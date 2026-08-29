Inondations au Népal : au moins 633 morts, l'identité des victimes françaises se précise

Le bilan de la crue soudaine et dévastatrice survenue à la frontière du Népal et du Tibet s'alourdit : selon le dernier décompte, au moins 633 personnes ont perdu la vie et plus 2 500 personnes sont toujours portées disparues, dont quatre Français. Un nouveau risque de crue inquiète les autorités.

L'essentiel

La rupture d'un glacier a provoqué l'obstruction d'une rivière et une soudaine montée des eaux, déclenchant d'importantes crues et des coulées de boue dévastatrices à la frontière entre le Népal et le Tibet, mercredi 26 août.

Les inondations au Népal et au Tibet ont causé la mort d'au moins 633 personnes, selon le dernier bilan. Parmi elles, 626 sont décédées au Népal et sept en Chine.

Plus de 2 500 personnes sont portées disparues depuis les inondations au Népal et au Tibet. Les autorités népalaises disent rechercher plus de 1 924 personnes, dont 517 touristes étrangers. La Chine, elle, dénombre 554 personnes disparues, dont 260 étrangers, selon les médias d'État.

Quatre Français font partie des disparus et sont toujours recherchés. Il s'agit de trois femmes et un homme. Deux femmes, âgées de 35 et 47 ans, et l'homme de 46 ans faisaient un trek au Népal via l'agence Trekker's Society. La quatrième personne est une Franco-ukrainienne de 38 ans, Kateryna Duzenko, qui avait fui la guerre en Ukraine et trouvé refuge en France. Elle terminait un trek avec l'agence Discovery Himalayan Trek et se trouvait vraisemblablement à la frontière entre le Népal et le Tibet au moment du drame.

Un nouvelle crue est redoutée au Népal et au Tibet, notamment à cause d'une retenue d'eau s'étant formée sur le territoire chinois après l'éboulement. Le risque est cependant en train de diminuer selon les autorités, puisque le lac se vide avec un écoulement naturel et se remplit moins vite.

En direct

11:03 - Le risque de rupture du lac formé après le sinistre diminue Le risque d'une rupture du lac formé suite à l'effondrement du glacier à la frontière sino-népalaise commence à s'éloigner, ont annoncé les autorités chinoises. Selon les données satellitaires du ministère des Ressources en eau transmises par la chaîne CCTV, l'eau accumulée s'écoule désormais progressivement, réduisant la superficie du réservoir à 99 000 mètres carrés, soit une perte de 21 000 mètres carrés par rapport à jeudi. 10:01 - Risque de nouvelles coulées de boue Le niveau de l'eau dans le lac de barrage formé par le glissement de terrain au Tibet repart à la hausse, accentuant la menace de nouvelles coulées de boue, indique la BBC. Pour protéger les secouristes qui profitent d'une courte accalmie météorologique pour rechercher des survivants et rouvrir l'axe routier menant au poste-frontière de Gyirong, les équipes de secours ont déployé des drones et installé des postes d'observation chargés d'alerter en cas de suraccident. 08:54 - Des centaines de corps repêchés impossibles à identifier Selon les autorités du district de Chitwan, dans le sud du Népal, la quasi-totalité des 233 corps hâtivement repêchés après les inondations demeurent impossibles à identifier en raison de leur état de décomposition. Seules quatre victimes ont pu être formellement reconnues à ce jour, contraignant les services administratifs locaux à conserver les 229 autres dépouilles dans des centres de santé pour procéder à des prélèvements ADN, indique la BBC. 08:22 - Le bilan s'alourdit à 633 décès Au moins 633 personnes ont perdu la vie, dont 626 au Népal et sept en Chine, selon un nouveau décompte, alors que les secours poursuivent activement la recherche des disparus. Ce bilan dramatique, fourni par les autorités d'urgence locales, pourrait encore s'alourdir : sept corps ont été repêchés plus en aval en Inde, sans que leur provenance n'ait pu être officiellement confirmée pour l'instant. 28/08/26 - 23:06 - "Elle a fui l'Ukraine pour mourir au Népal" : ce que l'on sait de Kateryna Duzenko, portée disparue FIN DU DIRECT - Parmi les quatre Français portés disparus après les inondations meurtrières au Népal se trouverait une Franco-ukrainienne. Elle se prénomme Kateryna Duzenko, selon RMC qui a recueilli le témoignage d'un proche, le père Patrick Desbois, président de l'association Yahad-In Unum. Âgée de 38 ans, celle qui s'était engagée pendant 10 ans au sein de cette association qui cherche à localiser les sites de fosses communes des victimes juives et roms assassinées par les nazis en Europe de l'Est durant la Seconde Guerre mondiale voyageait pour la seconde fois au Népal. Après avoir quitté l'association deux ans plus tôt, cette femme "très engagée, blonde et toujours joyeuse" s'était prise de passion pour le bouddhisme. "Elle travaillait dans une boulangerie à Paris pour gagner un peu de sous et financer ses voyages", explique-t-il. Partie faire un trek de plusieurs jours dans l'Himalaya, Kateryna Duzenko s'apprêtait à rentrer. Elle avait téléphoné à sa mère juste avant la catastrophe. Alors que tout son groupe ne donne plus signe de vie, il semblerait qu'elle ait pu se trouver à la frontière entre le Népal et le Tibet au moment du drame. "Elle peut être vivante... Mais il y a 99% de chance que non", explique le prêtre. Et de lâcher : "Une de ses amies m'a dit : 'Elle a fui l'Ukraine pour mourir au Népal'. C'est vrai que c'est presque incroyable qu'elle soit partie là-bas pour être morte dans la boue."

En savoir plus

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue descendre de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. L'effondrement d'un glacier pourrait être à l'origine de l'éboulement survenu dans la matinée du mercredi 26 août 2026. L'éboulement aurait pu obstruer le lit d'une rivière et entraîner, à son tour, une crue dévastatrice. L'effondrement serait aussi à l'origine du séisme de magnitude 4,4 ressenti dans la région d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), alors que plus tôt les autorités estimaient que le glissement de terrain avait été provoqué par le tremblement de tere

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La violence et la rapidité des inondations ont permis aux eaux de la rivière Bhote Koshi de dévaler les gorges de la Bhote Koshi puis de la Trishuli, cette en emportant sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Au moins 586 morts et plus de 2 500 disparus au Népal, dont des Français

L'effondrement suivi des inondations ont fait au moins 586 morts à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet, selon le dernier bilan du bureau népalais du tourisme fourni vendredi soir. Par ailleurs, 2 500 personnes sont toujours portées disparues et recherchées : 1 924 personnes au Népal, dont 517 touristes étrangers, et 554 personnes au Tibet, dont 260 touristes. La Croix-Rouge a rapporté que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte". Parmi les ressortissants étrangers figurent 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens et 12 Israéliens et 4 Français a détaillé le bureau népalais du Tourisme.

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Vendredi soir, le Quai d'Orsay a confirmé que quatre Français étaient portés disparus. Il s'agirait de trois femmes et un homme. Deux femmes, âgées de 35 et 47 ans, et l'homme de 46 ans faisaient un trek via la même agence Trekker's Society. La quatrième personne est une Franco-ukrainienne de 38 ans, prénommée Kateryna Duzenko, qui avait fui la guerre en Ukraine et trouvé refuge en France. Elle terminait un trek avec l'agence Discovery Himalayan Trek et se trouvait probablement à la frontière entre le Népal et le Tibet au moment du drame.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le Népal est une région prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier, ce qui explique le présence d'autant d'étrangers parmi les victimes. La région frappée par l'effondrement et les inondations est également un important lieu de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. L'événement survient d'ailleurs à une grosse période de pèlerinage pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées du lac Masarovar et du lac Gosaikund, au Népal.