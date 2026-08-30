Les Islandais disent "non" à l'UE : les raisons du référendum qui rejette Bruxelles

Attachés à leur souveraineté maritime, les Islandais ont choisi de maintenir leurs distances avec l'Union européenne. Le gouvernement s'est engagé à geler le dossier d'intégration à l'UE jusqu'à la fin de son mandat en 2028.

Les Islandais se sont exprimés dans les urnes et le résultat est sans appel : les habitants de l'île ont rejeté la proposition de relancer les négociations d'adhésion à l'Union européenne au terme d'un scrutin marqué par une mobilisation massive. Selon les résultats définitifs communiqués dimanche 30 août par la télévision publique RUV, le "non" l'emporte avec 52,8 % des voix contre 47,2 % pour le "oui", sur 225 031 suffrages exprimés. La participation a atteint 85 %, son plus haut niveau depuis les législatives de 2009. Après un dépouillement long et serré entamé dans la nuit, la tendance s'est confirmée dans les derniers districts, actant l'échec des partisans du rapprochement avec Bruxelles.

Bien que formellement consultatif, ce référendum scelle le gel de toute discussion d'adhésion pour les années à venir. La Première ministre sociale-démocrate Kristrún Frostadóttir, dont la coalition s'était engagée à respecter le verdict populaire, a salué une campagne passionnante ayant relancé le débat sur le positionnement géopolitique du pays. Le gouvernement, qui ne compte pas démissionner face à ces résultats, a promis de ne pas rouvrir le dossier d'ici la fin de son mandat en 2028 et entend saisir le Parlement pour examiner un retrait officiel de la candidature islandaise.

Enjeux de souveraineté et de sécurité régionale

Les débats ont principalement été dominés par des enjeux économiques nationaux, au premier rang desquels figure la préservation de la souveraineté sur les ressources animales aquatiques. La pêche constitue le pilier historique de l'économie locale et Reykjavík a toujours refusé d'abandonner sa gestion des mers. En parallèle, la guerre en Ukraine et l'intérêt manifesté par Donald Trump pour le Groenland voisin ont apporté une dimension sécuritaire inédite à la consultation, sans pour autant faire pencher la balance en faveur de l'intégration européenne.

Ce refus constitue un camouflet pour l'Union européenne, qui se montrait disposée à offrir des compromis pour accueillir la riche démocratie nordique. Les relations entre l'île et le bloc communautaire conserveront toutefois leur cadre actuel : l'Islande reste pleinement intégrée au marché unique et à la liberté de circulation grâce à son appartenance à l'Espace économique européen et à l'espace Schengen.