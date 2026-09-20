"Le temps finit toujours par gagner" : à 96 ans, Warren Buffett quitte la présidence de Berkshire Hathaway

Warren Buffett quitte la présidence de Berkshire Hathaway après plus de six décennies à la tête du groupe américain. À 96 ans, il transmet cette fonction à son fils Howard, tout en conservant un siège au conseil d'administration et un rôle de conseiller.

Plus de 60 ans après avoir pris les rênes de Berkshire Hathaway, Warren Buffett a quitté la présidence du conseil d'administration du groupe, rapporte la BBC le 18 septembre. Dans une lettre aux actionnaires, il indique qu'il prend le titre de président émérite. Il conservera un siège au conseil, où il continuera d'apporter son jugement et son expérience, tandis que son fils Howard lui succède à la présidence.

Ce changement intervient huit mois après que Warren Buffett a confié la direction générale à Greg Abel. Les responsabilités sont désormais réparties entre les deux hommes : Greg Abel dirige le groupe et supervise les décisions d'allocation du capital, tandis qu'Howard Buffett devient président non exécutif du conseil d'administration. Berkshire Hathaway assure que cette transition ne modifiera pas la conduite quotidienne de ses activités.

Préserver la "culture et les valeurs" du groupe

Administrateur de Berkshire Hathaway depuis 1993, Howard Buffett connaît le groupe depuis plus de trente ans. Agriculteur et philanthrope, il a également exercé les fonctions de shérif. Sa principale mission consistera à préserver la "culture et les valeurs" de l'entreprise. Sa nomination s'inscrit dans une succession préparée de longue date.

Dans sa lettre, Warren Buffett estime que le moment est venu d'achever cette transition. Il évoque son récent 96e anniversaire ainsi que le premier anniversaire de l'un de ses arrière-petits-enfants, qui se déplace désormais un peu plus vite que lui. Il décrit ses années à la présidence comme le privilège d'une vie, avant de conclure par une formule que l'on peut traduire ainsi : "Le temps finit toujours par gagner."

Surnommé l'"Oracle d'Omaha"

Lorsqu'il prend le contrôle de Berkshire Hathaway en 1965, il s'agit d'une entreprise textile de Nouvelle-Angleterre en difficulté. Il la transforme progressivement en un conglomérat valorisé à environ 1 100 milliards de dollars. Le groupe possède notamment l'assureur automobile GEICO, la chaîne Dairy Queen et le réseau ferroviaire BNSF. Il détient également d'importantes participations dans Apple et Coca-Cola.

Surnommé l'"Oracle d'Omaha", Warren Buffett s'est fait connaître pour sa stratégie d'investissement, fondée sur l'acquisition d'entreprises aux fondamentaux solides à un prix raisonnable et la conservation de ces placements pendant des décennies. Ses lettres annuelles aux actionnaires et les assemblées générales de Berkshire Hathaway, devenues de grands rendez-vous pour les investisseurs, ont contribué à faire de lui une référence mondiale de la finance.