Relations agressives avec la presse, fidèle de Donald Trump : qui est Karoline Leavitt, l'incontournable porte-parole qui quitte la Maison-Blanche ?

Trumpiste convaincue, la porte-parole de la Maison-Blanche Karoline Leavitt tire sa révérence après avoir profondément transformé la communication présidentielle et terni les relations de l'exécutif avec les médias.

Après dix-neuf mois d'exercice marqués par une fidélité sans faille et une agressivité permanente face aux médias, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, quittera ses fonctions à la fin du mois d'août, indique BFMTV. À 28 ans, la plus jeune titulaire de l'histoire de ce poste tire sa révérence pour raisons familiales, laissant derrière elle le souvenir d'une communicante redoutablement efficace et le visage incontournable du mouvement MAGA. Donald Trump a salué le travail "phénoménal" de sa plus fidèle alliée, saluant une proximité rare.

Seule Sarah Huckabee Sanders avait atteint une telle longévité lors du premier mandat du président américain. Mais là où ses prédécesseurs cherchaient parfois à tempérer les déclarations du chef de l'État, Karoline Leavitt a fait le choix de l'offensive directe. Imperturbable face aux critiques, elle a défendu sans relâche une ligne ultraconservatrice, relayant avec un aplomb constant les positions de Donald Trump sur la politique intérieure, les opérations militaires en Iran ou la doctrine des forces de l'ordre face à l'immigration, tout en rejetant systématiquement les accusations de désinformation émanant de ses opposants.

Une refonte agressive des relations avec la presse

Durant son passage derrière le podium de la salle de presse de la Maison-Blanche, la future ex-porte-parole a profondément transformé les rapports de la communication présidentielle avec les médias. Adoptant une stratégie d'intimidation à l'égard des grands titres de la presse traditionnelle, elle a favorisé l'émergence de médias alternatifs, d'influenceurs et de podcasteurs républicains, auxquels elle a attribué des accès privilégiés, allant jusqu'à écarter de grands médias nationaux lors de désaccords éditoriaux. Qualifiant ouvertement certains journalistes questionnant la ligne trumpiste de militants de gauche ou usant de réparties agressives, elle est accusée par nombre de chercheurs et d'observateurs politiques d'avoir exacerbé la méfiance envers les médias traditionnels.

Un rôle clé conservé en vue des élections de mi-mandat

Sa gestion des dossiers les plus brûlants n'a pas été sans embûches, notamment lorsque le débat public se concentrait sur le terrain judiciaire, les affaires de corruption, les relations avec le Kremlin ou les prolongements de l'affaire Epstein. Face aux révélations embarrassantes et aux questions pressantes de la presse, elle n'a jamais hésité à interrompre brutalement des conférences de presse ou à dénoncer des soi-disant manœuvres politiques orchestrées par l'opposition démocrate pour assombrir ce qu'elle présentait comme les succès de la présidence.

Si son départ de la Maison Blanche prive le président d'un relais de communication majeur dans une période de baisse de popularité liée à la hausse du coût de la vie, Karoline Leavitt ne s'éloigne pas pour autant de la sphère politique. Elle a d'ores et déjà annoncé rejoindre le super-comité d'action politique MAGA afin d'épauler le camp républicain en vue des élections législatives de mi-mandat. Sa présence déjà confirmée aux côtés de Donald Trump lors des prochains rassemblements conservateurs témoigne de sa volonté de continuer à mobiliser la base électorale du président dans un paysage politique plus polarisé que jamais.