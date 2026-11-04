Résultat des midterms 2026, en direct : le Sénat remporté par les démocrates, Trump désavoué aux élections américaines

Les résultats des élections de midterms 2026 sont en train de tomber aux Etats-Unis. La vague bleue annoncée par les sondages se confirme, même au Sénat, et affaiblit nettement Donald Trump

L'essentiel

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06:50 - Résultat des midterms : au Kansas, le pasteur Hamilton arrache un siège démocrate inédit depuis 1932 L'histoire politique des Midterms s'est écrite cette nuit au cœur des Grandes plaines avec l'un des séismes les plus inattendus de ce siècle électoral. Le pasteur méthodiste démocrate Adam Hamilton a officiellement battu le sénateur républicain sortant Roger Marshall, d'après les projections certifiées de CBS News et de l'Associated Press. L'État du Kansas n'avait plus élu de sénateur démocrate depuis près d'un siècle, en 1932. Exploitant la lassitude de l'électorat modéré face aux fractures partisanes et le rejet des hausses de coûts douaniers dans les secteurs agricoles, Hamilton a créé la surprise en s'imposant largement dans les banlieues résidentielles de Kansas City et Wichita, scellant un basculement parlementaire décisif.

06:45 - Hakeem Jeffries commente les Midterms, proclame une victoire pour l'Amérique" et vise le perchoir Dès l'officialisation des projections des réseaux de télévision accordant la Chambre des représentants à son parti, le chef des Démocrates au Congrès, Hakeem Jeffries, a réagi publiquement sur le réseau social X : "Victoire pour l'Amérique !", a-t-il sobrement posté. Élu de New York et artisan de la reconquête parlementaire, Jeffries s'est félicité de la mobilisation massive des citoyens dans les circonscriptions clés et a confirmé que la nouvelle majorité démocrate ferait usage immédiat de ses prérogatives de contrôle budgétaire et de son pouvoir d'assignation judiciaire (subpoena) pour examiner l'action de l'administration fédérale. Il est pressenti pour succéder à Mike Johnson comme Speaker de la Chambre basse.

06:44 - A la chambre des représentants, les médias américains projettent maintenant une large majorité démocrate Le Congrès américain bascule dans une opposition frontale avec la Maison-Blanche. Moins de quatre heures après les premières fermetures de bureaux, CBS News, NBC News et Decision Desk HQ (DDHQ) ont officiellement projeté que le Parti démocrate remporte le contrôle de la Chambre des représentants. Selon les estimations de NBC News, les démocrates s'acheminent vers environ 248 sièges, dépassant largement le seuil des 218 députés requis pour la majorité absolue. Le speaker républicain sortant Mike Johnson perd son perchoir au profit du leader démocrate Hakeem Jeffries, qui s'apprête à devenir le premier président noir de la Chambre basse.

06:34 - Donald Trump promet d'utiliser son "droit de veto" pour s'opposer aux lois démocrates Donald Trump a réagi aux résultats des midterms sur Fox News et s'est dit "surpris" de la victoire démocrate. S'il reconnaît sa défaite, le président américain a indiqué qu'il prévoyait d'utiliser son "droit de veto" pour bloquer les projets de loi soutenus par les démocrates. "C'est l'un des pouvoirs les plus importants dont dispose un président. Ils m'enverront des propositions insensées et j'y mettrai mon veto. Après quelques mois de vetos, ils se concerteront et me demanderont comment faire avancer les choses. Et nous travaillerons ensemble", a prévenu le locataire de la Maison Blanche. "Vous savez, j'ai beaucoup d'amis démocrates, croyez-le ou non, et j'ai déjà parlé à certains d'entre eux. J'ai reçu quatre appels de démocrates influents, deux sénateurs et trois représentants, pour être précis. Cela fait donc cinq personnes au total, et trois autres attendent de me rappeler. Je ne sais pas, ils veulent manifestement discuter, mais j'ai le droit de veto . Et le droit de veto, vous savez, il est absolu", a ajouté Donald Trump.

06:28 - Les démocrates peuvent gagner des sièges supplémentaires au Sénat Les démocrates qui ont remporté le Sénat peuvent encore creuser l'écart avec le camp républicain. Plusieurs sièges clefs sont encore en jeu comme le Maine, où Troy Jackson est en tête sur la républicaine sortante Susan Collins, et le Michigan, où le dépouillement n'en est encore qu'à mi-chemin. Ces deux sièges pourraient ainsi compter 54 sièges. L'Alaska doit encore rendre ses résultats, vers 7 heures en France et pourrait aussi basculer.

06:20 - Déjà 192 sièges démocrates à la Chambre des représentants, une majorité semble assurée A la Chambre des représentants, les démocrates ont déjà remporté 192 sièges sur les 218 nécessaires pour obtenir une majorité. Compte tenu des résultats encore attendus, les commentateurs s'accordent pour dire qu'une majorité bleue est assurée dans la chambre basse du Congrès.

06:12 - Les démocrates ont raflé tous les sièges disputés pour le Sénat Les démocrates avaient besoin de conserver leur 13 sièges et d'en remporter 4 de plus pour s'assurer la majorité au Sénat et ils ont déjà atteint l'objectif en remportant tous les Etats clefs de la moitié est du pays : l'Iowa, le Kansas, l'Ohio et le Texas ont basculé de même que la Caroline du Nord et la Caroline du Sud. Ils sont également conservé la Géorgie et le New Hampshire. Il sont aussi en passe de l'emporter dans le Maine précédemment républicain.

06:05 - Donald Trump reconnaît sa défaite face aux résultats sans appel des élections américaines Les démocrates ont déjà fait basculer plusieurs Etats républicains de leur côté au Sénat comme le Texas, l'Ohio, l'Iowa ou le Kansas et s'assurent d'ores et déjà le majorité de 51 sièges au Sénat. Ils ont également ravi 8 sièges clefs à la Chambre des représentants où une majorité bleue est également annoncée. Donald Trump, qui risquait de contester les résultats, a finalement reconnu la victoire démocrate auprès du New York Times. "Je suis tout à fait disposé à accepter ces résultats. Nous travaillerons avec les démocrates; nous nous réjouissons, vous savez, de collaborer avec eux. Nous parviendrons probablement à trouver un terrain d'entente", a déclaré le président américain.

05:51 - Le démocrate Adam Hamilton élu sénateur dans le Kansas Le démocrate Adam Hamilton a remporté l’élection sénatoriale au Kansas lors des midterms 2026, battant le républicain sortant, Roger Marshall.

05:41 - Les démocrates s'assurent la majorité au Sénat avec un 51e siège dans l'Iowa Nouvelle victoire démocrate au Sénat avec la bascule du siège de l'Iowa. Josh Turek a été élu face à Ashley Hinson dans cet Etat républicain assurant le 51e siège et donc la majorité absolue au Sénat au parti à l'âne.

05:35 - L'Ohio bascule dans le camp démocrate avec la victoire démocrate au Sénat Le camp démocrate fait un pas de plus vers la majorité au Sénat. Les résultats des sénatoriales sont tombés aux midterms dans l'Ohio puisque le démocrate Sherrod Brown a remporté le siège de l'Ohio face au sortant républicain.

05:28 - Le démocrate James Talarico élu sénateur au Texas Les résultats des midterms sont tombés au Texas, notamment pour l'élection du sénateur, et ils confirment la victoire démocrate dans ce bastion républicain. Le démocrate James Talarico a été élu à la chambre haute face au sortant républicain Ken Paxton. C'est la première fois depuis 1993 qu'un démocrate est élu dans cet Etat du sud.

05:22 - Bilan du 119e Congrès : une majorité républicaine marquée par l'usure Dans son analyse de clôture de campagne, CBS News souligne que le speaker républicain Mike Johnson a dû composer pendant deux ans avec une majorité microscopique de 218 sièges, paralysée par des déchirements internes permanents. Entre menaces de destitution du ministre de la Défense Pete Hegseth, blocages budgétaires et divisions sur la politique militaire en Iran, les parlementaires ont quitté Washington dès le 16 septembre, plus de six semaines avant le scrutin. L'opposition démocrate espère capitaliser sur ce bilan institutionnel chaotique pour convaincre les électeurs modérés d'imposer une cohabitation stricte au président américain.

04:52 - Délais de dépouillement : pourquoi la prudence s'impose pour la nuit Alors que les premiers chiffres bruts commencent à circuler, les experts électoraux rappellent que la composition finale du Congrès ne sera pas tranchée cette nuit. Entre le volume massif de votes postaux à vérifier en Pennsylvanie et au Wisconsin, les dépouillements progressifs sur la côte Ouest en Californie (qui représente à elle seule 52 sièges) et le système de choix classé en Alaska, plusieurs jours seront nécessaires pour certifier les vainqueurs dans les circonscriptions les plus serrées, appelant les citoyens, les rédactions et les marchés financiers à une grande patience démocratique avant toute conclusion hâtive.

04:30 - Dépenses électorales : un record historique absolu à plus de 3,5 milliards de dollars D'après les relevés consolidés de l'organisme spécialisé AdImpact, le cycle des Midterms 2026 s'impose comme le plus onéreux de l'histoire politique américaine pour des élections non-présidentielles, franchissant la barre des 3,5 milliards de dollars en achats d'espaces publicitaires. Les Super PACs des deux bords ont concentré des sommes astronomiques sur une poignée de marchés télévisés stratégiques, inondant les écrans de Phoenix, Détroit, Philadelphie et Atlanta dans une tentative désespérée d'influencer la mince frange d'électeurs indépendants encore indécis sur la conduite des affaires publiques et les orientations fiscales à venir.

04:08 - Enjeux économiques : les tarifs douaniers et la guerre en Iran pèsent sur les isoloirs Selon les correspondants parlementaires américains, deux thèmes majeurs ont dominé les motivations des électeurs : l'impact géopolitique de la guerre en Iran et l'application des barrières douanières généralisées voulues par la Maison-Blanche. Ces mesures protectionnistes ont renchéri les biens de consommation courante et pesé sur les coûts des entreprises manufacturières. Pour de nombreux analystes d'Edison Research, ce scrutin de mi-mandat a pris l'allure d'un verdict populaire direct sur les répercussions budgétaires et internationales de la politique de l'exécutif pour le portefeuille des ménages américains.

03:47 - Énergie et technologie : vague de référendums locaux contre les centres de données Le scrutin est également marqué par une contestation citoyenne inédite liée au secteur technologique. Selon les relevés de CBS News, plus de 40 consultations locales réparties dans une douzaine d'États abordent la régulation, le zonage ou l'interdiction pure et simple de nouveaux centres de données (data centers) dédiés à l'intelligence artificielle. Les citoyens de l'Ohio se prononcent à eux seuls sur plus de vingt mesures de ce type, tandis que des comtés du Maine, de Floride et du Kansas votent des restrictions similaires pour limiter la pression sur les réseaux électriques et la ressource en eau potable.

03:16 - En Californie, les électeurs appelés à trancher sur l'impôt sur les grandes fortunes Au-delà du renouvellement de 52 sièges parlementaires décisifs pour la Chambre des représentants, les électeurs californiens se prononcent aujourd'hui sur une mesure locale aux répercussions nationales : la Proposition 40. Cette initiative citoyenne soumet au vote l'instauration d'une taxe exceptionnelle et unique sur la fortune des milliardaires résidant dans l'État doré. Ce scrutin a déclenché une bataille publicitaire féroce financée par les grandes fortunes de la Silicon Valley et les syndicats de la fonction publique, illustrant la centralité des thématiques de justice fiscale dans ce cycle électoral de mi-mandat.

02:50 - Donald Trump évoque ses "pouvoirs immenses" en cas de défaite au Midterms 2026 S'exprimant auprès des journalistes à la Maison-Blanche peu avant la fermeture des premiers bureaux, Donald Trump s'est voulu rassurant sur les chances de son camp, tout en esquissant des pistes en cas de revers : "Nous avons une bonne chance, nous ne serons pas embarrassés", a-t-il affirmé. Mais le chef de l'exécutif a également prévenu qu'il disposait de "pouvoirs immenses" conférés par la présidence si l'opposition démocrate venait à s'emparer de la majorité parlementaire. Cette déclaration fait écho aux inquiétudes des constitutionnalistes quant à l'usage élargi de décrets présidentiels et de recours administratifs pour contourner un éventuel blocage parlementaire au Capitole.