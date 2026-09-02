La Russie "en guerre" contre l'Europe ? L'affaire des explosifs à Leipzig fait monter la tension d'un cran

L'Allemagne a officiellement attribué l'attaque de drone survenue à l'aéroport de Leipzig au début du mois d'aout à la Russie. Dans la foulée, plusieurs responsables européens ont dénoncé l'offensive et même évoqué une "guerre".

Les mots sont lâchés. La Russie est accusée par l'Allemagne, mais aussi par l'Union européenne et la France de s'en prendre aux territoires européens. Des accusations portées après la découverte d'un drone chargé d'explosifs dans la zone sécurisée des opérations de fret à l'aéroport de Leipzig, à l'est de l'Allemagne, le mardi 4 août 2026. Un engin équipé d'une substance pouvant correspondre à de l'hexogène, un explosif militaire très puissant, avait été repéré près d'avion-cargos de la compagnie ukrainienne Antonov Airlines et un autre avait heurté un avion-cargo allemand de DHL. Dix jours plus tard, un autre drone avait été découvert à l'ouest de l'aéroport de Leipzig.

Les autorités allemandes, qui avaient pointé la Russie du doigt dans les heures suivant la découverte des drones, ont officiellement attribué ce qu'elles considèrent comme une tentative d'attaque à Moscou. Le ministre de l'Intérieur allemand, Alexander Dobrindt, a déclaré le mardi 1er septembre que la Russie était "responsable" de "l'attaque hybride" menée à l'aéroport de Leipzig : "Dans l'ensemble, les enquêtes policières, les modes opératoires et les informations des services de renseignement démontrent une responsabilité russe".

Dans le sillage de l'Allemagne, plusieurs responsables européens ont réagi en pointant les actes attribués à la Russie. La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a qualifié l'attaque de drone d"'acte de terrorisme soutenu par un Etat" ce mercredi 2 septembre, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, a décrit "une attaque menée avec du matériel militaire par des agents russes sur le sol de l'Union européenne". En France, Emmanuel Macron a déclaré le même jour, à l'issue d'une réunion de l'Otan à Eindhoven (Pays-Bas), qu'il s'agissait "encore une fois" d'une "ingérence dans cette guerre hybride que mène la Russie". Si le chef de l'Etat n'a pas précisé la cible des offensives russes, il est sous-entendu que l'Europe est visée.

La Russie sanctionnée et prise à partie par plusieurs pays européens

Toutes les forces européennes ont rappelé leur soutien et leur solidarité à l'Allemagne après l'attaque de drone à Leipzig. Alors qu'Ursula Von der Leyen a assuré, aux noms des Vingt-Sept, "maintenir l'unité de l'Union européenne" face aux "attaques de la Russie", le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a souligné depuis Bruxelles le 2 septembre que "nous ne devons pas être divisés par la menace". "La Russie se trompe si elle pense qu'elle nous dissuade à aider l'Ukraine. Notre unité est considérable", a-t-il affirmé.

Au-delà des paroles, des mesures ont été prises à l'égard de la Russie après qu'elle a été jugée responsable de l'attaque de Leipzig. L'Allemagne a notamment annoncé la fermeture du consulat général russe situé à Bonn et celle d'un centre culturel russe situé à Berlin, à compter du 18 septembre. Des sanctions soutenues par la France qui, de son côté, a convoqué le chargé d'affaires russes au Quai d'Orsay le 2 septembre pour "protester très vivement" contre l'attaque de drone à Leipzig a appris Radio France.

Les sanctions prises contre la Russie ne sont cependant pas du goût du Kremlin et "ne seront pas sans conséquences" a fait savoir l'ambassadeur russe en Allemagne. Le diplomate a dénoncé des "accusations non fondées, absurdes et contraires au bon sens" concernant l'attaque à Leipzig ainsi qu'une "escalade sans précédent" dans les relations russo-allemandes. Vladimir Poutine lui-même a qualifié les sanctions de "nouvelles erreurs" de l'Allemagne lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Bichkek (Kirghizistan).

Le risque d'une escalade entre la Russie et l'Otan

L'affaire des drones de Leipzig pousse la Russie comme l'Otan à se rapprocher dans la ligne rouge qui, si elle est franchie, pourrait conduire à une guerre entre les deux blocs. Une guerre froide ou hybride qui impliqueraient des cyberattaques ou des mesures économiques avant de s'engager davantage sur le plan militaire, mais une guerre tout de même. Les ingérences russes dans les pays européens et les récentes incursions de drones dans l'espace européen attribuées à la Russie sont perçues comme des petites offensives par l'Otan, surtout par l'Europe, qui commence à répondre.

Les relations déjà froides entre les deux blocs ne cessent de se tendre depuis le début de la guerre en Ukraine. Si l'engagement de l'Otan à ne pas inclure l'Ukraine de son organisation a semblé calmer les ardeurs russes, pour un temps et en apparence seulement, le fait qu'elle continue de soutenir l'Ukraine pousse la Russie à mener des attaques dissuasives. L'attaque de drone à Leipzig a d'ailleurs visé une plateforme clef dans la livraison d'aides militaires à l'Ukraine. Le fait de voir les offensives russes s'étendre sur le territoire européen risque d'entraîner des réactions du bloc occidentale et donc une escalade entre la Russie et l'Otan.