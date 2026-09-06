Sarah Khalifa : pourquoi cette présentatrice télé est condamnée à mort en Égypte

En Égypte, Sarah Khalifa, présentatrice de télévision et productrice, a été condamnée à mort. Que lui reproche la justice ?

Sarah Khalifa, figure de la télévision en Égypte, vient d'être condamnée à mort. Cette présentatrice et productrice est dans le viseur de la justice égyptienne depuis plusieurs mois. C'est le tribunal pénal du Caire qui a prononcé la sentence, la peine de mort par pendaison, contre Sarah Khalifa et onze autres accusés. Le groupe est accusé d'avoir été au cœur d'une "organisation criminelle spécialisée" dans le trafic de drogue, selon les informations du journal al-Ahram, notamment relayées par TF1 Info, samedi 5 septembre 2026. Ces douze personnes ont la possibilité de faire appel.

Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Sarah Khalifa et le reste du groupe ont aussi été condamnés pour "possession et détention illégales d'arme à feu et de munitions". La présentatrice a fait l'objet d'une autre condamnation, cette fois-ci à cinq ans de prison, en raison de son implication dans une affaire de séquestration et d'agression d'un jeune homme.

Qui est Sarah Khalifa ?

Dans cette affaire de trafic de drogue, dans laquelle est impliquée Sarah Khalifa, les autorités ont fait plusieurs découvertes. Plus de 750 kg de drogues, des matières premières nécessaires à leur fabrication, des outils ainsi que des machines ont été saisis, en particulier dans deux appartements. Ces lieux étaient utilisés comme des laboratoires. Au total, 28 personnes, dont Sarah Khalifa et son frère, ont été la cible de poursuites dans cette affaire. Le trafic de drogue fait partie des crimes passibles de la peine de mort en Égypte.

Sarah Khalifa est donc une célèbre présentatrice de télévision, productrice mais aussi cheffe d'entreprise. Elle est suivie par 2,5 millions de personnes sur Instagram. L'animatrice est notamment connue grâce à l'émission Mission difficile qui traite d'affaires en lien avec la sécurité et la criminalité.