Accord Groenland-États-Unis : Trump fanfaronne, mais le deal est fantastique pour le Danemark

En marge de l'Assemblée générale des Nations unies a été signé ce mardi un accord entre les États-Unis de Donald Trump, le Groenland et le Danemark. Mais le gagnant pourrait ne pas être celui qui croit l'être...

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a menacé à plusieurs reprises d'annexer le Groenland, pays constitutif du royaume du Danemark. Des menaces qui faisaient d'ailleurs suite à une tentative d'achat durant son premier mandat. Mais désormais, tout semble de l'histoire ancienne. Un accord de sécurité a en effet été signé ce mardi 22 septembre, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland.

Sans surprise, l'enjoué Donald Trump s'est montré particulièrement ravi de cet accord. "C'est formidable pour l'Europe et pour les États-Unis, pour tout le monde, et pour le Groenland", a affirmé le locataire de la Maison Blanche, toujours très content de ses propres décisions. Et d'insister, comme le relaie l'AFP dont Sud Ouest se fait l'écho : "Ça va être incroyable, et les Groenlandais ont été tellement gentils. Les Danois ont été formidables, et je sais donc que ce sera une relation fantastique et durable."

Une victoire en trompe-l'œil pour Donald Trump

L'accord signé par les États-Unis, le Groenland et le Danemark s'étend sur une dizaine de pages. Il a vocation à rester en vigueur en cas d'indépendance du Groenland vis-à-vis du Danemark. Le Groenland devra en revanche rester membre de l'Otan. Côté américain, l'accord rend possible la construction de deux bases appartenant aux États-Unis, qui seront situées dans le sud et l'est du territoire autonome danois, plus exactement à Narsarsuaq et Mestersvig. Grâce à cet accord, les Américains obtiennent l'autorisation de moderniser voire d'élargir au besoin leurs activités sur leur base de Pituffik, dans le nord.

Cependant, les accès des États-Unis restent limités. En effet, l'accord interdit à tout acteur d'exercer un quelconque contrôle des secteurs stratégiques, à l'exception de l'Otan et de l'Union européenne. Ainsi, ni les États-Unis ni même la Russie ou la Chine ne peuvent à présent espérer élargir leur influence au Groenland. Et ce, même par l'intermédiaire d'investissements sur le territoire. Ils n'auront pas non plus accès à certaines informations non publiques. Comme le constate le Courrier international, dans la presse anglo-saxonne, plus que le succès de Donald Trump, on note une victoire en trompe-l'œil. "Après avoir menacé durant 18 mois d'acheter le Groenland ou de s'en emparer, le président Trump s'est résigné à quelque chose de bien plus modeste, un accord qui, pour l'essentiel, prolonge [le] traité de 1951 en l'amendant", constate ainsi le New York Times.

Interrogé par un journaliste lors de la cérémonie de signature sur le fait qu'il n'était désormais plus question pour les États-Unis d'annexer le Groenland, Donald Trump aurait toutefois esquissé un sourire, tout en s'abstenant de répondre franchement, rapporte encore Sud Ouest. De quoi laisser redouter de nouvelles menaces ? L'avenir nous le dira…