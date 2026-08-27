Népal : les images terribles des inondations mortelles et destructrices

Une crue dévastatrice accompagnée d'une coulée de boue géante a frappé la région frontalière entre le Népal et le Tibet mercredi 26 août. Le bilan humain s'annonce lourd. Les images sont spectaculaires.

Terribles inondations au Népal. Les images sont dignes d'un film de science-fiction. On y voit une monstrueuse coulée de boue arrivée de la montagne pour frapper, avec toute sa puissance, le nord du Népal et la région frontalière avec le Tibet. Comme le rapporte sur X le météorologue Guillaume Woznica, mercredi 26 août en fin de soirée, plusieurs heures après le drame, le scénario semble se préciser. Il semblerait qu'à l'origine des inondations au Népal un pan de montagne se soit subitement effondré dans un lac glaciaire. La puissance du mouvement aurait alors rompu le lac et généré une véritable vague, d'abord d'eau, puis au fil de la coulée, de boue et de débris.

Les images en provenance du #Népal sont terrifiantes. Le séisme dune magnitude de 4,4 qui sest produit la nuit dernière au Tibet a déclenché des #avalanches de glace et des #glissements de terrain. Ils ont formé des embâcles sur les rivières de la région qui ont fini par pic.twitter.com/XIdlQ76gii — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

La vague a engendré des inondations qu'aucun être humain ne pouvait prévoir. Les eaux de la rivière Bhote Koshi ont subitement monté. Dévalant les gorges de la Bhote Koshi puis la Trishuli, cette crue éclair a emporté sur son passage ponts, routes, bâtiments, installations hydrauliques et bien entendu toutes les personnes et tous les animaux qui pouvaient se trouver sur le passage. Contrairement à ce qui semblait dans un premier temps être évoqué, le séisme de magnitude 4,4 n'aurait pas provoqué le glissement de terrain, mais ce serait bien l'effondrement du pan de la montagne qui aurait engendré le tremblement de terre. La BBC indique ainsi que selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), "l'énergie sismique a en réalité été générée par un glissement de terrain".

#Népal : le scénario de la catastrophe se précise Ce nest pas le tremblement de terre qui a provoqué le glissement de terrain mais linverse ! Un pan de la montagne sest effondré dans un lac glaciaire. Ce dernier sest alors soudainement rompu, générant cette vague deau, de pic.twitter.com/T2kL6NfkPz — Guillaume Woznica (@GWoznica) August 26, 2026

Ground level footage shows people running for their lives as a sudden flash flood tears through the NepalTibet region pic.twitter.com/kTY1bg2HJJ — Surajit (@surajit_ghosh2) August 26, 2026

Après les inondations au Népal, de nombreuses personnes portées disparues

Mercredi soir, le bilan provisoire faisait état de 160 morts au Népal, mais également de nombreuses autres victimes au Tibet, relaient les médias d'État chinois. Des centaines de personnes sont portées disparues. Dans cette région particulièrement touristique, les étrangers sont souvent nombreux et quelques heures après les inondations au Népal, sur 403 touristes disparus, 341 étaient étrangers, a indiqué le ministère de la Culture et du Tourisme. Ils seraient originaires d'une trentaine de pays différents.

A massive mudslide struck Gyirong Port on the China-Nepal border, with CCTV footage showing a wall of debris slamming through the crossing in seconds, tossing vehicles and buses.



Nepal reports at least 8-16 dead with hundreds of travelers listed as missing, including 291 pic.twitter.com/ZXfDIUaGsC — Clash Report (@clashreport) August 26, 2026

Le nombre d'étrangers parmi les victimes s'annonce donc conséquent. Il faut dire que la région frappée par ces inondations soudaines et violentes abrite le lac Masarovar, situé à proximité du mont Kailash au Tibet, et le lac Gosaikund, basé dans le district de Rasuwa, au Népal. Deux lacs qui sont des lieux de pèlerinage pour différentes religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Par ailleurs, l'événement survient alors que la période de pèlerinage bat son plein pour les Indiens venus se baigner dans les eaux jugées sacrées. Parmi les victimes, il semble d'ailleurs que les Indiens soient aussi nombreux que les Népalais - une centaine chacun. La BBC rapporte également une cinquantaine d'Américains et une trentaine de britanniques. La région est en effet aussi prisée par les randonneurs qui y effectuent de nombreux treks.

Le ministère des Affaires étrangères français a révélé mercredi soir que 80 ressortissants français avaient officiellement déclaré leur présence au Népal et que d'autres pouvaient y être de passage. Mercredi soir, la situation de tous n'était pas connue. De son côté, la Croix-Rouge affirmait que "des villages entiers" avaient été "rayés de la carte.