Groenland : Trump annonce un accord qui donnerait aux États-Unis un "contrôle permanent" sur la sécurité de l'île

Donald Trump a affirmé, vendredi 18 septembre 2026, qu'un accord avec le Danemark et le Groenland donnerait aux États-Unis un "contrôle permanent" sur la sécurité de l'île. Le texte doit encore être signé, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Washington pourrait obtenir une présence militaire durable au Groenland sans jamais en devenir propriétaire. Donald Trump a annoncé sur son réseau Truth Social qu'un accord se prépare avec le Danemark et le Groenland sur la sécurité du territoire arctique, rapporte Le Parisien, le 18 septembre 2026. Le président américain, qui répète depuis des mois son intention d'acheter l'île, décrit un texte qui placerait durablement la sécurité groenlandaise sous responsabilité américaine. La formule est la sienne, et le document n'est pas encore signé.

Copenhague et Nuuk disent eux aussi s'attendre à parapher un texte avec Washington en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, annoncée à partir du mardi 22 septembre. Les éléments connus à ce stade portent sur le rôle militaire américain, pas sur le statut du territoire. Rien n'indique un transfert de souveraineté sur cette île autonome danoise, et la portée exacte des engagements devra être précisée par les parties.

Une présence militaire américaine renforcée au Groenland

Donald Trump dit vouloir engager rapidement le développement d'une présence militaire importante dans une zone du Groenland qu'il ne nomme pas dans les propos rapportés. Il ajoute qu'"aucun adversaire des États-Unis ne pourra JAMAIS avoir une base au Groenland", ni y réaliser d'investissements sensibles. L'annonce lie donc deux objectifs : étendre l'implantation américaine et fermer l'accès à l'île aux puissances que Washington considère comme rivales.

Selon l'agence Reuters, les discussions incluent l'utilisation du Groenland pour le Dôme d'or, ce bouclier antimissile porté par l'administration Trump pour protéger le territoire américain. L'agence évoque également des dispositions destinées à limiter la présence et l'influence chinoises sur l'île. Les objectifs de Washington se dessinent ainsi assez nettement ; leurs conditions d'application, beaucoup moins.

Une signature encore attendue

Plusieurs médias font état d'une demande américaine portant sur trois nouvelles bases militaires dans le sud du Groenland. Elles viendraient s'ajouter à celle de Pituffik, déjà implantée au nord. Ni le calendrier de construction ni les emplacements retenus ne figurent dans les informations rapportées. Les forces américaines s'appuient par ailleurs sur un accord de défense signé en 1951 et actualisé en 2004, qui leur laisse une large latitude de déploiement, à condition d'en informer les autorités.

Côté danois, la prudence dominait encore quelques jours avant l'annonce. Le lundi 14 septembre, la Première ministre Mette Frederiksen disait espérer une issue pacifique aux échanges menés par le groupe de travail réunissant le Groenland, le Danemark et les États-Unis, tout en jugeant qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions définitives.