocratie en feu, on l’a tous vu avec horreur. Il va tenter de voler cette élection comme il l’a déjà fait par le passé. Il est capable de n’importe quoi". L'élu a ajouté que le président américain avait tenté de voler les élections "avant même le premier vote en faisant un redécoupage des circonscriptions" dans certains Etats. Gavin Newsom, qui n'est pas en campagne pour les midterms 2026, estime qu'il faut "combattre le feu par le feu" : "La politique a changé, donc nous devons changer. Il faut s’opposer à ce type", a-t-il affirmé renouvelant un discours qu'il tient depuis des mois. 10:20 - A quelle heure les résultats des midterms 2026 seront-ils communiqués ? Les premières estimations sur les résultats des midterms seront annoncées Etat par Etat à l'heure de fermeture des bureaux de vote. Les Etats-Unis s'étalant sur trois fuseaux horaires, la publication des résultats sera diluée dans le temps. Les premiers bureaux à fermer seront ceux du Kentucky et de l'Indiana à 18h (minuit en France). Les autres bureaux fermeront entre 19h et 23h (1h à 6h en France pour les Etats de la côte Est, 5h et 9h pour l'Alaska qui est l'Etat le plus éloigné). Des tendances pourraient se dégager des résultats des midterms dans le courant de la nuit entre 23h et minuit (5h et 6h en France), notamment si les Swing States de la côte Est et du centre du pays basculent dans le camp démocrate comme annoncé par les sondages. Si à l'inverser, les résultats sont serrés, il faudra attendre la fin du dépouillement pour avoir un résultat. 10:01 - Déjà plus de 57 millions d'Américains ont voté aux midterms 2026 Les Américains doivent se rendre dans les bureaux de vote ce mardi pour voter aux midterms, mais déjà 57,4 millions d’Américains ont participé au scrutin grâce au vote anticipé en personne et au vote par correspondance selon CNN. Un taux de participation anticipé bien supérieur aux 45,9 millions de votes enregistrés pour les précédents midterms. 09:55 - Les bureaux de vote n'ont pas encore ouverts aux Etats-Unis Si les midterms se tiennent ce mardi, les bureaux de vote n'ont pas encore ouvert aux Etats-Unis. Ces derniers accueilleront les électeurs à compter de 6 heures (heure locale) sur la cote Est, soit à midi en France, et à 6 heures sur la côte Ouest, soit à 15 heures en France. 09:50 - Les Américains appelés à voter pour les midterms 2026 C'est c'est mardi 3 novembre que les Américains doivent se rendre dans les bureaux de vote pour participer aux midterms 2026 et élire les futurs élus du Congrès américain. Pour rappel, les 435 députés de la chambre des représentants doivent être élus ainsi que 35 des sénateurs. 02/11/26 - 23:50 - Cinq nouveaux sièges républicains en danger ? À la veille du scrutin des midterms 2026, le Cook Political Report fait basculer pas moins de cinq nouveaux sièges à la Chambre des représentants américaine en faveur des démocrates. Ainsi, selon l'agence de prévision électorale, cinq scrutins en Floride, au Tennessee, en Virginie et en Caroline du Nord ont été passés de "solidement républicains" à "probablement républicains". Une nuance, certes, mais pas des moindres alors que le scrutin s'annonce serré ! 02/11/26 - 22:59 - Le coût faramineux des publicités évoquant.. Donald Trump lors de la campagne des midterms 2026 Donald Trump était au cœur de la campagne des midterms 2026. Sa chute de popularité a permis aux démocrates de surfer plus particulièrement sur son nom. En effet, CNN rapporte que les démocrates auraient davantage dépensé d'argent dans des publicités évoquant Donald Trump que le camp du président américain lui-même. Ainsi, alors que 3 600 publicités évoquant directement Donald Trump ont été produites et 1,6 milliard de dollars dépensés pour leur diffusion débutée dès 2025, 919 millions de dollars ont été déboursés par les démocrates et 556 par les républicains. 02/11/26 - 21:54 - Quels sont les États-clés à surveiller pour le Sénat lors de ces midterms 2026 ? Parmi les 35 sièges à pourvoir pour le Sénat lors de ces midterms 2026, sept sont jugés indécis et pourraient donc contribuer à faire basculer le résultat d'un côté plutôt que de l'autre. Il s'agit de l'Alaska, l'Iowa, le Kansas, le Maine, l'Ohio et le Texas, pour les six républicains qui pourraient être remportés par des démocrates, et le Michigan, pour l'État traditionnellement démocrate qui pourrait, lui, basculer républicain. 02/11/26 - 20:56 - Bruce Springsteen apporte son soutien au démocrate Abdul El-Sayed dans le Michigan Sur Instagram, le chanteur Bruce Springsteen a annoncé qu'il soutenait le démocrate Abdul El-Sayed en lice pour le Sénat dans le Michigan. "Le Dr. El-Sayed se bat pour notre Constitution américaine, il se bat pour notre démocratie américaine et il se bat contre les dirigeants corrompus, qui bafouent la loi et sont antiaméricains, actuellement à la Maison Blanche", a-t-il déclaré, blanc sur noir dans un post. Et de conclure : "C’est pourquoi je suis à ses côtés à 100%." Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bruce Springsteen (@springsteen) LIRE PLUS

En savoir plus

Une vague bleue va-t-elle déferler sur le Congrès américain pour les midterms 2026 ? C'est une possibilité à prendre en compte au regard des résultats des derniers sondages et de l'impopularité de Donald Trump. Si les midterms sont traditionnellement un scrutin défavorable au président en place, l'actuel locataire de la Maison Blanche part avec un handicap supplémentaire car jamais un chef de l'Etat n'a été si peu soutenu : d'après le New York, Donald Trump aborde ces midterms avec la côte de popularité la plus basse jamais enregistrée depuis le démocrate Harry Truman en 1946, lequel avait connu une défaite cuisante. En 2026, le président américain risque gros, car il peut perdre sa majorité dans les deux chambres du Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Les sondages peuvent cependant se tromper.

Qui les Américains vont-ils élire pendant les midterms 2026 ?

Le Congrès américain se compose de 100 sénateurs élus pour six ans et de 435 représentants élus tous les deux ans. Les élections de mi-mandat 2026 sont l'occasion pour les Américains de renouveler 35 des 100 sénateurs - 33 élus en 2020 et arrivant au bout de leur mandat et 2 devant être élus en raison d'élections spéciales -, et l'ensemble des 435 représentants. Pour cela, des élections sont organisées dans chacun des 50 Etats américains avec, à chaque fois, des candidats locaux. A noter que chaque Etats compte deux sénateurs jamais élus simultanément, cela signifie qu'un seul siège de sénateur est disputé dans les 35 Etats où des sénatoriales sont organisées. Concernant le nombre de représentants, il dépend de la population de l'Etat : la Californie en compte plus de 50 et d'autres Etats comme le Delaware ou le Wyoming seulement un. Les députés sont élus par district.

Que disent les sondages sur les résultats des midterms 2026 ?

Tous les sondages réalisés ces derniers mois donnent un avantage au camp démocrate pour les élections de mi-mandat 2026 selon le compilateur RealClear et le dernier sondage réalisé par le New York Times avec le Siena College à quelques jours des midterms confirme cette tendance. Ce sondage est pris au sérieux, car il est un de ceux qui avaient annoncé la victoire de Donald Trump à la présidentielle de 2024.

Les résultats des sondages pour la Chambre des représentants aux midterms 2026

Une vague bleue au Congrès américain est donc annoncée, mais il convient de regarder séparément les projections pour la Chambre des représentants et le Sénat. Pour la première instance, tous les sondages annoncent quasi unanimement la victoire du camp démocrate avec 4 à 11 points d'avance. Un avantage qui, en nombre de sièges, se traduit par une majorité absolue d'au moins 218 sièges. En fonction de l'importance de la vague, cette majorité pourrait être large mais elle dépend de la vingtaine de sièges encore indécis. Notre compilateur de sondage, ci-dessous, permet de prendre la mesure de l'avance des démocrates dans les intentions de vote, à l'échelle du pays.

Carte de projections des résultats des midtems 2026 à la Chambre des représentants

Les résultats des sondages pour le Sénat aux midterms 2026

Du côté du Sénat, la bataille est plus serrée mais peut également tourner en faveur du camp démocrate. 34 sièges restent au moins des démocrates et 31 dans le giron républicains, mais 35 sont remis en jeu dont 22 occupés par des sénateurs conservateurs et 13 par des progressistes. Il suffit aux démocrates de conserver ces 13 sièges et d'en gagner quatre autres pour obtenir la majorité de 51 élus.

Si les chances du parti à l'âne d'atteindre cet objectif étaient presque nulles il y a quelques mois, elles sont sérieuses à l'approche des midterms. Le sondage du New York Times avec le Sienna College donne les démocrates en tête dans sept Etats où le sénateur sortant est un républicain, notamment dans des "Swing states" historiquement ancré à droite. Ces "Swing states" ou Etats clefs sont la clé des résultats des midterms pour le Sénat. Pour le scrutin de 2026, ils sont entre 9 et 13 et comprennent la Géorgie, le Michigan, le Minnesota et le New Hampshire (actuellement aux mains des démocrates) et l'Alaska, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud, l'Iowa, le Kansas, l'Ohio, le Maine, le Nebraska et le Texas (détenus par les républicains).

Elections de mi-mandat pour Trump : Texas, Alaska, Michigan... Quels résultats dans les swing states ? Les midterms 2026 se tiennent ce mardi 3 novembre aux Etats-Unis pour renouveler les élus du Congrès. L'issue du scrutin est déjà connue dans certains Etats, mais elle peut réserver des surprises les swing states.

Les Swing states démocrates ont des chances de le rester, même si l'avance du camp bleu est minime dans plusieurs Etats. Le Michigan représente le plus grand risque de perte. En revanche, plusieurs territoires historiquement républicains pourraient basculer dans le camp adverse comme le Texas ou la Caroline du Nord. Une victoire démocrate au Texas, Etat ayant toujours eu des sénateurs républicains depuis les années 1980, serait un lourd désaveu pour le camp Trump. Mais le match devrait rester serré et ouvert jusqu'au jour du scrutin.

Carte de projections des résultats des midtems 2026 au Sénat

Si les sondages annoncent une vague bleue, ces prédictions sont à prendre avec du recul. Lors des précédents midterms, une vague rouge avait été annoncée et ne s'était pas concrétisée : les républicains avaient remporté la Chambre des représentants, mais perdu le Sénat. Il faut aussi se méfier des biais des sondages et de l'abstention, car si tout le monde répond aux études d'intention de vote, la moitié des Américains sont susceptibles de ne pas aller voter. Les derniers midterms avaient mobilisé seulement 46,16 % des électeurs. Et les abstentionnistes sont nombreux chez les jeunes, les Afro-américains et les Latino-américains, des profils votant souvent démocrate. En face, les personnes de plus de 50 ans, de plus en plus gagnées par le vote républicain, affichent un taux de participation élevé.

Les résultats des midterms 2026 souvent plus favorable au camp adverse

Au-delà de la perte de vitesse du camp républicain dans l'opinion publique et dans les sondages, les élections de mi-mandat 2026 pourraient sourire aux élus démocrates pour une autre raison. Les midterms ont toujours été remportées par le camp adverse à celui du président américain lors des dernières décennies, à deux exceptions près : Franklin D. Roosevelt en 1934 et George W. Bush en 2002. Le camp démocrate espère donc sortir vainqueur du scrutin et sait qu'il y a plusieurs cartes à jouer sur les sujets où Donald Trump a déçu les Américains.

Les démocrates ne sont pourtant pas au meilleur de leur forme en l'absence de figure nationale forte après la défaite de Kamala Harris, mais cette absence de représentation n'est pas un handicap insurmontable pour les midterms qui sont des élections locales, au contraire selon Laurence Nardon. "Ils n'ont pas besoin d'avoir une grande figure nationale, ils n'ont pas besoin non plus d'avoir une ligne unique du parti, ce qu'ils n'ont pas non plus pour l'instant. Et même ça arrange les candidats locaux qui vont pouvoir faire campagne sur des enjeux locaux, ils n'auront pas besoin de suivre la ligne du parti qui pourrait ne pas être la leur dans leur circonscription", explique la spécialiste.