Guerre en Ukraine : une rencontre entre Zelensky et Poutine au prochain G20 ? L'appel du président ukrainien

Volodymyr Zelensky a parlé, samedi 12 septembre, de la possibilité de rencontrer Vladimir Poutine lors du prochain G20, qui se tiendra aux États-Unis à la fin de l'année.

Volodymyr Zelensky adresse un nouveau message à Vladimir Poutine. Le président ukrainien a évoqué, samedi 12 septembre, la possibilité d'une rencontre avec son homologue russe dans les mois à venir, à l'occasion du prochain G20. Le sommet est prévu au mois de décembre aux États-Unis, du côté de Miami. "Nous devons venir. Nous devons nous rencontrer, parler et prendre des décisions", assure Volodymyr Zelensky dans une interview à la chaîne allemande Deutsche Welle, dont BFMTV se fait l'écho.

Cette déclaration du président ukrainien intervient alors que Kiev et Moscou ont échangé de nouvelles frappes la nuit dernière, plus de quatre ans et demi après le début du conflit. "Ce ne sont pas les mots qui comptent. Ce que je vais lui dire ou ce qu'il veut me dire, ça n'a pas d'importance", estime également Volodymyr Zelensky. Selon lui, "seul le résultat compte".

Poutine présent au G20 ? Moscou s'exprime

Mais Vladimir Poutine pourrait-il se rendre à Miami en décembre prochain pour participer au G20 ? Le mystère reste entier. Un proche du pouvoir russe s'est exprimé sur le sujet. "Cette question n'a même pas encore été discutée chez nous", explique un conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, selon des propos relayés par Le Monde, samedi 12 septembre.

Le week-end dernier, les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, se sont rendus à Moscou puis à Kiev pour évoquer ce conflit. Cette venue américaine dans les deux capitales est un "bon signal" et une "marque de respect" envers le peuple ukrainien, selon Volodymyr Zelensky. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a d'ailleurs été au cœur d'un récent échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Le Kremlin parle d'une conversation d'une "extrême franchise" entre les deux dirigeants.