Algésiras : accident mortel à l'embarquement du ferry, une piste privilégiée par les enquêteurs

Deux femmes ont perdu la vie au port d'Algésiras, en Espagne. Leur véhicule s'apprêtait à monter dans le ferry. Il a fini sa course dans l'eau.

Drame au port d'Algésiras, au sud de l'Espagne. Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 septembre, une voiture qui s'apprêtait à prendre un ferry en partance pour Tanger (Maroc) a fini sa course dans l'eau. À l'intérieur, quatre passagers. Deux hommes et deux femmes d'origine marocaine, mais résidant à Ségovie, en Espagne. Bilan de l'incident : deux morts et deux blessés, dont un grave, rapporte 20minutos.

L'enquête suit son cours, mais les premiers éléments indiquent que le véhicule venait de passer le contrôle de la Police nationale. Le personnel en charge de l'embarquement avait indiqué à la voiture de se rendre dans la zone où elle devait patienter. Mais le véhicule ne s'est pas arrêté et a continué à rouler tranquillement, tout droit vers la rampe qui se trouve au bord du quai 1, avant de finir par plonger dans la mer car le navire qui aurait dû se trouver au bout de la rampe n'était pas encore à quai.

Une armada de secours et un constat tragique

Une source proche de l'enquête confiait, peu après les faits, que la cause de l'incident pourrait être un simple moment d'inattention du conducteur. D'après El Pais, la piste d'une mauvaise visibilité pourrait également être sur la table car un brouillard matinal était présent, sans qu'il ne soit toutefois assez considérable pour réduire de manière conséquente la visibilité du conducteur.

Le média local Europa Sur rapporte pour sa part que les deux hommes, qui se trouvaient à l'avant du véhicule, ont réussi à s'en extraire, mais ont tout de même dû être transportés en urgence à l'hôpital. L'un d'eux, le plus âgé - qui serait le mari d'une des victimes et le père de la deuxième -, serait gravement blessé. L'autre serait âgé d'une cinquantaine d'années. Les deux femmes, une mère et une fille de 71 et 43 ans, étaient quant à elles assises à l'arrière du véhicule et n'ont pas pu en sortir à temps.

Alors que l'appel au secours a été passé vers 00h30, d'après la chaîne 112 Andalucía, il est rapporté que les plongeurs du Groupe spécial d'activités subaquatiques (GEAS) ont fini par sortir les victimes de l'eau, en vain. L'armada de secours qui avait été envoyée sur place - des membres des services de sauvetage maritime à la police nationale en passant par les sapeurs-pompiers, le GEAS ou encore les services médicaux et la police portuaire -, tous n'ont pu que constater le décès des deux femmes.