"Je commets des erreurs" : les regrets d'Ed Sheeran après l'éviction de Macklemore et son message sur Gaza

Ed Sheeran a reconnu avoir commis des "erreurs" et dénoncé la situation à Gaza lors de son concert à Philadelphie, samedi 19 septembre. Le chanteur britannique remontait sur scène après la polémique provoquée par l'éviction de Macklemore de sa tournée.

Ed Sheeran a choisi d'aborder la polémique dès l'ouverture du concert. Pour son premier spectacle depuis l'éviction de Macklemore, samedi soir à Philadelphie, le chanteur a exprimé ses regrets devant son public, rapporte TF1 Info le 20 septembre. "J'ai dû prendre des décisions difficiles, je commets des erreurs et j'en suis vraiment, vraiment désolé", a-t-il déclaré sous les applaudissements. Il a qualifié la semaine écoulée de "plus dure de [sa] vie".

La polémique avait éclaté après la mise à l'écart, lundi, du rappeur américain, qui assurait les premières parties de la tournée d'Ed Sheeran. Macklemore avait appelé à "libérer la Palestine" lors de deux concerts au début du mois de septembre. Selon la presse américaine, son éviction serait intervenue sous la pression de plusieurs propriétaires de stades, dont le milliardaire Robert Kraft, propriétaire des New England Patriots, une franchise de football américain évoluant en NFL. Cette décision a suscité de vives critiques et de nombreux fans ont demandé à Ed Sheeran de s'expliquer sur le départ de l'artiste.

Le chanteur dénonce une situation "catastrophique" à Gaza

Dans un premier temps, l'interprète de "Shape of You" avait défendu son choix de ne pas "faire de son métier une plateforme politique". À Philadelphie, il a finalement consacré une partie de sa prise de parole à la situation des Palestiniens. "Ce qui se passe à Gaza est catastrophique, injustifiable et disproportionné", a-t-il affirmé devant les spectateurs.

Il a également évoqué les victimes civiles et la situation en Cisjordanie. Dans les propos rapportés, il n'a toutefois pas explicitement désigné Israël comme responsable. "Nos cœurs sont brisés face à l'ampleur de la dévastation et des morts de civils et d'enfants", a-t-il déclaré, ajoutant que "l'injustice systémique" en Cisjordanie ne pouvait être ignorée. Il a aussi condamné les attaques "atroces" perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023.

Ed Sheeran commence son concert sans première partie

La controverse a eu des conséquences sur l'organisation de la tournée. D'autres artistes qui devaient y participer se sont retirés, dont le musicien Finneas, frère de Billie Eilish. À Philadelphie, Ed Sheeran a ainsi ouvert lui-même la soirée, sans première partie, avant d'être rejoint plus tard par cinq musiciens. Selon l'artiste, ces derniers ont appris ses morceaux en seulement trois jours. Il a expliqué cette préparation précipitée en affirmant que "personne ne [souhaitait] monter sur scène avec moi".