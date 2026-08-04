Volcan de Fuego : torrents de lave, nuage d'étincelles… Les images impressionnantes de l'éruption

Le volcan de Fuego est entré en éruption au Guatemala, lundi 3 août. Face aux coulées de lave et aux panaches de cendres, le gouvernement a déclenché l'alerte orange "danger". Des villages sont évacués, des écoles fermées et des routes coupées pour parer à la menace.

Le gouvernement guatémaltèque a décrété lundi l'alerte orange "danger", niveau précédant l'urgence maximale, face à une puissante éruption du volcan de Fuego lundi 3 août, indique le Monde. Le colosse, considéré comme le plus actif d'Amérique centrale, crache d'immenses panaches de gaz, de cendres, ainsi que des projections de lave. L'intensité de l'activité s'est brusquement accrue au cours de la nuit, poussant la Coordination nationale pour la réduction des catastrophes (Conred) à déclencher les premiers protocoles d'urgence à l'échelle nationale.

Face à l'avancée des coulées et aux retombées toxiques, la Conred a ordonné l'évacuation préventive de deux hameaux particulièrement exposés sur les flancs du volcan. Les autorités ont également annoncé la suspension immédiate des cours dans tous les établissements scolaires de la zone d'impact. Par mesure de sécurité, un axe routier majeur reliant le sud du pays à la cité coloniale d'Antigua, joyau touristique classé au patrimoine mondial de l'Unesco, a été totalement fermé à la circulation.

El Volcán de Fuego hizo una fuerte erupción a las 00:43 horas de este lunes y la misma quedó grabada por una cámara de vigilancia.



El Insivumeh ha informado que el coloso entró en una nueva fase eruptiva y podría progresar a una fase explosiva más intensa.



: AfarTv pic.twitter.com/t81aKsxBaI — Sin Censura Guatemala Oficial (@sincensuraGua) August 4, 2026

Des évacuations préventives face à la menace

Culminant à 3 763 mètres d'altitude et situé à seulement 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale, le volcan Fuego impose une vigilance constante. Le Guatemala est enchâssé sur la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone tectonique majeure sujette à d'importantes secousses sismiques et éruptions volcaniques. La région environnante vit sous la menace permanente de ces réveils soudains, qui imposent régulièrement des mesures d'urgence pour protéger les populations.

Excursionistas huyen del volcán Fuego, en Guatemala, mientras la erupción lanza fragmentos incandescentes a su alrededor. pic.twitter.com/UqEYkD3cSQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 24, 2026

Cette nouvelle phase éruptive ravive de sombres souvenirs chez les locaux. Si les rejets de gaz et de cendres avaient déjà contraint à l'évacuation de 500 personnes l'an dernier et de 1 200 résidents en 2023, les mémoires sont surtout marquées par la tragédie de 2018. Des nuées ardentes et des coulées de boue dévastatrices avaient ravagé un village entier, faisant 215 morts et environ 200 disparus.