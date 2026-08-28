Haakon VIII : pourquoi le nouveau roi de Norvège a-t-il ce nom et une devise officielle ?

Après le décès du roi Harald V, son fils le prince Haakon a officiellement pris sa succession vendredi 28 août, annonçant son choix de nom et sa devise officielle.

Le prince Haakon, 53 ans, est devenu le roi Haakon VIII ce vendredi 28 août 2026. Fils du roi Harald V et de la reine Sonja, il prend la succession de son père. Doyen des souverains en Europe, le roi Harald V s'est éteint à 6h35 ce vendredi matin, à l'âge de 89 ans. Quelques heures plus tard, alors qu'il avait passé la nuit à veiller son père à l'hôpital, le prince héritier endeuillé a dû prendre ses nouvelles fonctions, rapporte Paris Match.

Dès 11 heures du matin, le roi, accompagné de sa fille la princesse Ingrid Alexandra, s'est rendu au palais royal vêtu de son uniforme pour assister à un Conseil des ministres extraordinaire. Une réunion lors de laquelle le nouveau souverain a reçu les condoléances des ministres, mais au cours de laquelle il a également annoncé son nouveau nom et choisi sa devise, comme le veut la tradition en Norvège. "Je prendrai le nom de Haakon VIII et je conserverai la même devise que mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont choisie : 'Tout pour la Norvège'", a déclaré le nouveau roi, dont se fait l'écho le communiqué du gouvernement.

Le roi Haakon VIII opte pour la simplicité et la tradition

"Alt for Norge", dans sa version originale, était en effet la devise utilisée par Harald V et ses prédécesseurs. Une formule utilisée depuis plus d'un siècle donc et à laquelle les Norvégiens sont forcément très attachés. À tel point d'allieurs qu'elle est depuis devenue un hymne pour les supporters de l'équipe de foot. À noter que la devise du roi de Norvège s'inscrit avant tout dans une tradition royale. Elle sert de ligne de conduite politique et morale pour le roi. Le fait que tous les souverains de la dynastie actuelle aient choisi de garder cette même devise symbolise leur volonté de continuité, d'unité et de fidélité au pays, pointe La Libre.be.

Quand à son nom, Haakon VIII a préféré opter pour la simplicité en choisissant de garder son prénom de naissance comme nom de règne. Un prénom qui lui a été attribué pour rendre hommage à son arrière-grand-père et fondateur de la maison royale moderne en 1905, le bien nommé Haakon VII.