Décoré de l'Ordre de l'Amitié par Vladimir Poutine : qui est Umar Kremlev, le Russe ayant financé le mariage de Donald Trump Jr. ?

L'oligarque russe réputé proche du Kremlin, Umar Kremlev, a financé une grande partie du mariage de Donald Trump Jr., fils du président américain. Cette relation pose de nombreuses questions.

C'est une relation américano-russe qui interroge : celle du fils du président américain, Donald Trump Jr., et d'un proche du Kremlin, Umar Kremlev. Alors que le premier a célébré son mariage en mai dernier aux Bahamas, une enquête de Pro publica a révélé le 14 septembre 2026 que la fête a été principalement financée par le second. Umar Kremlev aurait dépensé des centaines de milliers de dollars", dont 100 000 dollars pour la privatisation d'une île et 70 000 pour des feux d'artifice, entre autres. Des sommes plus que généreuses pour Donald Trump Jr. qui aurait pu les assumer lui-même avec sa fortune estimée à 300 millions de dollars par Forbes.

Le couple formé par Donald Trump Jr. et Bettina Trump a confirmé le financement par l'oligarque russe de ce week-end de festivités organisé le 23 et 24 mai après le mariage ayant eu lieu le 22 mai, dans un post sur le compte Instagram de la mariée. Cette dernière écrit que leur "cher ami" Umar Kremlev leur a "très généreusement organisé deux soirées de fêtes incroyables" et explique qu'il s'agit d'un "cadeau de mariage" pour lequel ils sont "infiniment reconnaissant".

L'amitié entre Donald Trump Jr. et Umar Kremlev présentée comme désintéressée apparaît surtout comme très récente. Le détail de la rencontre entre les deux hommes n'est pas connu. D'après le porte-parole du fils du président américain, ils auraient fait connaissance par l'intermédiaire d'un ami commun dans le milieu de la chasse et auraient rapidement sympathisé grâce à leur passion commune pour la boxe et les activités de plein air, rapporte Pro publica. "Umar est un ami personnel de Don, pas une personne avec laquelle il entretient une relation d'affaires", a tenu à préciser le porte-parole comme pour justifier la présence du Russe au mariage de l'Américain. Mariage célébré en comité "très intime" et "juste avec des amis proches", comme indiqué par le marié dans son podcast.

Si Donald Trump Jr. assure qu'Umar Kremlev est son ami, le Russe de 43 ans ne semble pas être connu de son entourage. Pas même de son frère, Eric Trump, dont le porte-parole a déclaré : "Eric n'a absolument aucune idée de qui est cette personne et n'a jamais entendu parler de lui." Durant le week-end marital, plusieurs invités auraient été intrigués par la présence d'Umar Kremlev qui parlait peu anglais et restait à l'écart avec un groupe parlant russe.

Qui est Umar Kremlev, l'ami de Donald Trump Jr. et proche du Kremlin ?

Si les liens entre Donald Trump Jr. et Umar Kremlev questionnent autant, c'est à cause de la proximité du Russe avec le Kremlin. L'oligarque est né sous le nom d'Umar Lutfulloev et disposait d'un casier judiciaire avec des mentions pour extorsion et agression, selon le média indépendant russe Proekt. Il a changé de patronyme en 2010 avant d'intégrer les hautes sphères russes grâce à un "ami puissant", Alexeï Roubiehnoï. Il s'agit du chef du service de sécurité de Vladimir Poutine qu'il a rencontré en 2010 dans un gang de motard pro-gouvernement russe. C'est ce proche du Kremlin qui a placé Umar Kremlev à la direction de la Fédération russe de boxe en 2017. Il a ensuite été nommé président de l'Association internationale de boxe (IBA) en 2020 pour laquelle il a obtenu un important financement de Gazprom, la compagnie gazière d'Etat proche du pouvoir russe.

Des hauts responsables de l'IBA affirment auprès du journal qu'Umar Kremlev "est manipulé par Vladimir Poutine" et "instrumentalise le sport à des fins politiques". Cette proximité entre Umar Kremlev et Vladimir Poutine aurait aussi permis à l'oligarque russe de devenir une figure dans le business du pari sportif et de devenir propriétaire de la plus grande concession automobile russe après la nationalisation du groupe par le maître du Kremlin en 2023, d'après le portrait dépeint par Pro Publica.

Umar Kremlev décoré de l'Ordre de l'Amitié par Vladimir Poutine

Pour couronner le tout, Umar Kremlev a été pris en photo aux côtés de Vladimir Poutine en avril 2026 alors que le président russe lui remettait l'Ordre de l'Amitié, une distinction saluant les citoyens russes, ou étrangers, ayant contribué au renforcement de la coopération entre la Russie et d'autres nations. Toujours au printemps, seulement quelques jours avant le mariage de Donald Trump Jr., Umar Kremlev faisait partie de la délégation accompagnant le président russe en Chine selon les médias locaux.

Cette proximité avec Vladimir Poutine et les services de sécurité russe a valu à Umar Kremlev de faire l'objet de sanctions de la part de certains pays, notamment de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien lui reproche un "rôle présumé dans un programme d'enlèvement d'enfants ukrainiens dans les territoires occupés et de leur relocalisation sous couvert de 'réhabilitation'" via l'organisation Healthy Fatherland, rapporte Pro publica. L'homme n'a, en revanche, pas subi les sanctions américaines prises à l'encontre de plusieurs oligarques comme la saisie de biens. Umar Kremlev "redoutait beaucoup" d'être ciblé par ces mesures selon une source proche de la direction de l'IBA à Pro publica.

Donald Trump Jr., une porte d'entrée pour l'influence russe dans la politique américaine ?

Plusieurs éléments permettent de rapprocher Umar Kremlev du Kremlin, sa récente amitié avec le fils du président américain fait donc craindre de possibles ingérences. D'autant plus que Donald Trump Jr. s'est imposé comme une figure du mouvement Make America Great Again (MAGA) et occuperait un rôle actif dans le second mandat de son père au point d'être considéré comme "le conseiller politique le plus important" : une porte d'entrée idéale pour qui voudrait faire jouer son influence.

Aux Etats-Unis, d'anciens hauts responsables du FBI ayant travaillé dans le contre-espionnage, à l'instar de Frank Montoya Jr., redoutent que l'oligarque russe exige une contre-partie au financement du week-end marital. "Si je finance votre mariage, vous finirez forcément par me devoir quelque chose", expose-t-il à Pro publica. Holden Triplett, qui a dirigé le contre-espionnage au sein du Conseil de sécurité nationale durant le premier mandat de Donald Trump, a souligné de son côté que les services de renseignement russes cherchent souvent à nouer des liens avec des responsables du gouvernement américain et leurs familles et que "l'argent est une méthode éprouvée pour obtenir cet accès".

Umar Kremlev et Donald Trump Jr. démentent toute relation à but politique entre eux. L'oligarque "n'a jamais abordé de sujets politiques avec aucun de ses amis et connaissances américaines", a affirmé son service de presse. Quant à l'Américain, son entourage a nié une quelconque relation de business avec son ami russe. "L'amitié n'a pas besoin de motivation politique", a pour sa part réagi la femme de Donald Trump Jr..