Boris Poyer : porté disparu au Pérou depuis une semaine, ce Français retrouvé vivant

Boris Poyer, un Français de 30 ans porté disparu depuis plusieurs jours au Pérou, a été retrouvé vivant. Que lui est-il arrivé ? Les circonstances restent indéterminées.

Boris Poyer retrouvé sain et sauf au Pérou. Ce Français de 30 ans, porté disparu depuis le 11 juillet dernier, est bien vivant. Selon les informations du Progrès, samedi 18 juillet, une femme est parvenue à identifier Boris Poyer qui se trouvait alors dans son restaurant, situé à Trujillo, à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de séjour. Sans nouvelles depuis plusieurs jours, la famille de ce Français, originaire de Lyon, était particulièrement inquiète. Il a été déposé dans un hôtel du Pérou.

Avant ces nouvelles rassurantes, Boris Poyer avait été vu pour la dernière fois à Puerto Malabrigo, au nord-ouest du Pérou, sur la côte Pacifique. Des avis de recherche avaient été publiés sur les réseaux sociaux. Ils ont d'ailleurs permis à cette femme d'identifier le touriste français. Les autorités locales avaient également ouvert une enquête pour retrouver Boris Poyer. Un signalement pour disparition inquiétante de majeur avait aussi été déposé en France. Dans la chambre de l'auberge de jeunesse où il logeait, son téléphone portable a notamment été découvert, mais il n'y avait pas son passeport.

Que s'est-il passé pour Boris Poyer au Pérou ?

Les circonstances de la disparition de Boris Poyer restent à ce stade floues. Mais sa belle-mère, Catherine Redon, s'est exprimée, optant pour la piste d'une mauvaise rencontre pour le touriste français et d'une disparition liée à "des problèmes de drogues". Elle est aussi revenue sur la dernière discussion de Boris Poyer avec sa mère, datant du 10 juillet dernier, où le jeune homme n'avait pas voulu montrer son visage en vidéo, parlant d'un combat de boxe qui lui aurait laissé des séquelles et d'un problème au niveau des yeux.

C'est ce dernier échange qui a, dans un premier temps, provoqué l'inquiétude de la famille de Boris Poyer. Selon Le Progrès, les parents du touriste français se sont envolés samedi en direction du Pérou. Le jeune homme semblait d'ailleurs désorienté lorsqu'il a été retrouvé dans le restaurant.