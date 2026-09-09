Avion de Zelensky visé : en route pour les funérailles du roi Harald V, le président ukrainien échappe de peu à la mort
L'avion du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, était en route pour la Norvège mardi lorsqu'il a failli être percuté par un drone.
Volodymyr Zelensky a échappé de peu à la mort ce mardi 8 septembre 2026. Alors que son avion décollait depuis la Moldavie pour se rendre à Olso, en Norvège, l'avion du président ukrainien a été pris pour cible et a bien failli être touché par un drone, a révélé ce mercredi 9 septembre 2026 le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre. "Son avion a failli être percuté par un drone au décollage de Moldavie. C'est la réalité à laquelle il est confronté", a déclaré le chef du gouvernement au micro de la chaîne norvégienne NRK.