Inondation au Népal : plus de 900 morts et de 4 700 disparus, ce que l'on sait des quatre Français recherchés

Le bilan de l'inondation au Népal et au Tibet continue de s'alourdir. Plus de 900 personnes sont décédées et plus de 4 700 autres sont portées disparues, dont quatre Français. Ce bilan reste provisoire alors qu'un nouveau risque de crue est signalé.

L'essentiel

Une inondation dévastatrice est survenue à la frontière entre le Népal et le Tibet le mercredi 26 août. L'effondrement d'un glacier a bloqué une rivière et a rapidement fait monter le niveau de l'eau entraînant de violentes crues et des coulées de boue. dévastatrices, faisant des milliers de victimes et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.

Le bilan des inondations au Népal ne cesser de s'alourdir : elles ont fait au moins 919 morts et 4 793 disparus, dont plus centaines de ressortissants étrangers venus pour de la randonnée ou des pèlerinages. C'est au Népal que le bilan est plus lourd avec 903 décès et 4 247 disparus. Les autorités chinoises ont dénombré 16 morts et 546 disparus.

Quatre Français restent introuvables : trois randonneurs partis avec l'agence Trekker's Society, deux femmes de 35 et 47 ans et un homme de 46 ans, ainsi que Kateryna Duzenko, une Franco-Ukrainienne de 38 ans réfugiée en France. Cette dernière effectuait un parcours avec Discovery Himalayan Trek et se situait probablement à la frontière népalo-tibétaine lors des événements.

Un nouveau lac de barrage s'est formé au Tibet à la suite d'un glissement de terrain survenu samedi 29 août le long de la rivière Pruqpu Qiang Zangbu, à environ 2,8 kilomètres en aval d'une première retenue d'eau. Ce second barrage de débris ravive les craintes d'inondations catastrophiques, alors même que la précédente retenue d'eau qui inquiétait les autorités commençait à se résorber naturellement.

En direct

10:31 - Des opérations de secours toujours en cours, mais très périlleuses Les opérations de secours sont toujours en cours au Népal et au Tibet, mais elles sont difficiles pour les sauveteurs qui évoluent dans des conditions périlleuses pour retrouver de possibles survivants ou des dépouilles. Les sauveteurs avancent, en plus, sous la menace d'une nouvelle inondation, coulée de boue ou effondrement dans cet environnement fragilisé. Depuis le France, le membre des Pompiers de l'Urgence Internationale Rémy Desbois a souligné la difficulté d'une intervention dans de telles conditions au micro de BFMTV. 09:53 - "Il n'y a plus d'espaces de survie" : les chances de retrouver des survivants minimes Les chances de retrouver des survivant à l'inondation au Népal s'amenuisent de jour en jour et plus de cinq jours après la catastrophe celles-ci sont devenus très minces. "Il n'y a plus d'espaces de survie, plus de zones où on peut espérer trouver sous la boue des personnes vivantes", a même estimé Rémy Desbois, membre des Pompiers de l'Urgence Internationale, sur BFMTV dimanche. 08:29 - Qui sont les quatre Français portés disparus au Népal ? Les quatre français portés disparus dans les inondations au Népal sont trois femmes et un homme. La famille d'une des trois femmes a demandé le respect de l'anonymat et l'homme a été identifié comme un dénommé Kapil Mahajan, né en 1980. On en sait davantage sur les deux autres victimes. L'une se nomme Betty Benredouane, il s'agit d'une Marseillaise de 47 ans qui était "partie avec un groupe de trekking" pour "un voyage spirituel [...] très important pour elle", a fait savoir une amie à BFMTV. La dernière victime se prénomme Kateryna Duzenko. Cette franco-ukrainienne de 38 ans était aussi en voyage au Népal. Cette passionnée du bouddhisme est membre de l'association Yahad-In Unum et réalisait son deuxième voyage au Népal notamment pour faire des randonnées, explique le président de l'association à RMC. 07:58 - La bilan de l'inondation grimpe à 919 morts et plus de 4 700 disparus Le bilan de l'inondation au Népal et au Tibet s'est de nouveau alourdit ce lundi matin. Au moins 903 morts et 4 247 personnes disparues sont comptabilisés par les autorités népalaises chargées de la gestion des situations d'urgence. Du côté tibétain de la frontière, les médias d'Etat chinois font état de 16 morts et de 546 disparus. Le bilan total, mais toujours provisoire, s'élève donc à 919 morts et 4 793 disparus.

En savoir plus

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue descendre de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. L'effondrement d'un glacier pourrait être à l'origine de l'éboulement survenu dans la matinée du mercredi 26 août 2026. L'éboulement aurait pu obstruer le lit d'une rivière et entraîner, à son tour, une crue dévastatrice. L'effondrement serait aussi à l'origine du séisme de magnitude 4,4 ressenti dans la région d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), alors que plus tôt les autorités estimaient que le glissement de terrain avait été provoqué par le tremblement de tere

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La violence et la rapidité des inondations ont permis aux eaux de la rivière Bhote Koshi de dévaler les gorges de la Bhote Koshi puis de la Trishuli, cette en emportant sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Au moins 919 morts et plus de 4 500 disparus, dont des Français

L'effondrement suivi des inondations ont fait au moins 919 morts à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet, selon le dernier bilan des autorités. Par ailleurs, 4 793 personnes sont toujours portées disparues et recherchées : 4 247 personnes au Népal et 546 personnes au Tibet. La Croix-Rouge a rapporté que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte".

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé le jour des inondations au Népal, mercredi 26 août, que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Vendredi soir, le Quai d'Orsay a confirmé que quatre Français étaient portés disparus. Il s'agirait de trois femmes et un homme. Deux femmes, âgées de 35 et 47 ans, et l'homme de 46 ans faisaient un trek via la même agence Trekker's Society. La quatrième personne est une Franco-ukrainienne de 38 ans, prénommée Kateryna Duzenko, qui avait fui la guerre en Ukraine et trouvé refuge en France. Elle terminait un trek avec l'agence Discovery Himalayan Trek et se trouvait probablement à la frontière entre le Népal et le Tibet au moment du drame.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le Népal est une région prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier, ce qui explique le présence d'autant d'étrangers parmi les victimes. La région frappée par l'effondrement et les inondations est également un important lieu de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. L'événement survient d'ailleurs à une grosse période de pèlerinage pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées du lac Masarovar et du lac Gosaikund, au Népal.