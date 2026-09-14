Résultat des élections en Suède : l'extrême droite peut-elle finalement gouverner avec la droite ?

En Suède, les résultats préliminaires créditent le bloc de gauche de 175 élus contre 174 pour une possible alliance entre la droite et l'extrême droite.

Les élections législatives suédoises du 13 septembre 2026, marquées par une participation historique, ont révélé à quel point le pays est divisé. Le bloc de centre-gauche, mené par la sociale-démocrate et ancienne Première ministre Magdalena Andersson, conserve une légère avance dans les résultats préliminaires. L'opposition, composée notamment des sociaux-démocrates, du Parti de gauche et du Parti de l'Environnement, devance d'un rien la coalition sortante, emmenée par le Premier ministre Ulf Kristersson (Modérés), si l'on comptes l'extrême droite des Démocrates de Suède, qui pourrait devenir un allié.

Et à l'issue du vote, il n'y a pas d'évidence sur les partis qui vont gouverner le pays. Même si la gauche social-démocrate assure pouvoir prendre le leadership d'une coalition, une autre hypothèse est encore sur la table : et si la droite traditionnelle s'alliait à l'extrême droite pour gouverner le pays ?

Cette alliance potentielle n'est plus un tabou en Suède. Durant la campagne, le chef de file des conservateurs, Ulf Kristersson, a évoqué la possibilité d'intégrer le parti d'extrême droite au sein d'un éventuel gouvernement en cas de victoire de son camp. Le Premier ministre sortant Ulf Kristersson semble décidé à ouvrir cette voix. "La question de savoir quel gouvernement dirigera la Suède dans les années à venir reste ouverte", a-t-il dit à ses partisans lors de la soirée électorale de son parti.

Dans les détails des résultats de l'élection, le décompte est le suivant : avec 173 sièges obtenus, l'alliance de droite échoue à atteindre la majorité absolue de 175 élus au Riksdag. Le bloc s'incline face à la coalition d'opposition de gauche et de centre-gauche menée par Magdalena Andersson, qui récolterait 176 sièges.

Les Démocrates de Suède de Jimmie Åkesson, qui avaient dominé leur camp lors du scrutin précédent en 2022, enregistrent un recul net pour tomber à 17,6% des voix et 62 sièges. Ce tassement de l'extrême droite s'explique en partie par le durcissement des positions du Parti social-démocrate. En promettant une "immigration zéro" sur quinze ans pour préserver l'État-providence, la gauche a privé l'extrême droite de son monopole sur ce thème majeur du débat public. Conséquence directe de ce recul, les Modérés d'Ulf Kristersson reprennent l'ascendant en redevenant la première force de la coalition avec 19,9% des suffrages et 70 sièges.

Si la droite traditionnelle suédoise envisage la possibilité de gouverner avec l'extrême droite, l'affaiblissement électoral des Démocrates de Suède va évidemment limiter leur capacité à peser face aux Modérés et à leurs partenaires au sein d'un exécutif commun. La victoire sur le fil de l'opposition de gauche pourrait bien empêcher l'alliance inédite en Suède, mais les tractations entre tous les partis ne font que débuter.

La fracture politique de la société suédoise est en tout cas évidente, et cette élection a été crispée, autour de deux thématiques essentiellement : le coût de la vie et la sécurité. Magdalena Andersson, leader des sociaux-démocrates, a fait campagne en dénonçant une politique qui, selon elle, a rendu le pays "plus intolérant et plus pauvre" sous le mandat de son rival. Que le décompte final donne l'avantage au bloc de gauche de Magdalena Andersson ou à la coalition de droite d'Ulf Kristersson, le futur gouvernement devra composer avec une majorité infime, le rendant structurellement fragile.