Donald Trump : le président américain s'en prend au Canada à cause de la fumée des feux de forêt

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump a critiqué vendredi le Canada et les effets des incendies sur les États-Unis. La fumée est visible dans plusieurs grandes villes américaines.

Donald Trump blâme le Canada. Alors que le pays fait face à d'importants et nombreux feux de forêt, le président américain a eu vendredi des mots très durs pour son voisin. La situation au Canada a provoqué l'apparition d'un impressionnant nuage de fumée sur une partie des États-Unis. Plusieurs grandes villes du nord-est, à l'image de New York, Chicago ou encore Washington, sont touchées. Donald Trump a pris la parole sur le sujet dans un message posté sur sa plateforme Truth Social. Le locataire de la Maison Blanche est en colère...

"Nous tenons le Canada pour responsable du fait qu'il n'entretient pas correctement ses forêts", souligne Donald Trump. Il dénonce les conséquences de la situation pour les Américains. "Les États-Unis se retrouvent inutilement envahis par un air sale, pollué et dangereux pour la santé", estime le président américain. Pour lui, c'est "totalement inacceptable". "Je vais appeler le Premier ministre dans la journée pour savoir ce qu'ils comptent faire", assure également Donald Trump.

Des craintes pour la finale de la Coupe du monde ?

L'apparition de ce nuage de fumée dans le ciel américain intervient en pleine Coupe du monde, organisée par trois pays, les États-Unis, le Mexique... et le Canada. New York accueille dimanche la finale de ce Mondial entre l'Espagne et l'Argentine. On s'interroge sur un possible report de cette rencontre à cause de la situation dans le ciel et des risques pour la santé à cause de la pollution. Mais cette finale de la Coupe du monde devrait bien être maintenue dimanche après-midi aux États-Unis (le coup d'envoi sera donné à 21h, heure française).

Donald Trump menace également de mettre en place des droits de douane plus lourds contre le Canada à cause du "coût de cette pollution". La situation dans les forêts canadiennes reste particulièrement préoccupante. D'après les derniers chiffres des autorités, relayés par Le Figaro, plus de 200 incendies actifs restent hors de contrôle. Depuis le début de l'année, plus de 2,5 millions d'hectares sont partis en fumée.