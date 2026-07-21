Boris Boyer : après sa disparition d'une semaine au Pérou, les résultats médicaux du Français donnent une explication

Retrouvé samedi au Pérou, Boris Poyer, un Lyonnais de 30 ans qui avait mystérieusement disparu, a passé quelques examens médicaux pour comprendre ce qu'il lui était arrivé. Les résultats sont déroutants.

Boris Poyer retrouvé sain et sauf au Pérou. Le Lyonnais, qui n'avait plus donné signe de vie depuis le 11 juillet dernier, a été reconnu samedi 18 juillet à Trujillo, soit à 70 kilomètres de son lieu de séjour. Il se trouvait alors dans un restaurant quand une femme l'a identifié. Boris Poyer semblait alors "désorienté". Sans nouvelles depuis plusieurs jours, la famille de ce trentenaire avait multiplié les appels à témoins sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver sa trace alors que l'ingénieur s'était évaporé, laissant derrière lui la plupart de ses affaires, dont son téléphone, dans la chambre de l'auberge de jeunesse où il logeait.

Déposé à un hôtel, Boris Poyer a pu retrouver ses parents dès dimanche, ceux-ci ayant fait le voyage au Pérou pour retrouver leur fils, a expliqué sa belle-mère au Progrès. Rapidement, de premiers examens médicaux ont été réalisés sur le trentenaire qui ne semblait pas tout à fait dans son état normal. Et le verdict est tombé : "Boris est atteint d'une tumeur importante au niveau du cerveau", révèle Catherine Redon, sa belle-mère, précisant que la tumeur se trouve "sur la partie frontale. "Aujourd'hui, Boris est pris en charge dans une clinique privée", ajoute-t-elle.

Vers un rapatriement en France pour Boris Poyer

Après avoir retrouvé ses parents, Boris Poyer aurait été victime "d'une crise de violents maux de tête en leur présence", poursuit encore sa belle-mère. Alors qu'on en sait finalement peu sur l'origine de cette tumeur, les proches de Boris Poyer comptent désormais "le rapatrier à Lyon le plus vite possible pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge" en France. Le trentenaire devrait être "opéré dès son retour".

Boris Poyer avait été vu pour la dernière fois à Puerto Malabrigo, au nord-ouest du Pérou, sur la côte Pacifique. Des avis de recherche avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Ils ont d'ailleurs permis à la restauratrice d'identifier le touriste français. Les autorités locales avaient également ouvert une enquête pour retrouver Boris Poyer. Un signalement pour disparition inquiétante de majeur avait aussi été déposé en France.

Une dernière discussion étrange entre Boris Poyer et sa mère

Les circonstances de la disparition de Boris Poyer restent à ce stade toujours floues. Alors que sa belle-mère, Catherine Redon, évoquait un temps la piste d'une mauvaise rencontre pour le touriste français et d'une disparition liée à "des problèmes de drogues", elle avait également révélé une troublante dernière discussion entre Boris Poyer et sa mère, le 10 juillet dernier.

À ce moment-là, le jeune homme n'avait pas voulu montrer son visage en vidéo, parlant d'un combat de boxe qui lui aurait laissé des séquelles et d'un problème au niveau des yeux. Selon Le Progrès, c'est ce dernier échange qui a, dans un premier temps, provoqué l'inquiétude de la famille de Boris Poyer.