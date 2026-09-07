Crash à Miami : un avion Amazon sort de la piste et fait cinq morts et des blessés... Que s'est-il passé ?

Un avion de la compagnie Amazon Prime Air a causé un grave accident après avoir fait une sortie de piste à l'aéroport de Miami, en Floride, dimanche 6 septembre. Cinq personnes sont mortes et cinq autres ont été blessées.

Un grave accident impliquant un avion-cargo a fait plusieurs morts, des blessés et paralysé l'aéroport de Miami, en Floride, le dimanche 6 septembre 2026. Il est peu avant 14 heures lorsque un Boeing 767-300 appartenant à Amazon et en provenance de San Juan, à Porto Rico, atterrit à l'aéroport international de Miami, mais ne parvient pas à s'arrêter, effectue une sortie de piste et percute plusieurs véhicules avant de s'immobiliser.

L'avion a pris feu au moment de la collision avec les autres véhicules rapporte la Federal Aviation Administration (FAA). Plus de 200 pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge les victimes et maîtriser l'incendie. Les soldats du feu ont indiqué avoir eu recours à une mousse spéciale pour éteindre les flammes. Des unités spécialisées en matières dangereuses ont aussi été mobilisées pour arrêter le moteur de l'avion et maîtriser une fuite de kérosène.

Cinq morts et cinq blessés... Qui sont les victimes de l'accident ?

Le crash de l'avion a causé la mort d'au moins cinq personnes et a blessé cinq autres individus selon le bilan communiqué par Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade dont dépend l'aéroport. Parmi les blessés, trois se trouvaient dans un état critique dimanche et deux deux autres ont été transportés vers des hôpitaux locaux.

Les autorités n'ont pas communiqué l'identité des victimes, ni indiqué lesquelles se trouvaient dans l'avion ou dans les véhicules au sol au moment de l'accident. Les pompiers ont toutefois fait savoir que plusieurs personnes étaient coincées dans des véhicules et ont dû être désincarcérées. Le pilote et le copilote de l'avion ont également été piégés dans le cockpit après le crash et ont du être extraits de la carcasse de l'avion pendant que celui-ci était en feu.

Quelles sont les causes de l'accident d'avion à Miami ?

Une enquête a été ouverte et confiée au National Transportation Safety Board (NTSB), l'organisme américain chargé d'enquêter sur les accidents de transport, pour déterminer les causes de l'accident de l'avion. Une équipe d'enquêteurs s'est rendue sur place après les faits. Ces derniers vont devoir comprendre pourquoi l'avion Boeing n'a pas réussi à s'arrêter avant le bout de la piste, découvrir ce qu'il s'est passé à bord et au sol lors de l'atterrissage de l'appareil et soulever certaines responsabilités ou défaillances.

Pour l'heure, aucune piste n'a été avancée pour expliquer les causes de l'accident. Les conditions météorologiques, les éventuels problèmes techniques et les conditions dans lesquelles l'avion a atterri font partie des éléments à examiner pour déterminer l'origine du drame. Les enquêteurs vont étudier l'épave de l'avion, analyser les données de vol et les communications entre les pilotes et le centre de contrôle. Le NTSB doit tenir une conférence de presse ce lundi à Miami, au lendemain du crash.

Un précédent accident impliquant un avion de la compagnie Amazon

L'avion impliqué dans l'accident est un Boeing 767-300 portant les couleurs de Prime Air, la compagnie d'Amazon spécialisé dans le service de fret. L'appareil n'étant cependant pas exploité par Amazon pour le vol reliant San Juan à Miami, mais par la compagnie aérienne américaine de fret 21 Air. Les autorités n'ont pas précisé le contenu de l'avion-cargo.

Le Boeing 767-300 en question est âgé de 32 ans selon les données de l'appareil. Ce n'est pas la première fois qu'un appareil appartenant à Amazon est impliqué dans un accident : en 2019, un avion de même modèle opéré pour Prime Air et exploité par Atlas Air s'était écrasé dans la baie de Trinity au Texas alors qu'il effectuait un vol reliant Miami à Houston. L'accident avait entrainé la mort de trois personnes présentes à bord de l'avion.

Amazon a confirmé l'accident et a assuré travailler avec les autorités et "tout mettre en œuvre pour venir en aide aux personnes affectées" par la voix de sa porte-parole Kelly Nantel. La compagnie 21 Air a également indiqué collaboré à l'enquête du NTSB, de même que la FAA et que le constructeur Boeing.