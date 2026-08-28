Inondations au Népal : une nouvelle crue redoutée... Au moins 472 morts et plus de 1 400 disparus

L'inondation dévastatrice survenu à la frontière du Népal et du Tibet a fait au moins 472 morts selon le dernier bilan et plus de 1 400 personnes sont portées disparues, dont des Françaises. Un nouveau risque de crue a été signalé.

L'essentiel

Une crue dévastatrice entraînant des coulées de boue et d'importantes inondations a touché la frontière du Népal et du Tibet, le mercredi 26 août 2026. Les inondations auraient été causées par l'effondrement d'un glacier ayant obstrué une rivière et fait monté le niveau des eaux.

Les inondations au Népal ont causé la mort d'au moins 472 personnes, selon le derniers bilan communiqués par la police népalaise et les autorités chinoises vendredi matin.

Plus de 1 400 personnes portées disparues depuis les inondations au Népal et au Tibet. Les autorités népalaises disent rechercher plus de 900 personnes, dont 517 touristes étrangers. La Chine, elle, dénombre 558 personnes disparues, dont 260 étrangers.

Quatre ressortissants Français font partie des personnes disparues au Népal et sont toujours recherchés. "Un certain nombre de nos ressortissants manquent à l'appel" a confirmé le Premier ministre, sans préciser de chiffre, alors que le ministère des Affaires étrangères révélait mercredi que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage.

De nouvelles inondations sont redoutées au Népal et au Tibet, notamment à cause d'une retenue d'eau s'étant formée sur le territoire chinois après l'ébouelement. L'eau a commencé à déborder et les autorités alertent que le risque "très important" d'assister à une nouvelle crue en aval.

En direct

09:10 - "Un certain nombre" de Français "manquent à l'appel" confirme le gouvernement Deus jours après l'inondation au Népal, plus Français sont toujours recherchés. "Un certain nombre de nos ressortissants manquent à l'appel", a confirmé le Premier ministre Sébastien Lecornu, jeudi soir, sans préciser le nombre. Les autorités népalaises, elles, ont fait état de quatre Français disparus. Le Premier ministre a également indiqué que la France est prête à fournir de l'aide au Népal et au Tibet, assurant que "la proposition a été faite". 08:59 - Les autorités népalaises appellent à "se mette à l'abri" face au risque de nouvelle inondation Après les autorités chinoises, ce sont leurs homologues népalaises qui alertent sur le risque d'assister à une nouvelle inondation en cas de rupture de la retenue d'eau formée au Tibet. Le risque d'inondation est jugé très important. L'Autorité nationale népalaise de réduction et de gestion des risques de catastrophe appelle donc toutes les personnes présentes dans la zone à risque, notamment les personnes impliquées dans les opérations de sauvetage et de secours sur les rivières Bhotekoshi et Trishuli du Népal, à "se mettre immédiatement à l'abri en cas de danger". 08:50 - Une retenue d'eau formée au Tibet fait courir le risque d'une nouvelle inondation massive Après les importantes inondations, une nouvelle crue est redoutée. Le risque porte sur une vaste retenue d'eau qui s'est formée au Tibet après les coulées de boue qui présente un "risque élevé de rupture et de débordement, pouvant entraîner une crue importante en aval" selon l'agence Chine Nouvelle qui cite le ministère des Ressources en eau. La retenue d'eau contient deux millions de mètres cubes d'eau et est déjà en excédent alors qu'elle pourrait recevoir trois millions de mètres cubes d'eau en plus dans les trois prochains jours, selon la télévision chinoise CCTV. Le risque de crue s'est renforcé puisque "l'eau a commencé à déborder et à s'écouler" précise un journaliste de CCTV. "Toutes les équipes de secours ont donc reçu l'ordre de ne pas bouger et d'attendre de nouvelles instructions", a-t-il ajouté. 08:44 - Le bilan des inondations au Népal et au Tibet s'élève à 472 morts Le bilan des inondations à la frontière entre le Népal et le Tibet continue de s'aggraver. Les autorités népalaises ont comptabilisé 469 décès auxquels il faut ajouter les morts de trois personnes dans le territoire chinois. Ce vendredi, les autorités indiennes indiquent avoir retrouvé les corps de sept personnes, des victimes présumées de la crue, en aval des inondations dans l'extrémité nord du pays. 27/08/26 - 23:35 - Le dernier bilan provisoire revu à la hausse FIN DU DIRECT - Selon le dernier bilan provisoire communiqué par les autorités locales, les inondations au Népal ont fait au moins 392 morts. Mais plus de 1 400 personnes sont toujours portées disparues. Parmi elles se trouveraient au moins quatre Français. 27/08/26 - 21:33 - Le Tibet frappé par un séisme de magnitude 4,7 Selon le Centre sismologique de Chine, au lendemain des inondations qui ont touché le Népal, mais aussi le Tibet, un séisme d'une magnitude de 4,7 s'est produit dans le comté de Nyima (Tibet), ce jeudi à 16h45, à une profondeur de 9 km. Si l'épicentre de ce tremblement de terre se trouve à plusieurs centaines de kilomètres au nord de la zone touchée par les crues mercredi, ce séisme a toutefois suscité une vive inquiétude parmi la population déjà traumatisée par les événements de la veille.

En savoir plus

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue descendre de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. L'effondrement d'un glacier pourrait être à l'origine de l'éboulement survenu dans la matinée du mercredi 26 août 2026. L'éboulement aurait pu obstruer le lit d'une rivière et entraîner, à son tour, une crue dévastatrice. L'effondrement serait aussi à l'origine du séisme de magnitude 4,4 ressenti dans la région d'après l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), alors que plus tôt les autorités estimaient que le glissement de terrain avait été provoqué par le tremblement de tere

Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme dune magnitude de 4,4 qui sest produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La violence et la rapidité des inondations ont permis aux eaux de la rivière Bhote Koshi de dévaler les gorges de la Bhote Koshi puis de la Trishuli, cette en emportant sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage.

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Au moins 180 morts et plus de 1 300 disparus au Népal, dont des Français

L'effondrement suivi des inondations ont fait au moins 180 morts à la frontière entre le Népal et le territoire chinois du Tibet, selon le dernier bilan du bureau népalais du tourisme fourni jeudi matin. Par ailleurs, 1 300 personnes sont toujours portées disparues et recherchées, dont 517 voyageurs étrangers. Parmi ces ressortissants étrangers figurent 178 Indiens, 65 Américains, 53 Ukrainiens, 51 Malaisiens, 33 Britanniques, 25 Canadiens, 15 Australiens et 12 Israéliens et 4 Français a détaillé le bureau népalais du tourisme.

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Mercredi soir, la situation de tous n'était pas connue. De son côté, la Croix-Rouge affirmait que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le Népal est une région prisée des randonneurs et des alpinistes du monde entier, ce qui explique le présence d'autant d'étrangers parmi les victimes. La région frappée par l'effondrement et les inondations est également un important lieu de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. L'événement survient d'ailleurs à une grosse période de pèlerinage pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées du lac Masarovar et du lac Gosaikund, au Népal.