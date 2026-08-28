José Olger Melo Charry enlevé en Colombie : ce que l'on sait de la séquestration du Français en Colombie

En permission en Colombie, José Olger Melo Charry, caporal de la Légion étrangère, a été enlevé par des dissidents de l'ex-guérilla des FARC.

Un caporal de la Légion étrangère française, de nationalité franco-colombienne, a été enlevé au début du mois d'août dans le sud-ouest de la Colombie. L'information, révélée par un rapport de l'armée colombienne puis confirmée ce jeudi 27 août 2026 par l'État-Major des armées françaises, concerne le soldat José Olger Melo Charry. L'enlèvement du militaire français est attribué à des dissidents de l'ancienne guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), comme le rapporte l'AFP.

Engagé depuis quatre ans au sein de la Légion étrangère, le caporal José Olger Melo Charry bénéficiait d'un temps de repos dans son pays natal au moment de sa capture. Le 6 août 2026, alors qu'il circulait sur un axe routier du département de Nariño, situé dans le sud-ouest du pays, son véhicule a été intercepté par un groupe d'hommes armés.

D'après les éléments transmis par les forces armées colombiennes et relayés par l'AFP, les assaillants n'avaient pas ciblé le militaire au préalable. C'est après avoir découvert des documents prouvant son appartenance à l'armée française que les hommes armés auraient décidé de le capturer.

Le département de Nariño, frontalier avec l'Équateur, constitue une zone stratégique pour plusieurs factions armées en raison de sa proximité avec les routes du narco-trafic et des mines clandestines. Selon le commandement militaire colombien, les responsables présumés de cet enlèvement appartiennent à l'État-Major Central (EMC), la plus importante faction de dissidents des ex-FARC ayant refusé l'accord de paix conclu en 2016. Ce groupe opère sous la direction du chef de guérilla connu sous le pseudonyme d'Iván Mordisco.

Le porte-parole de l'État-Major des armées françaises, le colonel Pierre Gaudillière, a confirmé que les services français s'inquiétaient de l'enlèvement de José Olger Melo Charry et suivaient l'évolution de la situation en étroite coordination avec les autorités diplomatiques et sécuritaires colombiennes afin d'obtenir la libération du militaire.

Cet enlèvement s'inscrit dans un contexte de vive détérioration de la situation sécuritaire en Colombie, marquée par la rupture fréquente des trêves entre l'État et les groupes armés dissidents. La région de Nariño demeure l'un des territoires les plus exposés aux exactions des réseaux criminels et des guérillas, qui utilisent l'enlèvement comme levier d'action politique et financière.