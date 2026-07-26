Berlin : un mort, une dizaine de blessés... Ce que l'on sait de l'attaque lors de la marche des fiertés

À Berlin, en pleine marche des fiertés, une personne a perdu la vie et d'autres ont été blessées après une attaque à la voiture-bélier, survenue dans la soirée du samedi 25 juillet.

Une attaque mortelle à Berlin en pleine marche des fiertés. Un véhicule a foncé sur une partie de la foule réunie pour cet événement, samedi 25 juillet. Les faits se sont produits dans la capitale allemande aux alentours de 22 heures dans le parc Tiergarten. Une personne a été tuée, il s'agit d'une femme. Cette attaque à Berlin a aussi fait 16 blessés. Onze sont dans un état grave, trois d'entre eux sont entre la vie et la mort ce dimanche. Plusieurs dizaines de personnes, témoins de la scène, ont été prises en charge.

Le maire de Berlin, Kai Wegner, a pris la parole peu de temps après les faits. Il a parlé d'une "attaque contre notre société libre et ouverte sur le monde". Le gouvernement a également condamné les faits. Il s'agit d'un "acte abominable". L'attaque a eu lieu à des centaines de mètres de l'épicentre de la marche des fiertés, au niveau de la porte de Brandebourg. Les organisateurs ont immédiatement décidé de mettre fin à cet événement, qui réunit chaque année des centaines de milliers de personnes.

Un suspect "identifié" mais toujours recherché, que sait-on de lui ?

La police a annoncé rechercher "une personne ou plus" après cette attaque dans la capitale allemande. Le véhicule, "de type minivan ou petit SUV", a été laissé sur les lieux. Il a subi d'importants dégâts après avoir fini sa course dans un arbre. Mais au moins un suspect a été "identifié". Il s'agit d'un homme âgé de 21 ans, mesurant 1,90 m et ayant des liens avec le "milieu islamiste". Il n'a pas été interpellé. Il fait l'objet d'un avis de recherche puisque les recherches pour le retrouver n'ont pas été concluantes à ce stade. Après cette attaque à la voiture-bélier, plusieurs personnes auraient été la cible de coups de couteau, avant la fuite du ou des auteurs présumés.