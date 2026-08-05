Attaque au couteau à Londres : quatre victimes et une arrestation, ce que l'on sait

A Covent Garden, dans le centre de Londres, quatre hommes ont été poignardés, ce mercredi 5 août. La suspecte, une femme de 47 ans, a été interpellée par les forces de l'ordre.

Stupeur à Londres. Selon les informations de plusieurs médias britanniques, quatre hommes, âgés de 34, 39, 42 et 52 ans, ont été victimes d'une attaque au couteau, ce mercredi 5 août, à Covent Garden, dans le centre de la capitale britannique. Une femme de 47 ans, suspectée d'être l'autrice de l'attaque, a été interpellée, selon la police métropolitaine, appelée à la suite de signalements d'une agression à l'arme blanche sur Endell Street vers 12 h 27. " C'était un peu effrayant", raconte Lottie, une témoin occulaire sur place.

L'hélicoptère de la London Air Ambulance a atterri à proximité, sur la place Trafalgar, afin de prendre en charge les blessés. Mais après avoir été soignées sur place, les victimes ont été transportées en urgence par la route vers un centre de traumatologie majeur. « La police reste sur place, un dispositif de sécurité étant en place rue Endell et dans les zones environnantes de Covent Garden", a précisé un porte-parole de la police métropolitaine à The Independant.

Un incident lié à des problèmes mentaux

Alors qu'une enquête a déjà été ouverte, la branche de la police métropolitaine de Camden a indiqué que l'attaque pourrait être liée à des problèmes de santé mentale.