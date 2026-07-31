Gaza : pourquoi l'accord pour désarmer le Hamas ne va pas être en place tout de suite

Donald Trump a annoncé la conclusion d'un accord prévoyant le désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Toutefois, plusieurs détails doivent être réglés avant que l'accord soit mis en œuvre.

"Un accord historique prévoyant le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza a été trouvé, a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 juillet 2026. Le président américain a salué une "étape monumentale vers une paix et une sécurité durables" dans la région.

Si le Hamas a confirmé le début d'un accord, tout en précisant que de nombreux détails restent à régler, Israël n'a pas encore réagi à l'annonce de Donald Trump. Or, "l'accord contient une disposition claire stipulant qu'Israël doit s'engager à respecter et à mettre en œuvre ses obligations. Si Israël n'applique pas l'accord, nous ne le ferons pas non plus", a prévenu Ghazi Hamad, un membre de l'équipe de négociation du Hamas à l'AFP.

La conclusion d'un accord sur le désarmement du Hamas marque enfin une avancée dans la deuxième phase du plan de paix pensé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. La première phase qui a débuté en octobre 2025 consistait en l'instauration d'une trêve et en la libération des otages. La deuxième phase, en cours depuis janvier 2026, a pour objectif la démilitarisation de la bande de Gaza, le retrait des forces israéliennes dans l'enclave ainsi que la reconstruction de Gaza sous une nouvelle gouvernance.

Pas de démilitarisation du Hamas avant plusieurs semaines ?

L'accord prévoit le désarmement complet du Hamas et le "retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza". Mais si les grandes lignes sont théoriquement définies, les détails de la mise en place de l'accord doivent encore être déterminés, notamment la date de la démilitarisation "Nous devons nous mettre d'accord sur chaque détail : la manière dont l'accord sera appliqué, le moment où il le sera et les mécanismes permettant sa mise en œuvre. C'est ce qui se passera dans les prochains jours", a déclaré Ghazi Hamad, le négociateur du Hamas. Et le même d'ajouter : "Ce processus prendra environ 14 jours, voire davantage". Une réunion du Hamas avec les pays médiateurs - l'Egypte, les Etats-Unis, le Qatar et la Turquie - doit avoir lieu prochainement au Caire.

Les négociateurs risquent de rencontrer quelques difficultés lors de ces discussions, notamment des désaccords de calendrier entre le Hamas et Israël. Le groupe islamiste exige que l'Etat hébreu retire ses forces militaires de l'enclave avant d'entamer sa démilitarisation, alors qu'Israël refuse de se retirer tant que le Hamas n'a pas rendu ses armes. Reste que le Hamas estime avoir fait "des concessions pour le bien de notre peuple dans la bande de Gaza, afin de le sauver de la mort et du déplacement" selon les déclarations de Ghazi Hamad. Il pourrait donc refuser de céder sur le retrait préalable d'Israël qui contrôle actuellement 60 % de la bande de Gaza.

Qui va désarmer le Hamas ?

Autre détail à régler : qui assurera la démilitarisation du Hamas et récupérera les armes ? "Israël n'interviendra pas dans la question du désarmement", a affirmé Ghazi Hamad à l'AFP ajoutant que c'est "le Comité national qui se chargera de cette tâche" en référence au Comité national pour l'administration de Gaza (NCAG), créé par le "Conseil de paix" de Donald Trump. Cet organisme de technocrates palestiniens institué par le "Conseil de paix" pour gérer la reconstruction de Gaza devrait être la seule entité habilitée à dresser l'inventaire des armes et à les stocker.

Et qui va gouverner la bande de Gaza ?

En plus du désarmement du Hamas et du retrait d'Israël dans l'enclave palestinienne, la deuxième phase du plan de paix entre Israël et la bande de Gaza mentionne également un démantèlement des tunnels, des dépôts d'armes et des sites militaires utilisés par le groupe islamiste rappelle le Time France. Surtout, il est prévu la mise en place d'une nouvelle gouvernance et d'un nouveau service de sécurité et de police palestinienne pour protéger la bande de Gaza.

Une "Force internationale de stabilisation, structure naissante censée regrouper des troupes multinationales opérant sous l'égide du "Conseil de paix", collaborera ensuite avec une nouvelle force de police palestinienne pour garantir la sécurité à Gaza", a affirmé Donald Trump sur Truth Social à ce sujet. Le NCAG "entamera bientôt une transition progressive vers l'exercice de l'autorité pleine et entière, soutenue par la Force internationale de stabilisation", a affirmé le "Conseil de paix" après l'annonce de l'accord par le président américain.