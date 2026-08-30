Inondations au Népal : plus de 700 morts et 3 000 disparus, dont quatre victimes françaises

Le bilan de la crue d'une intensité inédite survenue à la frontière du Népal et du Tibet s'alourdit de jour en jour. Au moins 700 personnes sont décédées, et plus de 3 000 personnes sont portées disparues, dont quatre Français. Les autorités redoutent une nouvelle crue qui pourrait s'avérer dramatique.

L'essentiel

Mercredi 26 août, l'effondrement d'un glacier a bloqué une rivière à la frontière népalo-tibétaine. La montée brutale des eaux qui a suivi a déclenché de violentes crues et des coulées de boue dévastatrices, faisant des milliers de victimes et causant des milliards de dollars de dégâts matériels.

750 personnes ont perdu la vie et plus de 3 000 ont disparu entre le Népal et le Tibet. Ce dimanche 30 août, la région autonome tibétaine enregistre 16 décès ainsi que 546 personnes portées disparues, parmi lesquelles figurent 261 ressortissants étrangers. Le Népal paie le plus lourd tribut avec 734 décès et 2 498 personnes disparues.

Quatre Français restent introuvables : trois randonneurs partis avec l'agence Trekker's Society (deux femmes de 35 et 47 ans et un homme de 46 ans) ainsi que Kateryna Duzenko, une Franco-Ukrainienne de 38 ans réfugiée en France. Cette dernière effectuait un parcours avec Discovery Himalayan Trek et se situait probablement à la frontière népalo-tibétaine lors des événements.

Un nouveau lac de barrage s'est formé au Tibet à la suite d'un glissement de terrain survenu samedi 29 août le long de la rivière Pruqpu Qiang Zangbu, à environ 2,8 kilomètres en aval d'une première retenue naturelle. Ce second barrage de débris ravive les craintes d'inondations catastrophiques, alors même que la précédente retenue d'eau qui inquiétait les autorités, née des récentes crues éclair, commençait à se résorber naturellement.

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10:01 - Un nouvelle retenue d'eau s'est formée Un nouveau lac de barrage s'est formé au Tibet à la suite d'un glissement de terrain survenu samedi 29 août le long de la rivière Pruqpu Qiang Zangbu, à environ 2,8 kilomètres en aval d'une première retenue naturelle, a rapporté la télévision centrale chinoise CCTV. Ce second barrage de débris ravive les craintes d'inondations catastrophiques, alors même que la précédente retenue d'eau qui inquiétait les autorités, née des récentes crues éclair, commençait à se résorber naturellement. Face au danger imminent détecté grâce à des drones, le ministère chinois de la Gestion des urgences a rapidement mobilisé des experts pour évaluer la situation, tandis que les équipes de secours basées près du port de Gyirong ont été évacuées préventivement vers une zone sécurisée. 09:31 - Le bilan s'alourdit : 750 décès et plus de 3 000 disparus Le bilan du drame s'alourdit considérablement, les autorités déplorant désormais 750 morts et plus de 3 000 disparus entre le Népal et le Tibet. Selon le dernier décompte officiel communiqué dimanche par Pékin, la région autonome tibétaine enregistre 16 victimes ainsi que 546 personnes portées disparues, parmi lesquelles figurent 261 ressortissants étrangers. Le Népal paie le plus lourd tribut avec un bilan confirmé de 734 décès et 2 498 personnes disparues.

En savoir plus

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue descendre de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. L'effondrement d'un glacier pourrait être à l'origine de l'éboulement survenu dans la matinée du mercredi 26 août 2026. L'éboulement aurait pu obstruer le lit d'une rivière et entraîner, à son tour, une crue dévastatrice. L'effondrement serait aussi à l'origine du séisme de magnitude 4,4 ressenti dans la région d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), alors que plus tôt les autorités estimaient que le glissement de terrain avait été provoqué par le tremblement de tere

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La violence et la rapidité des inondations ont permis aux eaux de la rivière Bhote Koshi de dévaler les gorges de la Bhote Koshi puis de la Trishuli, cette en emportant sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage.

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Au moins 586 morts et plus de 2 500 disparus au Népal, dont des Français

L'effondrement suivi des inondations ont fait au moins 586 morts à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet, selon le dernier bilan du bureau népalais du tourisme fourni vendredi soir. Par ailleurs, 2 500 personnes sont toujours portées disparues et recherchées : 1 924 personnes au Népal, dont 517 touristes étrangers, et 554 personnes au Tibet, dont 260 touristes. La Croix-Rouge a rapporté que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte". Parmi les ressortissants étrangers figurent 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens et 12 Israéliens et 4 Français a détaillé le bureau népalais du Tourisme.

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Vendredi soir, le Quai d'Orsay a confirmé que quatre Français étaient portés disparus. Il s'agirait de trois femmes et un homme. Deux femmes, âgées de 35 et 47 ans, et l'homme de 46 ans faisaient un trek via la même agence Trekker's Society. La quatrième personne est une Franco-ukrainienne de 38 ans, prénommée Kateryna Duzenko, qui avait fui la guerre en Ukraine et trouvé refuge en France. Elle terminait un trek avec l'agence Discovery Himalayan Trek et se trouvait probablement à la frontière entre le Népal et le Tibet au moment du drame.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le Népal est une région prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier, ce qui explique le présence d'autant d'étrangers parmi les victimes. La région frappée par l'effondrement et les inondations est également un important lieu de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. L'événement survient d'ailleurs à une grosse période de pèlerinage pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées du lac Masarovar et du lac Gosaikund, au Népal.