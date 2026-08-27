Les images terrifiantes de l'inondation mortelle au Népal

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Les images terrifiantes de l'inondation mortelle au Népal

Des crues dévastatrices ont fait au moins 165 morts et plus de 1 300 disparus au Népal et au Tibet. Les images sont particulièrement éprouvantes. L'inondation a été provoquée par l'effondrement d'un glacier, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), qui a enregistré un séisme de magnitude 5,2 "dû à un effondrement glaciaire et à une coulée de débris qui ont entraîné des conséquences catastrophiques en aval".
Mercredi 26 août 2026
©  Skanda Gautam / SOPA Images/SIPA (publiée le 27/08/2026)

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Fabien Dabert