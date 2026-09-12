Céline Dion : un Belge croyait vivre une relation à distance avec la star, une arnaque de plusieurs milliers d'euros

En Belgique, un père de famille a été victime d'une arnaque aux sentiments. Les escrocs se faisaient passer pour Céline Dion.

Il ne parlait pas à la véritable Céline Dion. En Belgique, un père de famille pensait échanger et vivre une histoire d'amour à distance avec la star canadienne, qui débute sa série de concerts à Paris, ce samedi 12 septembre. Ce Belge a été la cible d'une escroquerie sentimentale, comme l'a raconté sa fille sur la chaîne flamande Radio 2 (VRT), dont Le Parisien se fait l'écho. Cette arnaque lui a fait perdre une importante somme d'argent.

La personne avec qui discutait ce père de famille se faisait donc passer pour la chanteuse. Des échanges avaient lieu régulièrement. Cette fausse Céline Dion a notamment expliqué qu'elle avait des problèmes financiers et que son argent était géré par son agent. Selon sa fille, ce fan belge a acheté plusieurs cartes cadeaux chez Carrefour, d'une valeur chacune de 200 à 300 euros, avant de transmettre les codes par messages. Persuadé d'être en contact avec Céline Dion, il aurait ainsi perdu la somme de 10 000 euros.

Les peurs de la famille après cette arnaque

Cette escroquerie rappelle celle vécue par Anne, qui pensait donner de l'argent à Brad Pitt. Cette arnaque aux sentiments a énormément fait parler. Ce fan belge de Céline Dion pensait pouvoir rencontrer la star. Mais ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. La fille de la victime est revenue sur un épisode qui s'est déroulé en décembre dernier, pendant Noël. "Mon père est resté assis devant la porte d'entrée toute la journée, ses valises prêtes", a-t-elle souligné.

Il pensait monter dans un taxi qui le conduirait à l'aéroport afin de prendre un vol en direction des États-Unis pour retrouver Céline Dion. Mais ce Belge n'a jamais vu l'interprète de My Heart Will Go On. Les proches de cet homme ont tenté de lui faire comprendre que cette histoire n'était pas réelle. Sa famille craint désormais d'être exposée. La victime a notamment partagé des informations personnelles, comme des photos ou des adresses, sur ses petits-enfants.