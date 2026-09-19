Explosions, panache de fumée et aéroport paralysé en Arabie saoudite : ce que l'on sait de la situation à Ryad

Un panache de fumée noire s'élève près de l'aéroport de Riyad, en Arabie saoudite, après des explosions. Cette alerte qui bloque le trafic aérien coïncide avec une augmentation des tensions avec les rebelles houthis au Yémen.

Un important panache de fumée noire s'élève, samedi 19 septembre, à proximité de l'aéroport international King Khalid de Riyad, après que de fortes explosions ont retenti dans la capitale saoudienne, indique Le Monde. Cette situation inédite intervient juste après une alerte aérienne nocturne diffusée par la défense civile pour prévenir d'une potentielle menace, la première de ce type à toucher la capitale depuis la récente escalade militaire avec les rebelles houthis au Yémen.

Le site de surveillance du trafic aérien Flightradar24 classe l'aéroport au niveau d'alerte maximal, observant des perturbations majeures, de nombreux retards et des annulations de vols. Des témoins oculaires confirment la présence de flammes et de fumée dense près des zones de stockage de carburant, tandis que les autorités saoudiennes n'ont pas encore communiqué officiellement sur l'origine exacte de l'incident.

Smoke rises from fuel storage depot at King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia pic.twitter.com/0qjb9oY3lC — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 19, 2026

Tensions accrues dans la région

Ces événements surviennent sur fond de tensions accrues au Moyen-Orient et d'une intensification des combats au Yémen. Vendredi 18 septembre, les rebelles houthis pro-iraniens avaient accusé l'Arabie saoudite de mener des raids contre la capitale yéménite Sanaa et promis des représailles, tandis que le Conseil de sécurité de l'ONU condamnait fermement les frappes répétées ciblant les infrastructures civiles et énergétiques du royaume.

La pression géopolitique s'exerce également sur le plan maritime, où le contrôle par les houthis de la côte yéménite et du détroit de Bab Al-Mandab, reliant la mer Rouge au golfe d'Aden, entrave le transport des hydrogènes et menace le commerce du premier exportateur mondial de pétrole brut. Cette situation aggrave l'instabilité régionale, alimentée par le blocage persistant du détroit d'Ormuz et les répercussions économiques directes sur l'approvisionnement énergétique mondial.

Face à ces menaces croissantes sur son sol et en mer, Riyad bénéficie du soutien de Washington qui a approuvé, jeudi 17 septembre, la vente de 48 avions de chasse F-35 pour un montant de 24,3 milliards de dollars. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de défense du royaume, alors que la reprise des hostilités au Yémen a déjà provoqué le déplacement de plus de 112 000 personnes depuis le début du mois de septembre.