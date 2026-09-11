Trump appelle à tricher aux élections et assure même que certains Américains "iront en enfer" s'ils ne l'écoutent pas

Pour la clôture de la convention de mi-mandat du Parti républicain, Donald Trump a pris la parole et n'a pas mâché ses mots. Il est allé jusqu'à appeler les électeurs à "tricher comme des malades".

Alors que les midterms ont lieu dans moins de deux mois, le président américain Donald Trump a clôturé la convention de mi-mandat du Parti républicain ce jeudi 10 septembre. Ce rendez-vous politique a duré deux jours à Dallas. Les propos du chef de l'Etat ont une nouvelle fois interpellé. Il a appelé les participants à voter certes, mais aussi à "tricher comme des malades" pour que les Républicains conservent leurs sièges au Congrès. Il a demandé à la foule de lever la main droite et de répéter après lui : "Je prête allégeance au plus grand président de l'histoire des États-Unis, qui nous aime tellement qu'il en a le souffle coupé, et je jure que je sortirai avec ma famille, mes amis, je le ferai par n'importe quel moyen — je me fiche que je sois inscrit ou non, je vais essayer de tricher comme des malades, comme ils le font", envoyant au passage un tacle aux démocrates.

Le président américain ne s'est pas arrêté là et a ajouté : "Vous savez ce qui arrive si vous ne votez pas? Vous irez en enfer", a-t-il proclamé. Le taux de popularité des Républicains est actuellement historiquement bas et Donald Trump tente donc de mobiliser les électeurs en se mettant en avant : "Vous devez faire comme si j'étais sur le bulletin de vote. Je suis sur le bulletin de vote ! Je suis sur le bulletin de vote (...) parce que cette élection va s'avérer être l'une des plus importantes", a-t-il déclaré.

La majorité des Républicains menacée, Donald Trump abat toutes ses cartes

Donald Trump apparait comme prêt à tout : la veille, il a promis un "dividende" de 5000 dollars, soit environ 4300 euros, à chaque "citoyen américain adulte" si les républicains remportaient les élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre prochain. Les démocrates n'ont pas manqué de réagir, accusant Donald Trump de chercher à corrompre les électeurs.

Selon les projections de Decision Desk HQ, ces derniers pourraient récupérer la majorité à la Chambre des représentants et s'imposer de justesse au Sénat, un tel scénario réduirait l'influence du président pour le reste de son mandat. Actuellement, les Républicains détiennent les deux, mais la guerre en Iran et le coût de la vie créent un véritable contexte de mécontentement. Une partie d'entre eux n'est donc pas favorable à cette omniprésence du président, craignant que son impopularité leur coûte des voix.