Attaque à Londres : quatre victimes et une arrestation, ce que l'on sait

A Covent Garden, dans le centre de Londres, quatre hommes ont été poignardés, ce mercredi 5 août. La suspecte, une femme de 47 ans, a été interpellée par les forces de l'ordre.

Stupeur à Londres. Selon les informations de plusieurs médias britanniques, quatre hommes, âgés de 34, 39, 42 et 52 ans, ont été victimes d'une attaque aux ciseaux, ce mercredi 5 août, à Covent Garden, dans le centre de la capitale britannique. Une femme de 47 ans, suspectée d'être l'autrice de l'attaque, a été interpellée, selon la police métropolitaine, appelée à la suite de signalements d'une agression à l'arme blanche sur Endell Street vers 12 h 27. " C'était un peu effrayant", raconte Lottie, une témoin occulaire sur place.

L'hélicoptère de la London Air Ambulance a atterri à proximité, sur la place Trafalgar, afin de prendre en charge les blessés. Mais après avoir été soignées sur place, les victimes ont été transportées en urgence par la route vers un centre de traumatologie majeur. Dans le détail, deux des quatre victimes souffrent de blessures non vitales. Les deux autres ont quitté l'hôpital.

" La police reste sur place, un dispositif de sécurité étant en place rue Endell et dans les zones environnantes de Covent Garden", a précisé un porte-parole de la police métropolitaine à The Independant. "Il y avait environ onze voitures de police et deux ou trois ambulances ; il y avait beaucoup de policiers", explique encore la jeune femme.

"Nous l'avons vue poignarder trois personnes avec des ciseaux", raconte un témoin

Alors qu'une enquête a déjà été ouverte, la branche de la police métropolitaine de Camden a indiqué que l'attaque pourrait être liée à des problèmes de santé mentale. "Les agents ont saisi une paire de ciseaux sur les lieux", a-t-elle ajouté, selon Sky News.

Travaillant dans une société de conseil située dans le quartier, Matt Bishop, 42 ans, affirme avoir une femme en "confrontation" entre trois policiers en train de brandir une arme. " Il y a eu une sorte de face-à-face avec trois policiers", raconte-t-il précisant que "ses propos étaient assez incohérents". Les équipes de Sky News rapportent que le cordon de police, mis en place pour sécuriser la zone, est en train d'être levé. Un autre témoin indique que l'attaque s'est déroulé devant le Shaftesbury Theatre. " Nous l'avons vue poignarder trois personnes avec des ciseaux près du théâtre, puis elle est descendue ici et la police était là", explique-t-il à Sky News.

Initialement, la police avait initialement indiqué que trois personnes avaient été poignardées lors de l'incident, mais dans un communiqué ultérieur, elle a confirmé que quatre personnes avaient été retrouvées avec des blessures par arme blanche.