5 000 dollars de Trump à chaque Américain ? Une promesse électorale au coût ahurissant et proche de la corruption

Donald Trump a promis de verser 5 000 dollars à chaque électeur américain si le camp républicain remportait les élections de mi-mandat en novembre prochain. Une mesure controversée et au coût astronomique.

Cela a été la seule annonce du discours de Donald Trump lors de la Convention républicaine à Dallas, au Texas, le mercredi 9 septembre : la promesse de payer chaque électeur américain si son parti conserver la majorité du Congrès lors des élections prévues le 3 novembre prochain. "Si les Républicains remportent les élections de mi-mandat, à la fois à la Chambre et au Sénat, je verserai un dividende de 5 000 dollars à chaque adulte américain", a assuré le président américaine à la fin de sa prise de parole.

Une promesse accueillie avec ferveur par les soutiens de Donald Trump qui scandaient "USA ! USA !" et de larges applaudissements. L'annonce, à laquelle personne ne s'attendait, s'apparente à l'achat de voix et donc à une pratique illégale. Si plusieurs commentateurs ont dénoncé une forme de corruption, pour l'heure aucune plainte formelle n'a été déposée et la Maison-Blanche n'a pas répondu publiquement à ces accusations.

La déclaration de Donald Trump traduit surtout la crainte qui gagne le camp républicain à deux mois des élections de mi-mandat : les sondages s'accordent sur une victoire des élus démocrates donnés en mesure de récupérer la majorité à la Chambre des représentants comme au Sénat et donc en capacité de faire barrage à certaines politiques de Donald Trump pour les deux dernières années de son mandat.

"Je vous demande de faire comme si j'étais sur le bulletin", a encore lancé Donald Trump devant la foule républicaine estimant que sa popularité pourrait jouer en faveur des élus républicains en lice dans les 50 Etats américains. L'hypothèse d'un renversement du scrutin est toutefois minime à ce stade de la campagne, au regard des sondages et de l'impopularité du chef de l'Etat.

Le "Trump dividende" couterait plus de 1 000 milliards de dollars aux Etats-Unis

Si Donald Trump a promis un chèque de 5 000 dollars, nommé "Trump dividende" et issu des finances publiques, aux électeurs en cas de victoire, il a précisé que cet argent devra être dépensé aux États-Unis uniquement. Encore faut-il qu'il soit effectivement versé aux citoyens et rien n'est moins sûr, pour plusieurs raisons. D'abord la victoire du camp Trump n'est pas l'hypothèse majoritaire, mais même si le président américain arrivait à inverser la tendance, le coût de la mesure serait un premier frein.

Avec 260 millions d'Américains adultes selon le dernier recensement, la facture s'élèverait à plus de 1 300 milliards de dollars. Cette somme représente presque 20 % des dépenses fédérales des Etats-Unis en 2025 (7 000 milliards de dollars). Difficile donc de trouver les financements nécessaires à la mesure, d'autant plus dans un contexte économique déjà sous pression, avec une dette de plus de 40 000 milliards de dollars. Donald Trump ne s'est d'ailleurs pas étendu sur le financement de la mesure se contentant de dire : "On le fera comme le fait une entreprise qui réussit". Ensuite, l'illégalité de la mesure risquerait d'empêcher le versement.

La propension de Donald Trump à ne pas tenir ses promesses est un autre argument qui fait douter du versement des 5 000 dollars en cas de victoire. Le président avait déjà promis un tel chèque à chaque Américain après la création de l'agence gouvernementale DOGE pilotée par Elon Musk et chargée de réduire drastiquement les dépenses publiques... L'agence en question a finalement été fermée, les recettes obtenues étaient bien en-deçà des attentes et les Américains n'ont jamais reçu le moindre sou.