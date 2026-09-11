Commémoration du 11-Septembre : le maire de New York publie des documents explosifs sur le nombre de morts

Alors que la ville de New York commémore les 25 ans des attentats du 11-Septembre 2001, des documents indiquant que plus de 9 000 personnes sont mortes des conséquences de l'attaque sont révélées par la mairie.

25 après les attentats du 11-Septembre 2001, l'émotion est toujours aussi vive à New York. La ville américaine rend hommage aux 2 977 victimes décédées dans l'attaque et l'effondrement des tours jumelles du World Tarde Center, ais un quart de siècle après l'attentat mené par les djihadistes d'Al-Qaïda, l'administration new yorkaise révèle que le nombre de victimes serait en réalité bien plus important.

En plus des 2 977 personnes mortes le jour des attentats du 11-Septembre, plus de 9 400 autres personnes sont décédées de maladies liées aux conséquences de l'attaque, notamment à l'exposition aux fumées et aux poussières toxiques. C'est ce qu'affirme le programme fédéral mis en place pour assurer le suivi médical des patients, un document jusque là tenu secret mais révélé par l'actuel maire de New York, le démocrate Zohran Mamdani. L'édile a annoncé mardi 8 septembre la publication de dizaines de milliers de documents révélant l'ampleur du bilan humain des attentats et, selon lui, les effort fournis par certains de ses prédécesseurs pour dissimuler la toxicité de l'air après les attaques et leurs conséquences sur la santé des Américains.

"Ces documents montrent ce que la ville savait de la présence d'air toxique autour de Ground Zero, à quel moment elle en a eu connaissance et comment elle a agi pour limiter sa responsabilité juridique", a soutenu Zohran Mamdani lors d'une conférence de presse. Et l'édile d'insister : "Des gens sont tombés malades parce que les dirigeants auxquels ils faisaient confiance leur ont menti en leur affirmant qu'ils pouvaient respirer sans danger un air toxique". Les documents révélés par le démocrate risquent de mettre en cause deux anciens maires de New York : le républicain Rudy Giuliani, en fonction au moment des attaques, et Michael Bloomberg, qui lui a succédé en 2002 sous les couleurs du parti républicain puis en tant que maire indépendant. Contactés par l'AFP, les deux hommes politiques n'ont pas encore réagi.

Plus que les deux anciens maires, les responsables politiques ayant participé à la dissimulation des informations cruciales pour la santé publique et particulièrement celles des habitants de New York pourraient être nombreux. Zohran Mamdani n'a pas précisé ce point face à la presse, mais a déclaré qu'un "un grand nombre de personnes auxquelles les New Yorkais ont fait confiance" sont concernées.

Le maire Zohran Mamdani sous les projecteurs pour les 25 ans des attentats du 11-Septembre

La publication des documents sur les conséquences sanitaires des attentats du 11-Septembre a été décidée après un accord judiciaire avec 9/11 Health Watch, une organisation de défense des victimes de l'attentat qui avait saisi la justice pour contraindre la ville à rendre ces informations publiques. Les documents doivent être publiés par vague au cours de douze prochains mois et 173 000 ont déjà été rendus publics le 8 septembre.

Le directeur de l'association 9/11 Health Watch, Ben Chevat a remercié Zohran Mamdani d'être "le premier maire, en vingt-cinq ans, à commencer enfin à répondre à la question : que savait la ville des dangers liés au nuage toxique à Ground Zero, et quand en a-t-elle eu connaissance ?" Le maire new yorkais marque ainsi, à sa façon, la commémoration des 25 ans des attentats du 11-Septembre 2001. L'édile était déjà sous les projecteurs pour cette commémoration en tant que premier maire musulman de New York. L'homme a d'ailleurs était critiqué par des politiques conservateurs, notamment par Rudy Giuliani qui s'est dit "offensé" par la présence de l'actuel maire à Ground Zero pour la cérémonie.