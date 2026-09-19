Frappes russes aux portes de l'OTAN : pourquoi la Pologne a dû lancer des opérations aériennes d'urgence ?

Face à des frappes russes toujours plus proches de sa frontière, la Pologne a mené de nouvelles opérations aériennes préventives ce samedi 19 septembre. Malgré des incidents répétés aux portes de l'OTAN ces derniers jours, aucune incursion n'a finalement été constatée par Varsovie.

Face à l'intensification des frappes russes en Ukraine, l'armée polonaise a annoncé avoir mené, ce samedi 19 septembre, de nouvelles opérations aériennes militaires préventives afin de garantir la sécurité de son espace aérien. Le Commandement opérationnel des forces armées a précisé sur son compte X que ces mesures comprenaient également la mise en état d'alerte des systèmes de défense sol-air et des équipements de reconnaissance radar. À l'issue de cette mobilisation, Varsovie a confirmé qu'aucune violation de sa frontière aérienne n'avait été enregistrée et que les installations de défense avaient repris leurs activités normales.

Cette intervention s'inscrit dans un contexte de récurrence des attaques aériennes russes visant l'ouest de l'Ukraine, une région limitrophe de la Pologne. Récemment, ces offensives ont conduit à des déploiements répétés de chasseurs polonais et alliés. La veille, vendredi 18 septembre, une vaste campagne de bombardements avait déjà entraîné une mise en alerte maximale des forces de défense et la suspension temporaire des activités dans les aéroports civils de Rzeszów et de Lublin.

Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, zwizane z uderzeniami bezzaogowych statków powietrznych Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, zostao zakoczone. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciy do standardowej dziaalnoci operacyjnej. Informujemy, e nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. #WojskoPolskie na bieco monitoruje sytuacj na terytorium Ukrainy i pozostaje w staej gotowoci do zapewnienia bezpieczestwa polskiej przestrzeni powietrznej. #PoczeniDlaBezpieczestwa #JointForSecurity — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 19, 2026

Des attaques qui se rapprochent des pays membres de l'OTAN

Le Premier ministre polonais, Donald Tusk, avait rappelé jeudi 17 septembre la proximité des attaques russes, mentionnant des frappes de drones survenues dans la région ukrainienne de Volyn, près de la frontière. Lors de cet incident, un engin s'était abattu à environ quatre kilomètres de la Pologne, tandis qu'une station-service proche du poste-frontière de Yahodyn avait été visée. Un épisode similaire s'était produit le 15 septembre, contraignant l'armée à mobiliser des avions de chasse dès l'aube face à des tirs de drones de frappe en direction de l'ouest ukrainien.

Membre de l'OTAN, la Pologne maintient un niveau de surveillance renforcé le long de sa frontière orientale, qualifiant ces interventions préventives de nécessaires pour parer à toute menace potentielle. Cette tension régionale fait également écho à d'autres incidents récents dans l'espace aérien de l'Alliance atlantique. Le 8 septembre, la Roumanie avait dû dépêcher deux avions de chasse après la détection d'un objet non identifié dans son ciel à une vingtaine de kilomètres au nord de Roman, tandis que la Moldavie voisine signalait simultanément l'incursion sur son territoire d'un drone Shahed de conception russo-iranienne.