Guerre en Ukraine : appel Trump-Poutine, propositions nouvelles... Pourquoi ça bouge vraiment cette fois-ci

Au cours des trois derniers jours, des discussions entre Russes, Ukrainiens et Américains ont eu lieu. Donald Trump doit même s'entretenir directement par téléphone ce lundi avec Vladimir Poutine.

En ce 1 657e jour de la guerre en Ukraine, l'espoir d'une reprise des négociations tripartites entre Moscou, Kiev et Washington bat son plein. Les émissaires de Donald Trump ont en effet passé le week-end à discuter, séparément, avec les Ukrainiens et les Russes. "Des progrès substantiels ont été faits, y compris des évolutions en vue de l'organisation de pourparlers tripartites supplémentaires", a fait savoir l'émissaire américain, Steve Witkoff, qui assure que Donald Trump travaillerait "dur pour arrêter la tuerie et œuvrer à une paix durable", comme le relaie 20 Minutes.

Dimanche 6 septembre, des représentants européens, parmi lesquels des Français, des Allemands ou encore des Britanniques ont aussi participé à des négociations qui se tenaient à Kiev. Alors que dès dimanche l'Ukraine estimait certaines propositions américaines "plus efficaces", Volodymyr Zelensky a assuré ce lundi sur Facebook que Kiev préparait d'ores et déjà les "prochaines étapes", à savoir : "les prochaines réunions et communications".

Reprise des négociations de paix entre Kiev et Moscou : déjà un lieu et des dates ?

De l'autre côté du front, en Russie, l'heure semble aussi être aux négociations. Quatre ans et demi après le début de la guerre en Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré ce lundi que Moscou n'exclut "pas non plus la reprise du format tripartite", avant toutefois de tempérer : "Mais il est encore trop tôt pour parler du lieu et des dates précises." Remerciant les négociateurs américains, au lendemain de ce week-end de rencontres, il a jugé que "toute tentative [...] constitue un pas vers la paix".

À l'occasion d'un point téléphonique avec des journalistes, dont France 24 se fait l'écho, l'Élysée a de son côté rapporté que selon les Américains, "il y avait une nouvelle disponibilité russe à négocier après les élections à la Douma (Chambre basse du Parlement russe, du 18 au 20 septembre) et que, dans ce contexte, il fallait se préparer à un nouveau départ pour la négociation". Ces derniers jours, une trêve des hostilités sur Kiev et Moscou avait été établie, sans que les combats ne cessent toutefois sur le reste du front. Donald Trump doit, pour sa part, appeler ce lundi Vladimir Poutine, puis Volodymyr Zelensky, affirme The Kyiv Independant.