Guerre en Ukraine : tout ce qu'il faut savoir sur la mainmise par la Russie des filiales d'Auchan et de Nestlé

En plaçant les actifs d'Auchan et Nestlé sous "administration temporaire", Moscou frappe les intérêts européens. Une mesure de rétorsion politique qui fait craindre une expropriation de ces sociétés qui avaient fait le choix de continuer leurs affaires en Russie malgré la guerre.

Par un décret présidentiel signé jeudi 17 septembre, la Russie a placé sous "administration temporaire" les actifs locaux de plusieurs grands groupes européens, dont le géant suisse Nestlé et les français Auchan ainsi que Lemana Pro, l'ancienne filiale russe de Leroy Merlin. Cette mesure est qualifiée par le Kremlin de riposte directe au soutien occidental apporté à l'Ukraine, indique Franceinfo. La gestion de ces sociétés a été immédiatement confiée à L.E.V. Management, une structure russe dirigée par un haut gradé du ministère de l'Intérieur. Cette décision marque une nouvelle escalade dans les relations économiques entre Moscou et les pays dits "inamicaux", dont les avoirs sur le sol russe se trouvent désormais sous le contrôle direct de l'État.

Derrière le terme juridique d'"administration temporaire", les analystes économiques craignent un scénario similaire à celui qu'ont connu Danone et Carlsberg en 2023. Précédemment soumis au même mécanisme, ces groupes avaient rapidement perdu le contrôle de leurs filiales avant de devoir céder leurs activités à des acteurs locaux. Des experts financiers soulignent que cette pratique historique constitue le prélude quasi systématique à une vente forcée ou à une expropriation pure et simple. Pour les entreprises visées cette semaine, la perte de maîtrise opérationnelle est totale, même si le transfert formel de propriété n'est pas encore acté.

Des pays d'origine qualifiés de cobelligérants

Le Kremlin assume pleinement la dimension politique de cette mesure de rétorsion. Le chef de la diplomatie russe, Dmitri Peskov, a justifié ce choix en qualifiant les pays d'origine de ces entreprises de cobelligérants impliqués dans les actions militaires et les frappes menées contre les infrastructures russes. Cette rhétorique a été appuyée par l'ancien président de la Russie Dmitri Medvedev, aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité, qui a reproché aux Occidentaux de mener une guerre frontale contre Moscou tout en cherchant à préserver leurs sources de revenus substantielles sur le territoire national.

Présents de longue date en Russie, les groupes concernés affichent des situations contrastées face aux pressions géopolitiques. Le distributeur Auchan, appartenant au groupe Mulliez comme Leroy Merlin et implanté depuis 2002 en Russie, exploitait encore 241 magasins et employait plus de 33 000 salariés, justifiant son maintien par la nécessité de fournir des produits essentiels tout en étant accusé, dans une enquête du Monde, de participer à l'effort de guerre du Kremlin. De son côté, Nestlé avait considérablement réduit la voilure depuis 2002 en suspendant ses investissements publicitaires et ses importations non essentielles, mais conservait six usines et environ 7 000 employés actifs dans l'alimentation infantile et animale.

Les pouvoirs publics à la manœuvre

La réaction des gouvernements européens n'a pas tardé face à ce qu'ils considèrent comme une spoliation arbitraire. À Paris, les ministères des Affaires étrangères et de l'Économie ont exigé vendredi 18 septembre que les autorités russes reviennent sur cette décision inqualifiable, tout en confirmant un accompagnement des firmes françaises. La Suisse a de son côté exprimé une vive préoccupation par le biais du Secrétariat d'État à l'économie, réaffirmant sa volonté d'aider Nestlé à faire valoir ses droits pour obtenir la levée de cette mesure de mise sous tutelle forcée.

Les entreprises touchées adoptent pour l'heure une posture de grande réserve. La direction de Nestlé a indiqué évaluer l'ensemble des options juridiques à sa disposition après avoir pris acte du décret présidentiel. En parallèle, la branche russe d'Auchan a publiquement réclamé des clarifications aux instances gouvernementales russes pour tenter de préserver la continuité de ses opérations, tandis que l'incertitude demeure quant à l'avenir des salariés locaux et à la pérennité des actifs saisis. De leur côté, certains observateurs internationaux relèvent l'ironie que représente la saisie de sociétés qui avaient fait le choix de continuer leurs affaires dans le pays agresseur, plus de quatre ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine.