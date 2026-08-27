Inondations au Népal : plus de 1 300 disparus dont des Français... Une explication sur l'origine de la crue

Une crue dévastatrice accompagnée d'une coulée de boue géante a frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet le mercredi 26 août. Au moins 273 personnes sont mortes et 1 300 autres sont portées disparues, dont quatre Français.

L'essentiel

Une crue dévastatrice entraînant des coulées de boue d'importantes inondations a touché la frontière du Népal et du Tibet, le mercredi 26 août 2026. Les inondations auraient été causé par l'effondrement d'un glacier ayant obstrué une rivière ou fait monté le niveau des eaux.

Les inondations au Népal ont causé la mort d'au moins 273 personnes selon le derniers bilan communiqué par la police népalaise et les autorités chinoises ce jeudi matin.

1 300 personnes sont portées disparues depuis les inondations au Népal et parmi elles figurent 517 étrangers, ressortissants Français. Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage.

En direct

12:02 - Un lien entre les inondations au Népal et le réchauffement climatique ? Il est encore trop tôt pour établir un lien précis encore le réchauffement climatique et l'effondrement glaciaire suspecté d'après cause les inondations mortelles au Népal, mais les nombreuses conséquences du dérèglement climatique sur l'Himalaya, qui abrite les plus hauts sommets du monde, sont documentées et prouvent que les effets du réchauffement des températures rendent ce genre de catastrophes plus probables. 11:45 - Les inondations au Népal sont-elles dues au tremblement de terre ? En plus des inondations, un séisme de magnitude 5,2 a été ressenti au Népal peu avant la catastrophe. Au début, le ministre des Affaires étrangères du Népal, Shishir Khanal, avait indiqué que le tremblement de terre avait probablement provoqué un glissement de terrain ayant lui-même causé les inondations destructrices. Mais il semblerait que le séisme soit une conséquence de l'effondrement glaciaire et non la cause, d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). L'organisme a établi "que cet événement sismique était dû à un effondrement glaciaire et à une coulée de débris qui ont entraîné des conséquences catastrophiques en aval". 11:32 - Un bilan de 273 morts au Népal et au Tibet après les inondations Si les autorités népalaises ont communiqué un nouveau bilan de 270 morts après les inondations de ce jeudi, les autorités chinoises, elles, ont compté trois morts sur leur territoire au Tibet. Le bilan de part et d'autres de la frontière est donc d'au moins 273 morts et de 1 300 disparus. Ces chiffres sont encore susceptibles d'évoluer. 11:29 - Un effondrement glaciaire aurait causé les inondations au Népal D'après les experts, c'est un effondrement glaciaire qui est à l'origine des inondations et des coulées de boue. Si le Centre international pour le développement intégré de la montagne (ICIMOD) basé à Katmandou n'a détecté "aucune anomalie", il pense "qu'une avalanche de roches et de glace s'est produite au Népal, bloquant la rivière Lhende et causant la crue", rapporte Sarthak Shrestha, analyste en télédétection et géoinformation du Centre international, à l'AFP. L'éboulement aurait obstrué la rivière et fait monter le niveau de l'eau jusqu'à entraîner de violentes et rapides inondations. 11:15 - Le bilan des inondations au Népal s'aggrave : au moins 270 morts La police népalaise dresse un nouveau bilan des inondations au Népal et compte au moins 270 morts. 11:06 - Les Nations Unies débloquent 2 millions de dollars pour venir en aide au Népal Les Nations Unies se mobilisent pour venir en aide au Népal et au Tibet après les inondations mortelles. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint pour les Affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence aux Nations unies, a annoncé l'allocation de "2 millions de dollars du fonds d'urgence mondial des Nations unies pour sauver des vies avec des soins médicaux d'urgence, des abris et de l'eau" au Népal. 10:58 - Les inondations ont frappé une zone très touristique du Népal en pleine saison Le Népal est un peu prisé des randonneurs et alpinistes du monde entier et la zone touchée par les inondations est un lieu de passage de nombreuses randonnées fait savoir Amrit, un guide de montagne népalais, au micro de BFMTV. "Ceux qui partent de Katmandou s'arrêtent à la frontière avec le Tibet. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ont disparu", explique-t-il. D'autant plus que "c'est la saison" et qu'il "y a beaucoup de touristes qui vont là-bas. Outre les touristes, des guides népalais ouvrant la voie aux randonneurs se trouvaient également sur le passage des coulées de boue et inondations souligne Amrit. Le guide de montagne assure que "tout le monde cherche et essaye de trouver des corps, d'aider les gens", après la catastrophe. 10:52 - Une centaine de Chinois également disparu du côté népalais de la frontière En plus du décompte des touristes étrangers disparus dans les inondations au Népal, les autorités chinoises indiquent qu'une centaine de leurs ressortissants sont également portés disparus du côté népalais de la frontière avec le Tibet. "Environ 100 ressortissants chinois sont portés disparus dans les zones touchées par le désastre côté népalais", a indiqué un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian, lors d'un point presse. 10:48 - 1 300 personnes portées disparues au Népal, dont 517 ressortissants étrangers Les inondations ont entraîné la mort de 180 personnes, mais aussi la disparition de 1 300 personnes qui sont actuellement recherchées par les autorités népalaises. Parmi les disparus figurent de nombreux habitant népalais, mais aussi des ressortissants étrangers. Ces derniers sont estimés au nombre de 517 par le bureau népalais du tourisme et issus de différents pays. Dans le détail, 78 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens, 12 Israéliens et 4 Français sont portés disparus.

En savoir plus

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue descendre de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. L'effondrement d'un glacier pourrait être à l'origine de l'éboulement survenu dans la matinée du mercredi 26 août 2026. L'éboulement aurait pu obstruer le lit d'une rivière et entraîner, à son tour, une crue dévastatrice. L'effondrement serait aussi à l'origine du séisme de magnitude 4,4 ressenti dans la région d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), alors que plus tôt les autorités estimaient que le glissement de terrain avait été provoqué par le tremblement de tere

Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme dune magnitude de 4,4 qui sest produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La violence et la rapidité des inondations ont permis aux eaux de la rivière Bhote Koshi de dévaler les gorges de la Bhote Koshi puis de la Trishuli, cette en emportant sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage.

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Au moins 180 morts et plus de 1 300 disparus au Népal, dont des Français

L'effondrement suivi des inondations ont fait au moins 180 morts à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet, selon le dernier bilan du bureau népalais du tourisme fourni jeudi matin. Par ailleurs, 1 300 personnes sont toujours portées disparues et recherchées, dont 517 voyageurs étrangers. Parmi ces ressortissants étrangers figurent 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens et 12 Israéliens et 4 Français a détaillé le bureau népalais du tourisme.

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Mercredi soir, la situation de tous n'était pas connue. De son côté, la Croix-Rouge affirmait que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le Népal est une région prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier, ce qui explique le présence d'autant d'étrangers parmi les victimes. La région frappée par l'effondrement et les inondations est également un important lieu de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. L'événement survient d'ailleurs à une grosse période de pèlerinage pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées du lac Masarovar et du lac Gosaikund, au Népal.