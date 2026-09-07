José Olger Melo Charry : comment le légionnaire français capturé par les Farc en Colombie a réussi à s'échapper

José Olger Melo Charry avait été enlevé le 6 août dernier en Colombie. Caporal de la Légion étrangère française, il a réussi à échapper à la vigilance de ses ravisseurs et à prendre la fuite.

Caporal colombien engagé dans la Légion étrangère française, José Olger Melo Charry est désormais sain et sauf, et surtout en sécurité. L'homme de 35 ans était en permission dans son pays natal où il rendait visite à des proches lorsqu'il a été enlevé sur une route du département de Nariño par l'État-major central (EMC), des dissidents des ex-Farc. Les faits se sont produits le 6 août dernier, dans le sud-ouest de la Colombie. À noter que le ministère de la Défense français avait indiqué que le caporal était autorisé à rester en France métropolitaine, mais pas à se rendre en Colombie, rappelle franceinfo. Ce lundi 7 septembre, soit près d'un mois après, les médias colombiens, dont le journal El Tiempo, révèlent que le soldat a réussi à s'enfuir.

José Olger Melo Charry serait parvenu à échapper à la vigilance de ses geôliers et, au terme quand même de quatre jours passés seul, en pleine nature, il aurait réussi à regagner, à pied et par ses propres moyens, un poste de police à Policarpa. El Tiempo rapporte que le soldat de la Légion étrangère française aurait frappé à la porte d'un commissariat samedi 5 septembre, vers 23h30.

"Grâce à sa formation militaire"

Pour le moment, la santé du militaire est la priorité et on ignore précisément comment il a procédé pour s'échapper et survivre. Des interrogatoires doivent avoir lieu prochainement pour comprendre les circonstances de son évasion. Mais une fois seulement que les médecins auront donné leur aval. Une source précise toutefois, sous couvert d'anonymat, que "grâce à sa formation militaire et à son appartenance à la Légion étrangère, il a survécu".

Au lendemain de son arrivée au poste de police, José Olger Melo Charry a été héliporté d'El Ejido à la capitale de l'État, Pasto. Il a ensuite été emmené dans un centre médical pour être placé sous observation. Sa famille et ses proches ont pu l'y rejoindre. Le légionnaire français reste, pour l'heure, placé sous protection car les autorités locales craignent des "représailles". Rappelons que l'EMC avait revendiqué un "prisonnier de guerre" dans son communiqué mentionnant la prise du soldat français en permission en Colombie. Mais José Olger Melo Charry "se porte bien", assurait lundi une source militaire interrogée par l'AFP, dont Le Parisien se fait notamment l'écho.